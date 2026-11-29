El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país mediante su red de estaciones. Los últimos reportes disponibles consignan cuatro sismos registrados el sábado 28 de noviembre en las regiones de Ica, Lambayeque y Ayacucho.
El Centro Sismológico Nacional (Censis) procesa las señales registradas en el territorio peruano y difunde información sobre la hora, magnitud, profundidad, ubicación e intensidad de cada movimiento telúrico. Estos datos permiten conocer las características de un sismo después de que ocurre, aunque no permiten anticipar terremotos.
Últimas actualizaciones
Los últimos sismos reportados en Ica, Lambayeque y Ayacucho
El primer movimiento informado tuvo una magnitud de 3,9 y ocurrió a las 08:11:25 del sábado 28 de noviembre. El epicentro se ubicó a 65 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica, en la provincia y región del mismo nombre.
El evento tuvo una profundidad de 37 kilómetros y alcanzó una intensidad de II-III en Ica, según el reporte IGP/Censis/RS 2026-0837.
- Fecha y hora local: 28 de noviembre de 2026, 08:11:25
- Magnitud: 3,9
- Profundidad: 37 kilómetros
- Latitud: -14.41
- Longitud: -76.22
- Intensidad: II-III en Ica
- Referencia: 65 kilómetros al suroeste de Ica, Ica - Ica
A las 12:45:44 se registró un sismo de magnitud 4,5 a 128 kilómetros al oeste de Pimentel, en Chiclayo, región Lambayeque. El movimiento ocurrió a 24 kilómetros de profundidad y fue percibido con intensidad III en Pimentel.
- Fecha y hora local: 28 de noviembre de 2026, 12:45:44
- Magnitud: 4,5
- Profundidad: 24 kilómetros
- Latitud: -7.28
- Longitud: -81.01
- Intensidad: III en Pimentel
- Referencia: 128 kilómetros al oeste de Pimentel, Chiclayo - Lambayeque
El tercer reporte correspondió a un movimiento de magnitud 3,6, registrado a las 18:28:50. Su epicentro se localizó a 27 kilómetros al oeste de Nasca, en Ica, con una profundidad de 39 kilómetros.
- Fecha y hora local: 28 de noviembre de 2026, 18:28:50
- Magnitud: 3,6
- Profundidad: 39 kilómetros
- Latitud: -14.92
- Longitud: -75.17
- Intensidad: II-III en Nasca
- Referencia: 27 kilómetros al oeste de Nasca, Nasca - Ica
El último evento de la jornada ocurrió a las 23:16:16 en Ayacucho. El IGP indicó que alcanzó una magnitud de 4,1 y se produjo a 105 kilómetros de profundidad, a 31 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas.
- Fecha y hora local: 28 de noviembre de 2026, 23:16:16
- Magnitud: 4,1
- Profundidad: 105 kilómetros
- Latitud: -14.74
- Longitud: -73.84
- Intensidad: II-III en Coracora
- Referencia: 31 kilómetros al norte de Coracora, Parinacochas - Ayacucho
Perú registra sismos por el contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana
La mayor parte de la actividad sísmica de Perú tiene relación con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Este proceso ocurre frente a la costa y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.
La fricción entre ambas placas acumula energía durante períodos prolongados. Cuando esa tensión se libera, se producen sismos con distintas magnitudes y profundidades. Algunos tienen epicentros cerca del litoral; otros se originan dentro de la placa de Nazca, a decenas o cientos de kilómetros bajo la superficie.
También se registran movimientos vinculados con fallas geológicas situadas en el interior del país. Por ese motivo, los eventos no se concentran únicamente en el océano Pacífico.
Los boletines mensuales del IGP registraron 115 sismos en julio, 107 en agosto, 82 en septiembre y 58 en octubre de 2026. Estas cifras reflejan una actividad sísmica permanente, con movimientos de baja y moderada magnitud.
La frecuencia de temblores no permite anticipar un terremoto de gran magnitud
La ocurrencia de varios sismos pequeños o moderados no permite establecer que habrá un terremoto de mayor intensidad. Hasta el momento, no existe un método científico que determine con precisión la fecha, el lugar y la magnitud de un gran movimiento telúrico.
