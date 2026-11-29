Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país mediante su red de estaciones. Los últimos reportes disponibles consignan cuatro sismos registrados el sábado 28 de noviembre en las regiones de Ica, Lambayeque y Ayacucho.

El Centro Sismológico Nacional (Censis) procesa las señales registradas en el territorio peruano y difunde información sobre la hora, magnitud, profundidad, ubicación e intensidad de cada movimiento telúrico. Estos datos permiten conocer las características de un sismo después de que ocurre, aunque no permiten anticipar terremotos.