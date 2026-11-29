Una manguera conectada a un surtidor abastece de gasohol a un automóvil en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los valores declarados en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), muestran que una carga de 12 galones puede costar más de S/ 90 adicionales según el grifo elegido. La tarifa final depende del distrito, el producto, la ubicación del establecimiento, los costos logísticos y la actualización que ingrese cada operador.

El escenario coincide con una situación de emergencia para las actividades de hidrocarburos vinculadas al suministro nacional. La medida busca prevenir interrupciones por lluvias intensas, huaicos, inundaciones y deslizamientos asociados al fenómeno El Niño 2026-2027, que pueden afectar el transporte, el almacenamiento y la distribución.

PUBLICIDAD

La plataforma permite revisar los precios de gasohol regular, gasohol premium, diésel B5 S-50 UV, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular. También consigna la dirección de cada local, los productos disponibles y la hora de la última actualización. Antes de abastecerse, los usuarios deben confirmar el valor exhibido en el surtidor.

Una persona sostiene la boquilla del surtidor mientras abastece de combustible el depósito de un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium llegó a S/ 27,99 por galón y presentó la mayor diferencia en Lima

El gasohol premium registró el rango más amplio entre los combustibles líquidos revisados. En Ate, el menor monto declarado fue de S/ 20,39 por galón, mientras que el valor máximo apareció en La Molina, con S/ 27,99. La brecha fue de S/ 7,60 por galón.

PUBLICIDAD

Villa El Salvador y Jesús María comunicaron tarifas desde S/ 20,79 por galón. Chorrillos y El Agustino informaron precios iniciales cercanos a S/ 21,50. Estos montos pueden cambiar durante el día si el establecimiento actualiza su información o modifica su tarifa de venta.

El gasohol regular también mostró diferencias entre zonas de la capital. En Comas, algunos grifos declararon precios desde S/ 18,56 por galón. Lurigancho registró montos a partir de S/ 18,79, Breña desde S/ 19,15 y San Juan de Lurigancho desde S/ 19,39. En Ancón, los precios comenzaron en S/ 20.

La distancia entre el precio mínimo de gasohol regular en Comas y el máximo registrado en San Juan de Lurigancho alcanzó S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con tanque de 12 galones, esa diferencia puede representar S/ 65,16 por cada carga.

PUBLICIDAD

Varios automóviles forman filas frente a los surtidores de una estación de servicio situada en medio de una avenida transitada de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparar grifos y evitar recorridos innecesarios permite reducir el gasto en gasolina

El ahorro no depende únicamente de encontrar el menor valor publicado. El conductor debe considerar la distancia hasta la estación, el tráfico, el consumo que genera el desvío y la disponibilidad efectiva del producto. Un grifo más barato puede dejar de ser conveniente si exige recorrer varios kilómetros fuera de la ruta habitual.

La consulta previa en Facilito permite buscar por departamento, provincia y distrito. Esa herramienta ayuda a comparar los precios cercanos al domicilio, al trabajo o a un trayecto ya previsto. El objetivo es reducir el costo por galón sin añadir un consumo que elimine la diferencia.

Un teléfono con la aplicación de Osinergmin y un mapa urbano ilustran la planificación de rutas y la comparación de precios de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para organizar una carga de combustible, los usuarios pueden seguir estas recomendaciones:

Seleccionar el departamento, la provincia y el distrito donde realizarán el abastecimiento.

Comparar el precio del producto requerido en estaciones ubicadas dentro de una ruta habitual.

Revisar la hora de actualización del monto declarado por el grifo.

Confirmar por teléfono o de forma presencial que haya disponibilidad.

Verificar que el precio del surtidor coincida con el valor informado en la plataforma.

Solicitar el comprobante de pago y conservarlo ante cualquier diferencia en el cobro.

El consumo también puede reducirse con medidas básicas de conducción y mantenimiento. Mantener los neumáticos con la presión recomendada, evitar aceleraciones bruscas, disminuir el tiempo con el motor encendido sin avanzar y planificar los trayectos contribuyen a usar menos combustible.

PUBLICIDAD

Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su teléfono móvil junto a su automóvil antes de abastecerse en una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay una cifra única sobre cuánto subió la gasolina en todo el país

El precio de la gasolina no aumentó de forma uniforme en todas las regiones. Los montos de cada grifo responden a la disponibilidad de inventarios, los costos de traslado, la cercanía a plantas de abastecimiento, las rutas de distribución, los impuestos y las condiciones comerciales de cada establecimiento.

