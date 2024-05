Juan Reynoso rompió su silencio tras su abrupta salida de la selección peruana y lanzó firme mensaje a la FPF

El 'Cabezón' se refirió a su partida de la 'bicolor' y rechazó que su rescisión de contrato haya estado sujeta a temas económicos. (Video: TUDN México)

La selección peruana ya vive una nueva era bajo el mando de Jorge Fossati. El uruguayo fue elegido por su gran labor en Universitario al sacarlo campeón de la Liga 1 el año pasado. Sin embargo, la realidad de la ‘bicolor’ indica que se encuentra en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas y con una imagen por reconstruir, siendo Juan Reynoso el principal señalado por estos hechos que causaron su salida. En ese sentido, el ‘Cabezón’ rompió su silencio por este suceso y dio detalles de su partida del combinado patrio.

“Fue una salida complicada, sobre todo por las cosas que se habían planteado. Uno visualizaba y pensaba que todos estábamos de acuerdo, que no iba a ser fácil esta transición por el famoso recambio generacional. Cuando hicimos las cuentas de esta generación del último Mundial, de hasta cuándo nos podrían acompañar, siendo optimistas dijimos que diciembre del 2025. La realidad marcó que no, incluso antes del primer partido de Eliminatoria, dos o tres de los importantes no estaban por lesión o por bajón de juego. Esa parte, en el fútbol mundial, no solo en Perú, si no hay resultados, no hay continuidad”, comentó en entrevista para TUDN México.

Ahí fue cuando el exDT de Cruz Azul lanzó un mensaje a la FPF en referencia a la estructura del fútbol peruano y demás asuntos para su desarrollo que no se han considerado.

“Cuando no aparecieron los resultados, crecieron las dudas y lo mediático se vuelve exponencialmente negativo, el directivo hace la sencilla. En aquel momento tratamos de explicar las cosas. Hay muchas cosas en la estructura del fútbol peruano que hay por revertir y mejorar, pero no se le prestó atención. Eso hizo que el responsable mayor, como pasa en todo el mundo, es el entrenador”, dijo.

Juan Reynoso duró 16 meses en la selección peruana y luego fue reemplazado por Jorge Fossati. - créditos: Getty Images

De hecho, la llegada de Juan Reynoso a la selección peruana se dio a mediados del 2022, cuando Ricardo Gareca no alcanzó un acuerdo con la FPF para renovar su contrato luego de ocho años.

Hasta el inicio de las Eliminatorias 2026, la ‘blanquirroja’ encaró ocho partidos, en los que ganó en 4 ocasiones, perdió en 3 y empató en 1. Sin embargo, el juego nunca convenció a los hinchas ni a la prensa.

Pero lo que desencadenaron los cuestionamientos hacia el ‘Cabezón’ fue el terrible arranque en el proceso clasificatorio: cuatro derrotas y dos igualdades. Recién en el quinto partido disparó al arco y en el sexto anotó su primer gol (Yoshimar Yotún). Estos resultados hicieron que se ubique en el último lugar de la tabla con 2 puntos.

La selección peruana igualó 1-1 frente a la 'vinotinto' en Lima por las Clasificatorias Sudamericanas.

Juan Reynoso y la negociación de salida de la selección peruana

Luego de que se confirmara de que la FPF no decidiera seguir contando con Juan Reynoso, se hablaron mucho sobre las negociaciones para rescindir su contrato, habiendo versiones de que quería lo que restaba de su vínculo para recién firmar su salida.

Esto fue descartado por el mismo técnico e incluso reveló que rechazó ofertas para continuar en el elenco nacional. “No se respetó el proceso y no se respetó que nosotros fuimos consecuentes en varias situaciones que se habían anticipado. Nos dijeron que a pesar de esto, se va a cumplir. Incluso tuvimos chances de regresar a la liga mexicana en equipos importantes. Dijimos que no porque confiábamos en el proyecto”, precisó.

“La realidad marca que no se salió bien en el sentido de lo mal que se manejó mediáticamente que yo quería más dinero y nunca fue así. Pasó con Cruz Azul. Pero no fue así, eran temas que estaban más que pauteados, firmados, hablados y que no se cumplieron”, añadió.

