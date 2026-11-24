La SBS aprobó lineamientos de gobierno corporativo para las cajas municipales mediante la Resolución SBS N° 02797-2026.

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó lineamientos de buen gobierno corporativo para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), con recomendaciones para limitar la permanencia de los directores, reforzar la independencia frente a intereses políticos y transparentar los gastos de sus órganos de gobierno.

La medida fue oficializada mediante la Resolución SBS N° 02797-2026, suscrita el 23 de noviembre y publicada en el diario oficial El Peruano. El documento también alcanza a la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima (la Caja Metropolitana de Lima) en los aspectos que no se contrapongan con su regulación específica.

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Las prácticas planteadas son de adhesión voluntaria bajo el principio de “Cumplir o Explicar”. Esto implica que las cajas podrán aplicarlas o exponer públicamente los motivos de su decisión de no hacerlo. La SBS realizará un seguimiento del grado de adopción y podrá publicar indicadores por entidad.

Las CMAC manejaban una cartera de créditos de S/ 41.501 millones y depósitos por S/ 36.642 millones al cierre de julio de 2026. Además, atendían a 2,54 millones de deudores, equivalente al 25,3% del total de usuarios de crédito del sistema financiero peruano, según cifras de la Superintendencia.

La SBS plantea un máximo de seis años consecutivos para los directores

Los lineamientos no modifican la regulación vigente sobre la duración de los cargos ni establecen obligaciones directas. Actualmente, los directores ejercen períodos de tres años y pueden ser reelegidos sin un límite general de mandatos consecutivos.

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La SBS recomienda que las CMAC fijen un máximo de dos períodos seguidos, equivalentes a seis años, sin importar la entidad que haya realizado la designación. Tras ese plazo, el exdirector debería permanecer desvinculado durante al menos tres años antes de volver a ser considerado para el cargo.

Las entidades financieras aplicarán las recomendaciones bajo el principio de Cumplir o Explicar ante el regulador.

El documento también recomienda que las instituciones encargadas de nombrar representantes al directorio adopten procedimientos de evaluación más amplios que una revisión curricular. Entre las prácticas sugeridas figuran:

Entrevistas a los candidatos

Exámenes de conocimientos

Evaluación de la experiencia y trayectoria profesional

Revisión de la idoneidad moral y técnica

Cada proceso debería dejar una constancia documental individual sobre la evaluación de los postulantes. Si una entidad decide remover a un director, la medida debería estar fundamentada en la comunicación que se dirija a la gerencia de la caja.

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Las CMAC, además, podrían aplicar una Matriz de Competencias Colectivas para identificar las capacidades disponibles y las brechas del directorio. La herramienta busca que la designación de nuevos miembros responda a las necesidades del órgano de gobierno y a una mayor diversidad de perfiles profesionales.

La Matriz de Competencias Colectivas servirá para definir los perfiles técnicos requeridos en cada directorio.

El voto secreto busca reducir presiones político-partidarias

Para los representantes que son elegidos por los concejos municipales, la SBS recomienda que los regidores voten de manera secreta. La propuesta abarca tanto a los representantes de mayoría como a los de minoría y tiene como finalidad evitar presiones o sesgos político-partidarios en las designaciones. En caso de empate, el sorteo debería contar con la certificación de un notario público independiente.

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Los lineamientos también señalan que los directores deben actuar con autonomía de juicio, sin injerencia política, empresarial o gremial que pueda afectar su independencia. A la vez, recomiendan que no intervengan en la contratación de gerentes, trabajadores ni proveedores, decisiones que corresponderían a la Gerencia General o Gerencia Mancomunada.

Las cajas deberían publicar sus gastos cada seis meses

La resolución propone que las CMAC publiquen semestralmente en sus portales institucionales los gastos de la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General o Gerencia Mancomunada.

La información debería presentarse de manera agregada y diferenciada por categoría. Debería incluir pasajes, viáticos, programas de capacitación, retribuciones, beneficios en efectivo o especie, reuniones de trabajo, publicidad, auspicios y apoyo comunitario.

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La SBS también plantea profesionalizar la Secretaría del Directorio. El cargo debería recaer en una persona con formación en derecho, economía o finanzas y experiencia en gobierno corporativo, con responsabilidades sobre el seguimiento de acuerdos, la revisión de la documentación y el orden de las sesiones.