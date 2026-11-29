La evolución de las utilidades financieras hasta marzo de 2027 dependerá del impacto económico de El Niño.

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Los bancos privados acumularon ganancias netas por S/ 13.720 millones entre enero y octubre de 2026, un aumento interanual de 15,8%, según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). El resultado estuvo asociado a la expansión del crédito, la caída de las provisiones, las ganancias cambiarias y menores gastos financieros.

Las colocaciones crediticias aumentaron 13% interanual en octubre. Los préstamos para pequeñas y medianas empresas registraron el mayor avance, con 18,7%, seguidos por los créditos de consumo, que crecieron 18,2%, y los hipotecarios, con 8,5%.

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Ese comportamiento elevó los ingresos financieros de la banca en 6,7% frente a octubre de 2025. Los ingresos netos por servicios financieros, que incluyen comisiones y otros cobros, aumentaron 15,4%.

Los créditos de consumo y para pymes lideraron el crecimiento

Los créditos mayoristas crecieron 12%, mientras que los minoristas avanzaron 13,8% y los personales, 13,6%, de acuerdo con el análisis recogido por el especialista en finanzas César Antúnez.

Dentro de la cartera dirigida a negocios y hogares, los préstamos para pymes aumentaron 14,5% y los destinados a micro y pequeñas empresas (mypes) avanzaron 14,3%. El crédito de consumo mantuvo una expansión de 18,2%, mientras que el hipotecario creció 8,5%.

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El incremento de las colocaciones permitió ampliar los ingresos de las entidades financieras, en un escenario en el que la calidad de la cartera también mostró una mejora frente a los niveles observados en años previos.

Los ingresos netos por comisiones y servicios financieros aumentaron 15,4% frente a octubre de 2025.

La morosidad se redujo a 2,7%, el menor nivel en una década

Los gastos por provisiones ante posibles incumplimientos de pago disminuyeron 4,9% interanual en octubre. La reducción coincidió con una morosidad de 2,7%, su menor nivel de los últimos 10 años.

Los mayores niveles de atraso se mantuvieron en los créditos empresariales de menor tamaño. La pequeña empresa registró una morosidad de 8,5%, seguida por la mediana empresa, con 6,3%, y la microempresa, con 5,5%.

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El indicador de cobertura de los créditos atrasados llegó a 185%, tras aumentar 17,8 puntos porcentuales. Esta relación permite medir la capacidad de las provisiones acumuladas por los bancos para cubrir los préstamos en mora.

Las ganancias cambiarias sumaron S/ 3.264 millones

Las entidades bancarias acumularon ganancias cambiarias por S/ 3.264 millones hasta octubre, un monto 7% superior al registrado en el mismo periodo de 2025. Ese resultado representó 23,8% de las utilidades netas del sistema bancario.

La cifra incluye operaciones de compra y venta de moneda extranjera al contado, así como transacciones a futuro, como los contratos forward para la compra de dólares.

La cobertura de las provisiones sobre la cartera de créditos atrasados se elevó a 185%.

Los gastos financieros disminuyeron 3,1% interanual en octubre. La reducción respondió a menores costos por depósitos y otras obligaciones, una mayor participación de fuentes de financiamiento de menor costo y ajustes en las tasas pagadas a los depositantes.

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La banca de consumo tuvo el mayor aumento de utilidades

Los bancos enfocados en los segmentos retail y consumo registraron el mayor crecimiento de utilidades netas, con un avance de 31,2%. La banca mixta aumentó sus ganancias en 14,7%.

En cambio, la banca corporativa y empresarial, enfocada en créditos y servicios financieros para grandes compañías y negocios, registró una caída de 14,3% en sus utilidades netas durante el periodo analizado, según Antúnez.

Las ganancias del sistema financiero muestran una desaceleración desde el tercer trimestre de 2026. El desempeño de los próximos meses dependerá de la evolución del crédito, la morosidad y las provisiones que los bancos deban constituir ante los riesgos económicos vinculados al fenómeno de El Niño entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

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