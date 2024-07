Universitario de Deportes prepara el centenario: Morena Beltrán y Juan Pablo Varsky, anunciados como los presentadores del evento

Morena Beltrán y Juan Pablo Varsky, los ponentes en 'La Noche Eterna'. - Crédito: Universitario de Deportes

La Dirección Deportiva de Universitario de Deportes ha dado un paso adelante en los últimos días para definir el evento máximo del centenario institucional. El espectáculo para el próximo 7 de agosto del 2024 será denominado como ‘La Noche Eterna’, que contará con la participación especial de varios personajes nacionales e internacionales.

Lo más llamativo será la presencia de los periodistas argentinos Morena Beltrán y Juan Pablo Varsky como parte de la presentación del show de la ‘U’ para recibir los 100 años de vida. La fecha de la exhibición ‘crema’ será el 6 de agosto, en el estadio Monumental de Ate, a la medianoche.

Juan Pablo Varsky y Morena Beltrán, los invitados especiales para 'La Noche Eterna'. - Crédito: Difusión

“Encaré. Me presenté y le dije: ‘tenemos el centenario en Perú con Universitario’; me dijo: ‘Universitario de Deportes’ y cuando se le abrieron los ojos sabía que lo tenía. Le comenté y me dijo que estaba feliz, que es el club más grande del país, Me dijo: ‘cuenta conmigo, yo quiero estar y después vemos quién me acompaña. Yo quiero estar’”, aseveró Jean Ferrari.

En esa misma línea, el administrador de la ‘U’ señaló que el propio Varsky le sugirió contactarse con Morena Beltrán para que se presente en la ‘Noche Eterna’, con lo que se conformaría un tándem perfecto para los hinchas ‘cremas’ en una jornada sumamente especial.

[NOTICIA EN AMPLIACIÓN... ]