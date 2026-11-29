En una transmisión de Exitosa Noticias, el doctor Edwin Neciosup de EsSalud explica las medidas preventivas y los riesgos asociados al dengue, la leptospirosis y el rotavirus durante el fenómeno El Niño. En pantalla se presentan imágenes de salas hospitalarias con mosquiteros, campañas de atención médica y material informativo institucional, abordando las complicaciones causadas por el uso inadecuado de medicamentos y las pautas para acudir a centros de salud.

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El dengue puede agravarse a partir del cuarto día de fiebre, aun cuando la temperatura corporal comience a descender. La detección temprana de los signos de alarma y la consulta médica inmediata pueden evitar complicaciones graves, advirtió el doctor Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, durante una entrevista radial.

El especialista señaló que, de cada 100 personas diagnosticadas con dengue, alrededor de 20 pueden requerir hospitalización y una podría necesitar atención en una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento oportuno y el control permanente de la presión arterial permiten identificar a los pacientes que podrían evolucionar hacia una forma grave de la enfermedad.

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En un contexto de lluvias, altas temperaturas y riesgo de inundaciones, el médico pidió reforzar las medidas de prevención frente al dengue, la leptospirosis y el rotavirus. Aunque pueden presentarse con fiebre y malestar general, cada una tiene formas de transmisión y síntomas particulares que deben ser evaluados por profesionales de salud.

En una emisión de Exitosa Noticias, una periodista entrevista vía enlace telefónico al Dr. Edwin Neciosup, jefe de Inteligencia Sanitaria de EsSalud. El diálogo trata sobre la prevención del dengue, la leptospirosis y el rotavirus ante el Fenómeno el Niño. En pantalla se observan tomas de apoyo de centros médicos, pacientes en atención, personal de salud y elementos de protección como botas y recipientes para almacenar agua.

El cuarto día de fiebre exige una vigilancia más estricta

El dengue suele comenzar con fiebre, dolores musculares y articulares, dolor de cabeza y molestias detrás de los ojos. Neciosup recomendó registrar el momento exacto en que aparece la fiebre, porque los primeros cuatro días resultan determinantes para vigilar la evolución clínica y detectar cualquier cambio que requiera atención urgente.

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La disminución de la fiebre no equivale necesariamente a una recuperación. Durante esa fase pueden aparecer dolor abdominal intenso y continuo, somnolencia, letargo, dificultad para respirar, orina oscura o sangrados pequeños en las encías y en la parte blanca de los ojos. Estos signos requieren una evaluación inmediata en un establecimiento de salud.

También se debe acudir al médico si el paciente presenta sangrado nasal, tres o más vómitos en 24 horas, vómitos con sangre, sangre en las heces, cansancio extremo, irritabilidad o inquietud. En niñas y niños, el dolor o la sensibilidad abdominal pueden anticipar un cuadro de dengue grave, por lo que no deben ser tratados únicamente en casa.

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Una infografía con cifras del Ministerio de Salud señala que el Perú acumula 184 muertes por dengue en 2026, con una concentración de 114 casos entre octubre y noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automedicación puede aumentar el riesgo de hemorragias

La hidratación es una de las medidas iniciales para una persona con síntomas compatibles con dengue. El consumo de agua, refrescos o limonada puede ayudar a reponer líquidos, aunque no reemplaza la consulta médica. Para el control de la fiebre, el especialista mencionó el uso de paracetamol bajo indicación adecuada.

Neciosup alertó que medicamentos como el metamisol, la dexametasona, el ibuprofeno, el diclofenaco y la aspirina no deben utilizarse ante una sospecha de dengue. Estos fármacos pueden elevar el riesgo de hemorragias, una de las principales complicaciones de las formas graves de la enfermedad.

