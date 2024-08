Carrera de Kimberly García EN VIVO HOY: sigue las incidencias del ‘Team Perú’ en marcha femenina por Juegos Olímpicos París 2024

¿Cómo le fue a Kimberly García en Tokio 2020?

Kimberly García ya sabe lo que es competir en unos Juegos Olímpicos. La atleta peruana fue protagonista en la edición de Tokio 2020, pero no la pasó muy bien. En aquella ocasión, no pudo terminar la prueba y eso desató la etapa más difícil de su carrera, ya que incluso meditó la opción de retirarse del deporte. “Tuve que abandonar la prueba y era algo que no me había sucedido nunca. La verdad es que eso marcó algo en mí, algo muy fuerte. Decidí dejarlo todo y dedicarme ya de repente a otras cosas”, contó en una entrevista. Finalmente, no renunció a su sueño y muchas cosas cambiaron desde entonces.