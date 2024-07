Jean Ferrari hizo insólita comparación entre Universitario y Real Madrid: “Me dicen el Florentino Pérez peruano”

Universitario de Deportes hizo oficial el evento más esperado por sus hinchas. Los ‘cremas’ celebrarán por todo lo alto su centenario, y crearon ‘Una Noche Eterna’. La máxima fiesta que se llevará a cabo el martes 6 de agosto a partir de la 19:00 horas en el estadio Monumental.

Jean Ferrari fue el encargado de anunciar todas las sorpresas que habrán en ese día inolvidable. Los shows musicales estarán a cargo de artistas de nivel nacional e internacional, y contará con la animación de los periodistas argentinos Morena Beltrán y Juan Pablo Varsky.

Por otro lado, el administrador de la ‘U’ sorprendió a todos al realizar insólita comparación para graficar el buen momento del cuadro ‘merengue’, asegurando que son como el Real Madrid y se autodenominó el Florentino Pérez, presidente del club español. Eso no pasó desapercibido y generó muchas reacciones volviéndolo viral en redes sociales.

“Yo estoy feliz como administrador, y como persona, de que al club le esté yendo bien. Ya nos comparan hasta con el Real Madrid, y estoy más que contento con eso. Hasta algunos me dicen el Florentino Pérez peruano, ya es hasta gracioso, pero bueno uno lo toma con gracia, con diversión porque estamos en el sector de entretenimiento y esto es lo que más tenemos que hacer, divertirnos, pasarla bien y hacer que la gente la pase bien. Lo que buscamos es que la gente cuando venga, gane una experiencia, no solo vea un partido y en eso nos hemos enfocado”,

Juan Pablo Varsky y Morena Beltrán estarán presentes en el centenario de Universitario (Universitario)

¿Raúl Ruidíaz regresa a Universitario?

Se especuló mucho de que la ‘Pulga’ dejaría Seattle Sounders para volver a ponerse la camiseta ‘crema’ en su centenario, sin embargo todo hace indicar que esa posibilidad no se dará en este temporada. Jean Ferrari se refirió al tema de los refuerzos, y precisó que el plantel está casi cerrado descartando la llegada de Raúl Ruidíaz.

“Tuve una reunión con Fabián Bustos y Manuel Barreto el día martes. Nos juntamos en Campo Mar para tocar el tema de las posibilidades que podrían suscitar de cara a esta ventana de libro de pases que se cierra a finales de agosto. Eso nos deja con la tranquilidad que no se va a mover nada. Esto no significa que esté cerrado al 100% el plantel, porque hasta que no se cierre el libro de pases no se puede determinar absolutamente nada. Pero hoy, a tu pregunta (sobre Raúl Ruidíaz), no se va a incorporar a nadie. Pasarán los partidos y fechas y yo estaré atento a lo que indiquen tanto Fabian como Manuel”, declaró el administrador ‘merengue’ en conferencia de prensa.

Jean Ferrari dio firme respuesta sobre el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario para el Torneo Clausura 2024

Próximo partido de Universitario por Torneo Clausura

Los ‘cremas’ se vienen preparando para enfrentar a Atlético Grau este domingo 21 de julio a las 13:00 horas en el estadio Campeones del 36 en Sullana, por la fecha 2 del Torneo Clausura 2024. El equipo de Fabián Bustos arrancó con pie derecho el campeonato nacional tras golear por 6-0 a Carlos A. Mannucci. Doblete de José Rivera, y anotaciones de Alex Valera, Edison Flores, Martín Pérez Guedes, y Christopher Olivares fueron los protagonistas que hicieron celebrar a los hinchas ‘merengues’.

El objetivo principal de la ‘U’ es coronarse ganador de la segunda competición de la Liga 1 para poder campeonar sin necesidad de una final ya que levantaron el trofeo del Apertura. Eso le da primera chance de dar la vuelta olímpica en su centenario. Gustavo Dulanto y Gabriel Costa fueron los últimos fichajes de Universitario, también se oficializó la salida de Diego Dorregaray porque no estaba en los planes del técnico argentino.