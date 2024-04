Talía Azcárate denunció que César Vallejo invirtió en Paolo Guerrero, pero no tienen médico ni psicólogo: “Roza con lo absurdo”

Talía Azcárate denunció que César Vallejo no tiene médico ni psicólogo

Universidad César Vallejo no atraviesa una campaña exitosa como se esperaba y el jueves 25 de abril cayó derrotado por 2-0 ante Always Ready por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024.

Con ese resultado, el conjunto ‘poeta’ se mantiene en el último lugar y ve escasas sus posibilidades de seguir participando en las rondas eliminatorias del certamen Conmebol. El tercer resultado adverso en este torneo desató una serie de críticas por parte de la periodista Talía Azcárate contra la institución norteña.

Azcárate criticó planificación del viaje a Bolivia

De acuerdo con la información brindada por la presentadora de DirecTV, la delegación de UCV arribó al país altiplánico con solo cinco horas de diferencia para medirse contra el elenco ‘albirrojo’ en la ciudad de El Alto, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Según sus declaraciones, el departamento encargado de gestionar los vuelos del plantel no viene trabajando de la mejor manera y tendría que prever algunos inconvenientes climatológicos que podrían aparecer.

“Una Vallejo que llegó casi sobre las 2 y tanto de la tarde para jugar un partido a las 7 de la noche, por lo cual el tema logístico está pasando por situaciones complejas. Se sabe del mal tiempo de Trujillo, pero no se han tomado las precauciones del caso”, mencionó en el programa De fútbol se habla así.

César Vallejo enfrentó a Always Ready por el Grupo A de la Copa Sudamericana 2024.

Vallejo no cuenta con médico ni psicólogo, denuncia Azcárate

En otro momento de su intervención, la exjugadora de fútbol hizo énfasis en la cantidad de ausencias que tuvo para medirse contra Always Ready, destacando el delantero Paolo Guerrero, el volante Josepmir Ballón y el mediapunta Cristian Benavente. Seguidamente, la conductora de TV reveló que el cuadro de la familia Acuña no cuenta con un médico para el primer equipo, además de un psicólogo.

“Una Vallejo que ha tenido muchos jugadores lesionados, muchos futbolistas no disponibles y que, hay una situación que me comentaban, y eso hay que corroborarlo, por supuesto, que no cuentan con doctor y con psicólogo”.

Talía Azcárate declaró que esta escasez de personal le llama poderosamente la atención, pues como un equipo que cuanta con poderío económico para realizar contrataciones como la del goleador histórico de la selección peruana no puede contar con profesionales indispensables para cualquier entidad dedicada al fútbol profesional.

“Me hace mucho ruido, porque si un equipo invierte tanto en fichajes como lo es el de Paolo Guerrero y muchos otros más, además del comando técnico, roza casi con lo absurdo no tener un doctor ni un psicólogo, que hoy es una parte fundamental de cualquier plantilla de fútbol profesional”.

Paolo Guerrero no jugó los últimos dos partidos de César Vallejo, contra ADT y Always Ready - Crédito: Liga 1

Finalmente, mencionó que el director técnico de César Vallejo, Guillermo ‘Memo’ Salas, estaría priorizando el Torneo Apertura de la Liga 1 2024 en desmedro de la competición internacional al colocar una alineación titular con varios jugadores que no solían tener protagonismo en anteriores encuentros. Además, indicó que el marcador pudo ser más abultado en su contra debido al nivel mostrado.

“Manda un equipo alterno, todo hace indicar que el ‘Chicho’ Salas está pensando más en el torneo local que en Copa Sudamericana. Termina cayendo, es cierto, pero creo que pudo ser bastante más abultado”.