El monitoreo del IGP permite identificar con rapidez las características de un evento que ya ocurrió. La información técnica resulta útil para las autoridades y la población, pero no funciona como un sistema de predicción.
En Lima y Callao, especialistas han advertido sobre un silencio sísmico en un sector de la costa central. El concepto alude a la ausencia prolongada de un gran terremoto en esa zona, aunque no permite establecer cuándo podría ocurrir un evento de alta magnitud.
La preparación familiar, el reconocimiento de las zonas seguras y la conservación de suministros básicos forman parte de las medidas recomendadas ante un eventual sismo fuerte.
Por qué es importante contar con una mochila de emergencia
Una mochila de emergencia permite disponer de artículos esenciales durante las primeras horas posteriores a un sismo, una evacuación o una interrupción de servicios básicos. Debe permanecer cerca de una salida, en un lugar conocido por todos los integrantes de la familia y protegido de la humedad.
El contenido debe revisarse de forma periódica para reemplazar alimentos, agua, medicamentos, pilas y documentos que hayan vencido o perdido vigencia. También debe adaptarse a las necesidades de bebés, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes que siguen tratamientos médicos.
La mochila debe incluir, como mínimo:
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil y pilas de repuesto.
- Silbato para pedir ayuda.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Medicamentos de uso personal.
- Copias de documentos de identidad y contactos familiares.
- Dinero en efectivo.
- Mantas, ropa de abrigo y artículos de higiene.
- Productos específicos para bebés, adultos mayores o personas con discapacidad.
En zonas próximas al litoral, un sismo de gran intensidad puede derivar en avisos o alertas por tsunami. En esa situación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, trasladarse hacia zonas altas o puntos de seguridad establecidos y no volver hasta que se comunique el fin del peligro.
Qué hacer ante un sismo de gran magnitud
Durante un temblor, las personas que se encuentren dentro de una vivienda, oficina, colegio u otro inmueble deben mantener la calma y ubicarse en zonas seguras internas. Es necesario alejarse de ventanas, vidrios, estantes, lámparas y otros objetos que puedan desprenderse o caer.
No se deben usar ascensores ni correr hacia las salidas mientras se mantiene el movimiento, salvo que exista una amenaza inmediata dentro de la estructura. Al finalizar el sismo, corresponde evacuar de manera ordenada por las rutas señalizadas y dirigirse al punto de reunión previamente acordado.
Si una persona queda atrapada bajo escombros, debe evitar encender fósforos, encendedores u otros objetos que puedan provocar un incendio o una explosión ante una posible fuga de gas. También se recomienda cubrir nariz y boca con una prenda para reducir la inhalación de polvo.
Para pedir ayuda, puede utilizar un silbato o golpear una pared, tubería o superficie metálica. Gritar de forma continua puede consumir energía y aumentar la entrada de polvo en las vías respiratorias.
Sismo en Pasco
Un sismo de magnitud 3,6 se registró a las 00:02 del domingo 29 de noviembre, con epicentro a 15 kilómetros al oeste de Pozuzo, en la provincia de Oxapampa, región Pasco, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0841. El movimiento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y fue percibido con una intensidad de II-III en Pozuzo.
Los números oficiales para pedir ayuda ante una emergencia por sismo
Tras un sismo, las llamadas de emergencia deben reservarse para situaciones que requieran rescate, atención médica o intervención de las autoridades. La población puede comunicarse con los siguientes servicios:
- 105: Policía Nacional del Perú.
- 106: Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), disponible en las regiones donde opera el servicio.
- 110: Policía de Carreteras.
- 113: Infosalud.
- 115: Defensa Civil.
- 116: Bomberos.
- 119: servicio de mensajería de voz para emergencias y desastres, útil cuando las redes de telefonía presentan congestión.
Las familias también pueden establecer un contacto fuera de su zona de residencia para informar su ubicación tras una emergencia, en especial si las comunicaciones locales se ven afectadas.