Por esa razón, no existe un porcentaje único que refleje el aumento de la gasolina a escala nacional para este domingo 29 de noviembre. Las diferencias pueden aparecer incluso entre grifos de un mismo distrito. La referencia más útil para los consumidores es comparar el precio del producto en la zona donde necesitan abastecerse.

PUBLICIDAD

Un mapa digital de Osinergmin supervisa las vías de transporte de combustible y las zonas vulnerables por precipitaciones en el acceso a Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Cusco, los usuarios deben revisar los datos por estación y distrito. Los precios pueden cambiar entre áreas urbanas, corredores interprovinciales y localidades que tienen menor número de establecimientos. Un promedio regional puede ocultar diferencias relevantes entre puntos de venta cercanos.

Antes de cargar combustible en Cusco, los conductores pueden aplicar los siguientes pasos:

Elegir el departamento de Cusco en Facilito.

Seleccionar la provincia y el distrito.

Consultar el gasohol, diésel, GLP vehicular o GNV que requiere el vehículo.

Revisar la hora de actualización de cada establecimiento.

Confirmar la existencia de combustible antes de acudir al local.

Comparar el precio anunciado con el que figura en el surtidor.

Un surtidor de una estación de servicio en Lima expone las tarifas de gasohol, diésel y gas junto a una pantalla informativa de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel registró una diferencia de S/ 6,47 por galón entre San Juan de Lurigancho y Ancón

El diésel B5 S-50 UV presentó otra brecha importante. El menor precio declarado fue de S/ 23,89 por galón en San Juan de Lurigancho, mientras que el máximo llegó a S/ 30,36 en Ancón. La diferencia fue de S/ 6,47 por galón.

Una unidad con capacidad para 15 galones puede pagar S/ 97,05 más por una carga si adquiere el producto en el punto más caro del rango señalado. El diésel es utilizado por buses, camiones, camionetas, vehículos de reparto y otras unidades que cuentan con motores diseñados para ese combustible.

PUBLICIDAD

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón. Ambos requieren vehículos convertidos o fabricados para operar con estos sistemas. La elección no debe basarse solo en el precio de venta, sino también en la compatibilidad del motor, la disponibilidad de estaciones y el kilometraje mensual.

Un camión cisterna ingresa a una estación de servicio con distintivos de Osinergmin en Perú para mantener el suministro de combustible ante condiciones climáticas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales usos de cada producto son:

GNV: taxis, vehículos de reparto y unidades con recorridos frecuentes.

GLP vehicular: automóviles particulares, taxis y vehículos convertidos en talleres autorizados.

Diésel: buses, camiones, camionetas y transporte de carga.

Gasoholes: autos particulares, motocicletas y camionetas con motores a gasolina.

Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su teléfono móvil frente a un surtidor de combustibles en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el alza del petróleo, los usuarios deben vigilar precios y evitar combustibles incompatibles

El precio internacional del petróleo influye en los costos de los combustibles que se comercializan en Perú. Sin embargo, el traslado de esa variación al surtidor no ocurre de igual modo en todos los establecimientos ni al mismo tiempo. A la cotización internacional se suman los gastos de importación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización.

PUBLICIDAD

La emergencia declarada para las actividades de hidrocarburos no establece un precio fijo para la gasolina, el diésel o el GLP. La medida busca facilitar el transporte, el almacenamiento y la importación ante posibles problemas logísticos vinculados al fenómeno El Niño. Las disposiciones incluyen alternativas temporales para reforzar el traslado de combustibles y GLP.

Un teléfono inteligente presenta la aplicación Facilito de Osinergmin con el mapa de precios de combustibles en Lima junto a notas de tarifas y llaves de vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una subida del petróleo, los conductores pueden comparar precios, ajustar sus recorridos y cargar únicamente el combustible que corresponde a las especificaciones del fabricante. Un menor valor no justifica el uso de un producto incompatible, ya que esa decisión puede ocasionar daños mecánicos y gastos de reparación.

PUBLICIDAD

Quienes analicen una conversión a GNV o GLP deben revisar la compatibilidad técnica de su vehículo, acudir a un taller autorizado y calcular el costo de instalación frente al ahorro estimado. También deben considerar la cercanía de estaciones de carga, porque los desvíos frecuentes pueden reducir la conveniencia económica del sistema.