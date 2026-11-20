El superintendente Sergio Espinosa señaló que la SBS ya entregó la información requerida y advirtió sobre un supuesto intento de involucrar a la entidad en hechos que podrían afectar la independencia del supervisor financiero.

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El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, se pronunció luego de que la Fiscalía allanara dos inmuebles vinculados a la SBS y Sucamec por el caso “Los Herméticos del Caudal”, que indaga un presunto favorecimiento a empresas de transporte de valores.

En diálogo con Infobae Perú, rechazó que la institución haya favorecido intereses privados en el mercado de transporte de valores y consideró que el allanamiento ejecutado este viernes fue “desproporcionado”.

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“Hemos entregado la información que nos ha pedido la Fiscalía. Ya había habido antes una diligencia para recabar precisamente información”, dijo el titular de la SBS al descartar una posible restricción de la competencia.

La SBS ya había propuesto una reducción del capital mínimo legal para permitir el ingreso de nuevas empresas competidoras al rubro.

El superintendente aseguró que la institución respetará las medidas dispuestas por las autoridades. “Somos respetuosos de eso. Nos parece que es un poco desproporcionado, pero es lo que la ley manda”, manifestó.

“Es la continuación de estas investigaciones que está haciendo la Fiscalía, a pesar de que le hemos entregado toda la información, han decidido hacer estas diligencias para recabar más información”, agregó.

Espinosa precisó, además, que se trata de un allanamiento sin precedentes en la institución encargada de supervisar los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo.

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SBS

La SBS supervisa a las empresas que trasladan dinero de los bancos

El superintendente explicó que la SBS tiene facultades sobre las empresas de transporte de caudales y numerario cuando prestan servicios a entidades financieras. La norma impide que estas compañías trasladen dinero de bancos si no están bajo supervisión de la entidad.

“Estas empresas son un proveedor más de los bancos, pero no hay un riesgo propio, porque no tienen ahorros ni fondos”, señaló.

El funcionario defendió además las opiniones técnicas emitidas por la SBS en torno a las normas vinculadas al sector. Según indicó, la entidad planteó en más de una ocasión reducir el capital mínimo exigido para constituir empresas de transporte de caudales, una medida que —según su posición— buscaba facilitar el ingreso de nuevos competidores.

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El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, descartó las acusaciones vinculadas al caso “Los Herméticos del Caudal”, aunque precisó que el tema está bajo investigación del Ministerio Público.

“Hemos planteado la reducción del capital mínimo que está en la ley para la entrada de nuevas empresas”, afirmó. “Hemos opinado sobre todos los proyectos de ley que ha habido sobre la materia, sobre la base de criterios técnicos, profesionales y objetivos”.

Espinosa evitó atribuir un móvil específico detrás de las acusaciones contra la SBS. Sin embargo, sostuvo que el caso plantea un debate sobre la autonomía que debe tener el organismo regulador frente a distintos intereses.

“El supervisor tiene que ser independiente del Gobierno, de los supervisados, pero también de los intereses privados”, afirmó. Luego agregó que, cuando las decisiones de supervisión afectan intereses privados, “algunos reaccionan civilizadamente y otros no tanto”.

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La Fiscalía continuará con las diligencias para recopilar información y determinar si existieron responsabilidades de funcionarios públicos o representantes privados en el presunto favorecimiento dentro del mercado de transporte de caudales.

Recientemente, la compañía sueca Loomis adquirió Hermes por USD 297 millones, una operación con la que pasó a controlar cerca de la mitad del mercado peruano de transporte de valores.

SBS recibió a representantes de camiones de caudales

Días después de la publicación del reportaje de Panorama que dio origen a esta intervención, la SBS informó a Infobae Perú que, como parte del debate sobre el Proyecto de Ley 9476, recibió la opinión de la Asociación de Seguridad Privada del Perú (ASEPRI) y atendió una solicitud de reunión sobre la iniciativa.

Hermes y Prosegur, dos de sus socias y responsables -según Indecopi- del 99% de la facturación nacional, aparecen mencionadas en las diligencias vinculadas a la investigación por un presunto favorecimiento en el mercado de transporte de caudales.

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En esta línea, señaló la existencia de “una campaña [mediática] que ha generado varios reportajes sin sustento en el mismo medio, y que se relaciona con la emisión de un informe de inteligencia financiera por parte de la UIF, unidad adscrita a la SBS”.