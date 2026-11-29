El obispo Carlos Enrique García Camader remitió una carta al Ministerio de Defensa tras la muerte de ocho efectivos en un accidente aéreo ocurrido en el Vraem

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La Conferencia Episcopal Peruana envió una carta de condolencias al Ministerio de Defensa del país por el fallecimiento de ocho militares en el accidente de un helicóptero ocurrido el 27 de noviembre en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El documento, firmado por monseñor Carlos Enrique García Camader, presidente de la CEP, destaca además la labor que cumplieron las Fuerzas Armadas durante la reciente visita del papa León XIV a Perú.

La aeronave, un helicóptero Mi-17 con matrícula FAP-636, se estrelló en la zona de Sanabamba, en la provincia de Huanta, región de Ayacucho, mientras cumplía una misión de extracción de una patrulla militar en el VRAEM, la mayor cuenca cocalera del país. A bordo viajaban nueve efectivos: cinco de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y cuatro del Ejército.

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El Comando Especial Vraem confirmó, mediante el Comunicado Oficial N.° 005-2026-CE Vraem, la muerte de ocho militares y un único sobreviviente, el comandante FAP Enzo Espinoza Roque, piloto de la aeronave, quien fue evacuado a Lima para recibir atención médica especializada.

Conferencia Episcopal Peruana envía condolencias por militares fallecidos, uno de ellos trasladó al papa León XIV

Entre los fallecidos de la FAP figuran el capitán Bruno Rivas Zegarra y los suboficiales de primera Jorge Evanan Mendoza y Franklin Odar Yovera, junto con los suboficiales de segunda Luis Alcántara Castillo y Marcos Palomino Ayme. Por parte del Ejército murieron los suboficiales de segunda Segundo Pereira Huayambe y Carlos Huanilo Santamaria, además del suboficial de tercera Crisólogo Contreras Huamán.

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Uno de los fallecidos participó en el traslado del papa

El capitán Rivas Zegarra integró, días antes del accidente, una de las tripulaciones que la FAP dispuso para la visita de León XIV a Perú. La flota de cuatro helicópteros trasladó al pontífice y su comitiva el 14 de noviembre desde Chiclayo, ciudad donde fue obispo durante ocho años, hasta la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, y de regreso.

Así lo confirmó el canal estatal TVPerú, que difundió una fotografía del capitán junto al papa y lo recordó por su trayectoria y labor humanitaria en su natal Tambogrande, Piura.

La institución armada aclaró, a través de declaraciones recogidas por El Comercio, que Rivas Zegarra “estuvo inmerso en la llegada de su santidad” en labores de apoyo dentro de los protocolos de transporte y cobertura del pontífice. Por ello, se descartó que tuviera el cargo de piloto.

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FAP confirma fallecimiento de seis integrantes de la institución tras accidente| Foto: FAP

El Comando Especial Vraem informó que las operaciones de búsqueda y rescate permitieron localizar la aeronave y a los nueve efectivos que se encontraban a bordo. Las autoridades militares abrieron una investigación para determinar las causas del accidente.

Familia se despide de Bruno

Familiares del capitán FAP Bruno Rivas Zegarra utilizaron las redes sociales para despedirlo y recordar su entrega hacia la institución castrense. Un primo del oficial compartió en Facebook un mensaje en el que evocó un encuentro familiar reciente, antes del accidente que le costó la vida.

“Primo Bruno, qué difícil y doloroso es aceptar que ya no estés con nosotros”, escribió la familiar en la publicación. El texto recuerda un momento compartido el 28 de agosto, día de su matrimonio, en el que Rivas Zegarra estuvo presente junto a su esposa y su hijo pequeño: “Hace tan poquito tuve la alegría de compartir contigo, con tu esposa y tu pequeño en uno de los días más importantes de mi vida”, señaló.

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Añadió que aquel recuerdo adquirió un valor distinto tras la noticia del accidente: “Jamás imaginé que ese recuerdo se volvería tan valioso hoy. Me quedo con tu presencia, tu cariño y ese bonito momento que compartimos en familia. Me duele tu partida, mi hermano”, publicó.