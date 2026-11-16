Otra entidad financiera ‘quiebra’ en Perú: este es el monto que podrán recuperar sus socios

La SBS habilitó una plataforma web, una línea telefónica gratuita y un correo institucional para verificar el padrón de beneficiarios.

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Los socios depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda. ya pueden cobrar los ahorros cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC), luego de que la entidad fuera disuelta por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

El pago se activó el viernes 13 de noviembre y cubre depósitos de hasta S/ 5.000 por socio, incluidos los intereses generados. Los beneficiarios deberán verificar primero si figuran en el padrón habilitado por la SBS y, luego, podrán solicitar el pago en las oficinas del Banco de Crédito del Perú (BCP) a nivel nacional.

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La transferencia se realizará a nombre del socio coberturado. La SBS precisó que el listado inicial de beneficiarios será actualizado en los próximos días, por lo que quienes no aparezcan en la primera relación deberán revisar las siguientes publicaciones.

Los depositantes pueden consultar su situación en la plataforma de entidades en liquidación de la SBS. También están habilitados la línea gratuita 0800-10840 y el correo financoop@coopacendisolucion.pe para atender consultas sobre el proceso.

El Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo protege únicamente las cuentas nominativas y excluye las aportaciones de capital social.

Financoop fue intervenida en septiembre y disuelta en noviembre

La SBS sometió a Financoop a un régimen de intervención el 24 de septiembre de 2026, después de determinar que la cooperativa había perdido la totalidad de su capital social y de su reserva cooperativa.

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La resolución que dispuso la intervención señaló que, al 31 de marzo de 2026, la entidad registraba un patrimonio negativo de S/ 1.958.037,69. Durante el régimen especial, los socios tenían un plazo para acreditar ante la autoridad el levantamiento de la causal que originó la medida.

Ese plazo venció el 24 de octubre sin que la cooperativa demostrara haber revertido su situación patrimonial. Por ese motivo, la SBS emitió la Resolución N.° 02657-2026, fechada el 4 de noviembre y publicada dos días después, que declaró la disolución de Financoop y la excluyó del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

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La resolución designó a Silvia Patricia Claro Silvano como administradora temporal principal y a July Jormerih Salguero Consuelo como administradora alterna. Ambas quedaron facultadas para realizar las acciones necesarias durante la administración de la cooperativa en disolución.

Los socios de Financoop podrán cobrar depósitos e intereses de hasta S/ 5.000 en las oficinas del BCP desde el 13 de noviembre.

El seguro cooperativo cubre depósitos, pero no el aporte de capital

El FSDC es un mecanismo exclusivo para las cooperativas de ahorro y crédito. Su objetivo es proteger los depósitos de los socios cuando una Coopac entra en un proceso de intervención, disolución o liquidación, según el nivel de la entidad.

La cobertura no alcanza al aporte de capital social que el socio realiza para pertenecer a una cooperativa. El fondo respalda únicamente depósitos nominativos e intereses, dentro del monto máximo vigente para cada tipo de Coopac.

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En el caso de Financoop, el límite es de S/ 5.000. Ese monto corresponde a las cooperativas de nivel 1 y a las de nivel 2 con activos totales de hasta 32.200 unidades impositivas tributarias (UIT). Las cooperativas de nivel 2 con activos superiores a ese umbral y las de nivel 3 pueden contar con una cobertura de hasta S/ 10.000.

La Ley N.° 30822 creó el fondo cooperativo en 2018 y fijó un requisito de 24 meses de aportes para activar el respaldo financiero.

El fondo para cooperativas comenzó a operar en 2025

El FSDC fue creado por la Ley N.° 30822, aprobada en 2018, que incorporó a las cooperativas al ámbito de supervisión de la SBS. Para que una Coopac tenga depósitos cubiertos, debe efectuar aportes al fondo durante al menos 24 meses.

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La cobertura empezó a operar en enero de 2025 para las cooperativas que cumplieron ese requisito. Se trata de un sistema distinto al Fondo de Seguro de Depósitos que protege a clientes de bancos, financieras, cajas municipales y otras empresas del sistema financiero.

Financoop es al menos el tercer caso de activación del FSDC en 2026. En marzo se habilitó el pago para socios de la Coopac Integraperu y en julio para depositantes de la Coopac Rural Abancay, ambas en disolución.