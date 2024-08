Mary Luz Andía reprochó en vivo al IPD al finalizar su prueba en Juegos Olímpicos París 2024: “Sin su apoyo, he obtenido resultados”

La atleta señaló que su motivación en los Juegos Olímpicos fue abrirle los ojos al Instituto Peruano del Deporte. (Movistar Deportes)

Mary Luz Andía fue una de las tres atletas que representaron al Perú en los Juegos Olímpicos París 2024. La menor del grupo, con 23 años, tuvo una buena performance en la ‘ciudad del amor’ al quedar en el puesto 12 de la prueba de 20 km de la disciplina de marcha.

Post participación en la máxima competencia del mundo, la oriunda de Cusco alzó su voz de protesta contra el Instituto Peruano del Deporte (IPD) por la falta de apoyo a los deportistas en plena entrevista. Reveló que no realizaron campamentos y señaló que utilizó ello como motivación.

“Mi mayor motivación fue abrirle los ojos al IPD, la verdad que sin el apoyo de ellos, he podido obtener este resultado, sin hacer los campamentos correspondientes. Sin el apoyo del IPD, lo he podido lograr y espero que después de esto, puedan solucionar el problema que no tiene sentido”, declaró en diálogo con Movistar Deportes.

El IPD, por su parte, se pronunció por redes sociales y felicitó a la joven representante. “¡Gran carrera de Mary Luz Andía! La atleta nacional cronometró 1h29min24s para llegar a la meta en los 20 km marcha atlética femenina, en los Juegos Olímpicos París 2024″, se puede leer en su publicación.

Mary Luz Andía disputó su segunda edición en los Juegos Olímpicos y quedó entre las 12 mejores atletas del mundo.

Mary Luz Andía reveló la razón de la falta de apoyo del IPD

Horas después, Mary Luz Andía concedió una entrevista a RPP y profundizó en el tema sobre la falta de apoyo por parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

La atleta reveló que no pudo ingresar al programa para la presente edición del máximo certamen polideportivo, ya que la organización le pidió que devuelva el dinero de sus pasajes a Tokio 2020. “No me parece justo, fue duro emocionalmente”.

La atleta señaló que el Instituto Peruano del Deporte no la ayudó en su preparación a París 2024. (RPP)

Su hija como principal motivación

“Se lo dedico a mi hija, que fue la primera vez que la dejé. Ha estado pendiente, entrené mentalmente, separarme de ella ha sido difícil, pero ha valido la pena”, fueron sus primeras palabras tras terminar la carrera de 20 km.

Sin duda alguna, para Mary Luz, su pequeña fue principal motivación para meterse entre las mejores atletas del mundo. Si bien no estuvo presente en la capital de Francia, la llevó en su corazón y la ayudó a completar el recorrido en menos de 1 hora y media.

Su hija es todo para Andía. La impulsó a ser mejor en la disciplina de marcha y a luchar por su vida. Y es que, meses después de dar a luz, le detectaron un tumor en el cuello y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica que la llevó al borde la muerte.

Mary Luz Andía señaló que su hija fue su máxima motivación para competir en los Juegos Olímpicos 2024.

¿Cómo le fue a Kimberly García en los Juegos Olímpicos 2024?

Kimberly García, la principal carta de Perú para ganar una medalla en estos Juegos Olímpicos, no tuvo un buen día y quedó muy alejado del podio. La huancaína se ubicó en la decimosexta posición con un tiempo de 1:30:10.

La deportista recibió múltiples críticas en redes sociales por no conseguir la presea. Incluso, durante la transmisión de su competición, Horacio Nava, subcampeón mundial de atletismo en 2010 y comentarista mexicano, tuvo comentarios negativos hacia su persona.

La peruana fue la gran favorita, pero no pudo demostrarlo. (Video: Claro Sports)

Andía y García estuvieron acompañadas en la prueba de 20km por su compatriota Evelyn Inga. Esta última alcanzó una mejor ubicación - fue la octava en cruzar la meta - y se hizo de la diploma olímpica. La primera para el país ‘incaico’ en París 2024.

En la competencia masculina, también hubo presencia peruana. César Rodríguez y Luis Henry Campos. El primero no pudo terminar la carrera, ya que abandonó antes del kilómetro 15. Mientras que el segundo culiminó en el puesto 26 con su mejor tiempo en la temporada (1:22).

Pero, la marcha atlética todavía no termina en los Juegos Olímpicos. Kimberly García y César Rodríguez buscarán una presea el miércoles 7 de agosto a las 00:30 horas de Perú cuando afronten la prueba de relevos mixtos.