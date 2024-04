Mary Luz Andía aseguró que Perú es potencia mundial de marcha atlética y pidió mayor respaldo: “Somos las atletas menos apoyadas”

Mary Luz Andía aseguró que Perú es potencia mundial en marcha atlética. Crédito: IPD

La delegación peruana de marcha atlética, con Kimberly García a la cabeza, sigue acumulando éxitos internacionales. El último fin de semana, la atleta peruana volvió a consagrarse campeona mundial y, además, se colgó una medalla de plata junto a Evelyn Inga y Mary Luz Andía en la competencia femenina por equipos. Estos triunfos representan un crecimiento significativo del país en la disciplina en cuestión; sin embargo, el respaldo aún no es suficiente.

Andía, una de las representantes nacionales que en la prueba individual (20km) finalizó en el Top10, aseguró que Perú ya es una de las mejores naciones en la marcha atlética, por las logros que viene acumulando en los últimos años. En ese sentido, espera que los Juegos Olímpicos de París 2024 sea un escenario igual de fructífero para ella y sus compañeras.

“Hemos dado lo mejor de nosotras y logramos subir al podio mundial. Ahora Perú es potencia mundial en la marcha atlética. Espero que en los Juegos Olímpicos tengamos este mismo resultado o mucho mejor”, señaló.

“En la marcha atlétita sí se puede prometer una medalla o un diploma olímpico. Si no es en estas Olimpiadas, será en las próximas. En lo personal, voy a trabajar hasta lograr mis metas. Nosotros queremos ser campeones del mundo y, por qué no, campeones olímpicos en un futuro”, añadió.

La delegación peruana que compitió en el Mundial de Marcha Atlética por Equipos, que se realizó en Turquía. Crédito: IPD

Los Juegos de París 2024 se desarrollarán desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto del presente año y Perú dirá presente en la disciplina de marcha atlética. Kimberly García, que ha ganado cinco preseas mundiales en los últimos dos años, es la principal carta del equipo para el evento multideportivo más importante del planeta.

La falta de apoyo

A pesar de los éxitos recientes, Mary Luz Andía lamentó la escasez de apoyo de parte de las autoridades para ella y sus compañeras. Incluso, confesó que tuvo que subvencionarse ella misma su presencia en algunas competencias y que el IPD la sacó del programa París 2024, la cual respalda la preparación a los deportistas nacionales para la cita olímpica.

“El apoyo económico en mi caso y el de mi compañera Evelyn Inga, creo que somos las atletas menos apoyadas en el Perú. Somos las que menos recursos económicos tenemos y estamos logrando este tipo de resultados para que algunas empresas o el mismo IPD nos pueda apoyar más y nosotros invertir más en el deporte, porque esta es una inversión bastante cara y tenemos que dejar otras cosas para hacerlo”, manifestó

“Hago un llamado al IPD, porque tengo un problema con el apoyo del programa París 2024. Espero que ellos me entiendan, me apoyen y me saquen de esa lista de problemas. Ahora yo me he tenido que pagar competencias previas a esta. El IPD me quitó completamente el apoyo del programa por un motivo sin razón”, agregó.

Mary Luz Andía sobre el poco apoyo que recibe del IPD.

Con 23 años encima, Mary Luz Andía tiene un largo camino por delante y anuncia un futuro bastante prometedor. Ella -inspirada en Kimberly García- hace su mejor esfuerzo, más aún teniendo que cuidar de una hija, que hoy representa su motivación en cada prueba.

“Las Olimpiadas ya están a la vuelta de la esquina y nosotros queremos estar en el podio. Yo sé que sí se puede, estamos trabajando muy bien y me siento muy feliz de representar al Perú junto a mi esposo y mi hija. He estado demostrando que ser madre y atleta de alto nivel sí se puede. Es más cansado, pero los años pasan”, dijo.