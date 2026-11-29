Una reportera del programa Al Día con Willax realiza una transmisión en vivo desde un puesto de venta de pescado en el distrito de Villa María del Triunfo. Durante la cobertura, entrevista a una comerciante sobre el incremento de precios y la reducida disponibilidad de especies marinas como el perico, debido a las condiciones del mar asociadas al fenómeno de El Niño. En el lugar se aprecian filetes de pescado fresco dispuestos en bandejas sobre el mostrador.

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El precio del perico llegó a S/ 44 por kilo en Villa María del Triunfo debido a la menor disponibilidad de especies marinas tras los oleajes anómalos asociados a El Niño. Los ejemplares pequeños se ofrecen a ese valor, mientras que las piezas de mayor tamaño alcanzan los S/ 46, según comerciantes consultados en los mercados del distrito.

La reducción de las faenas de pesca limitó el ingreso de productos a los puestos de venta. La oferta actual se concentra en perico, lisa y cojinova, una variedad menor a la habitual para los compradores que buscan pescados destinados a frituras, guisos o ceviche. Las condiciones del mar dificultaron el trabajo de las embarcaciones y redujeron el volumen que llega a los centros de abasto.

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Antes de la escasez, el perico se vendía entre S/ 36 y S/ 40 por kilo. El aumento se produjo de manera progresiva, porque la cantidad disponible ya había empezado a caer antes de los últimos oleajes. Los vendedores indicaron que los precios se ajustan según la calidad, el tamaño y la mercadería que ingresa durante cada jornada.

Un comerciante manipula filetes de perico en un puesto de Villa María del Triunfo, donde el valor del kilo llegó a 44 soles ante la escasez generada por los oleajes.

La oferta se redujo a tres especies en los puestos de venta

La presencia de pescados nacionales también disminuyó en los mercados. La cojinova que se encuentra disponible procede de Chile, mientras que la lisa llega desde Ecuador. La falta de producto peruano obligó a los comerciantes a trabajar con especies importadas para mantener una oferta mínima ante los consumidores.

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Dos trabajadoras manipulan y exhiben filetes de perico en un puesto pesquero de Villa María del Triunfo en Lima tras el alza en sus precios.

La lisa importada incluso se utiliza para preparaciones como el ceviche, pese a que algunos compradores prefieren otras variedades de carne blanca. La menor disponibilidad de especies locales cambió la elección de quienes acuden a los mercados durante la semana o en los días previos al fin de semana, cuando la demanda suele crecer.

Los puestos que antes contaban con una selección más amplia ahora muestran menos alternativas. La ausencia de pescado no se limita a una sola especie, ya que también afecta a ejemplares pequeños que suelen tener precios más accesibles. Esta situación restringe las opciones de los hogares y de los negocios dedicados a la preparación de alimentos marinos.

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Comerciantes atienden en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo ante el incremento en los precios del pescado por la escasez de especies como el perico.

Carajito, cabrilla y chauchilla casi desaparecieron del mercado

Las especies de menor tamaño son las que registran una caída más notoria. El carajito, la cabrilla y la chauchilla presentan una presencia limitada o nula en los puntos de venta. En el caso de la chauchilla, no hubo ingreso de mercadería, mientras que el carajito tampoco se encontraba disponible pese a ser una de las opciones buscadas para el ceviche.

Un vendedor acomoda pescados sobre hielo junto a pizarras con precios de 44 y 46 soles en un mercado de Villa María del Triunfo, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de estos pescados dejó al perico como la principal alternativa para quienes preparan ese plato. Una comerciante sostuvo que los pescados blancos están escasos y que sus precios también aumentaron por la reducción de la oferta. El cambio obligó a los consumidores a sustituir especies habituales por otras que antes no ocupaban un lugar central en sus compras.

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El perico mantiene una mayor presencia frente a otras variedades, aunque su valor también refleja la situación de escasez. Los comerciantes explicaron que el producto puede llegar con distintas calidades y tamaños, lo que genera diferencias en el precio final. Los ejemplares seleccionados, de mejor aspecto y mayor peso, tienen un costo superior al de las piezas pequeñas.

Filetes de pescado importado se ofrecen al público en un mercado de Villa María del Triunfo ante la disminución de especies locales.

El fin de semana eleva la demanda y presiona los valores

La presión sobre el precio aumenta durante los sábados y domingos, cuando más familias compran pescado para el almuerzo o para preparar ceviche. El domingo anterior, el perico de mejor calidad llegó a venderse entre S/ 48 y S/ 50 por kilo, aunque también había producto de otras calidades con precios menores.

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Los vendedores elevan los valores algunos soles cuando enfrentan mayores dificultades para reponer la mercadería. La combinación entre menos producto disponible y más compradores durante el fin de semana genera un incremento que se traslada a los consumidores. La diferencia puede variar según el mercado, la calidad del pescado y el horario de compra.

Comerciantes despachan productos en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo, en Lima, donde la escasez de pesca nacional impulsa la venta de especies importadas.

La evolución de los precios dependerá del ingreso de nuevas capturas y de las condiciones en el mar durante los próximos días. Por ahora, la oferta en Villa María del Triunfo continúa concentrada en pocas especies, con el perico como la opción más disponible para ceviches y otras preparaciones, aunque con un precio mayor al registrado antes de los oleajes anómalos.

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