Los menores de cinco años, las personas adultas mayores y las gestantes necesitan una vigilancia más cercana. En los niños, los ojos hundidos y el llanto sin lágrimas pueden revelar deshidratación. En los adultos mayores, la tendencia al sueño, el decaimiento o la confusión justifican una consulta médica, sin importar el número de días transcurridos desde el inicio de la fiebre.

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Una mesa informativa en San Isidro exhibe una maqueta del mosquito transmisor del dengue y frascos con peces guppy utilizados para el control biológico de larvas. (Foto: Municipalidad de San Isidro)

El mosquito se reproduce en recipientes con agua limpia acumulada

La transmisión del dengue no ocurre por el agua de lluvia en sí misma, sino por la presencia del mosquito Aedes aegypti, que se reproduce en recipientes con agua limpia acumulada. Baldes sin tapa, llantas en desuso, floreros, objetos abandonados en patios y depósitos domésticos pueden convertirse en criaderos.

La prevención comienza con la eliminación de esos recipientes. Los depósitos de agua deben lavarse y escobillarse con frecuencia, además de mantenerse herméticamente cerrados. El zancudo pica principalmente durante el día y puede desplazarse más de 500 metros, por lo que el control debe involucrar a las viviendas y a su entorno.

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El uso de repelente cobra mayor importancia en zonas inundadas, albergues y lugares con alta concentración de personas. Debe aplicarse sobre las partes expuestas del cuerpo y renovarse según la concentración indicada en el producto, que puede requerir una nueva aplicación cada cuatro u ocho horas.

Una calle anegada en Piura ejemplifica el impacto de las lluvias en una región que concentra más de 13.000 contagios de dengue en Perú. (Composición:Infobae Perú)

Dengue, leptospirosis y rotavirus tienen vías de contagio distintas

La leptospirosis está asociada al contacto con agua, barro, suelo o alimentos contaminados con la orina de animales infectados, sobre todo roedores. El riesgo aumenta después de inundaciones y lluvias intensas. Puede producir fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares en la espalda baja y las piernas, ojos rojos, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

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A diferencia del dengue, la leptospirosis no se transmite por la picadura de un mosquito. Para reducir el riesgo, se recomienda evitar el contacto con aguas estancadas, utilizar botas o calzado cerrado si es imprescindible ingresar a zonas anegadas, eliminar la basura que favorece la presencia de roedores y consumir agua hervida.

El rotavirus, en cambio, provoca una infección intestinal que afecta principalmente a bebés y niños menores de cinco años. Sus síntomas incluyen diarrea acuosa frecuente, vómitos, fiebre, dolor abdominal y deshidratación. Los ojos hundidos, la boca seca, el llanto sin lágrimas, la somnolencia extrema o la ausencia de orina son señales que requieren atención inmediata.

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Personal médico atiende a una paciente en un hospital mientras las calles inundadas favorecen la proliferación de vectores del dengue y la leptospirosis en Perú. (Infobae Perú)

La vacunación busca reducir las formas graves de dengue

La vacuna contra el dengue es gratuita para personas de entre 10 y 20 años que residen en distritos priorizados de Piura, Lambayeque, Tumbes y San Juan de Lurigancho, en Lima. Su función no es tratar a quienes ya tienen síntomas, sino disminuir la posibilidad de desarrollar cuadros graves en futuras infecciones.

Neciosup explicó que una segunda infección por dengue puede ser más agresiva. Por ese motivo, la vacunación se suma a las acciones de control del mosquito, la eliminación de criaderos y la consulta temprana ante fiebre u otros síntomas compatibles con la enfermedad.

Una mano con guante sostiene una jeringa y un vial de vacuna, junto a una imagen del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue en América Latina y el Caribe.

El especialista añadió que las vacunas contra la influenza, el neumococo y el rotavirus pueden ser recomendables ante la presencia de infecciones respiratorias y gastrointestinales vinculadas a lluvias y cambios de temperatura. La indicación debe ajustarse a la edad, el estado de salud y el esquema de inmunización de cada persona.

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