Pasaje del Metro de Lima: Cuánto cuesta viajar en la Línea 1 del Metro de Lima y quiénes tienen pase libre

Una tarjeta de pasaje para adultos figura frente a un tren en funcionamiento de la Línea 1 del Metro de Lima. (Composición: Infobae Perú)

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La Línea 1 del Metro de Lima mantiene una tarifa única de S/ 1,50 para el pasaje adulto, sin diferencias por la distancia recorrida ni por la estación de ingreso o salida. El sistema conecta 26 estaciones entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho mediante una tarjeta electrónica recargable.

Para ingresar al servicio, los usuarios deben adquirir la tarjeta oficial, cuyo precio es de S/ 5. Ese pago corresponde al soporte físico y no incluye saldo para realizar viajes. La compra y las recargas están disponibles en las boleterías y máquinas de autoservicio ubicadas en las estaciones.

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La tarifa preferencial para escolares, estudiantes universitarios y alumnos de institutos superiores asciende a S/ 0,75. El beneficio requiere una tarjeta de medio pasaje habilitada y el cumplimiento de las condiciones establecidas para cada tipo de estudiante.

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Tarifa plana del pasaje adulto para todo el recorrido de la Línea 1

El pasaje adulto tiene un valor de S/ 1,50 por cada ingreso al sistema. El precio se mantiene aunque el usuario recorra la totalidad de la Línea 1 o se traslade entre estaciones cercanas. Por ello, el importe es el mismo para un viaje desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho o para un trayecto de pocas paradas.

La tarifa corresponde a un esquema social fijado para el servicio ferroviario. El cobro se realiza al validar la tarjeta electrónica en los torniquetes de ingreso. Los usuarios deben verificar que cuenten con saldo suficiente antes de acceder a los andenes.

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Las recargas pueden realizarse desde S/ 0,10 hasta S/ 100 en los canales habilitados dentro de las estaciones. La recomendación para los pasajeros es utilizar únicamente boleterías, máquinas oficiales y otros mecanismos autorizados por el operador, ya que la compra de saldo por vías informales puede exponerlos a pérdidas o a tarjetas bloqueadas.

Descuento del 50% para estudiantes de educación superior y colegios

Los estudiantes con derecho al medio pasaje pagan S/ 0,75 por viaje, equivalente al 50% de la tarifa adulta. El beneficio alcanza a alumnos de universidades, institutos de educación superior y colegios, siempre que cuenten con una tarjeta preferencial activa.

En el caso de universitarios y estudiantes de institutos, el descuento rige de lunes a sábado. Los domingos y feriados, el sistema descuenta la tarifa general de S/ 1,50, incluso si el pasajero utiliza una tarjeta de medio pasaje. Esta condición debe ser tomada en cuenta al planificar los desplazamientos durante fines de semana largos o días no laborables.

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Para los escolares, la tarifa preferencial se aplica de lunes a viernes durante el año lectivo regular. El acceso al beneficio depende de la vigencia de la condición de estudiante y de la documentación requerida en el trámite de emisión o renovación de la tarjeta.

Créditos: Agencia Andina

Personas exentas de pago

El servicio contempla pases libres para determinados grupos de usuarios. Las personas con discapacidad grave inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) pueden viajar sin pagar si presentan el carné amarillo que acredita su inscripción y condición.

También están exonerados del pago los integrantes en actividad de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Para acceder al beneficio, deben identificarse con el documento emitido por la institución a la que pertenecen.

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Los niños menores de seis años también tienen pase libre en la Línea 1. En este caso, el adulto responsable debe portar el documento de identidad del menor si el personal de la estación solicita comprobar su edad. Los acompañantes de policías, bomberos o personas beneficiarias no acceden automáticamente a la exoneración.

Un grupo de jóvenes con diferentes discapacidades físicas y visuales ilustra la inclusión social en un parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Límite máximo de viajes diarios permitidos por tarjeta para evitar fraudes

La tarjeta electrónica permite registrar los ingresos de cada usuario y aplicar las tarifas que correspondan, ya sea el pasaje adulto, el medio pasaje o un pase libre. Este control busca evitar el uso irregular de los beneficios otorgados a estudiantes y pasajeros exonerados.

La información institucional disponible sobre tarifas y reclamos no precisa públicamente un número único de viajes diarios aplicable a todas las tarjetas. Las condiciones pueden variar según el tipo de tarjeta, el beneficio registrado y los mecanismos de seguridad activados en el sistema.

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Ante una retención de la tarjeta, un cobro inesperado o la imposibilidad de validar el medio pasaje, el usuario debe acudir a un módulo de atención de la Línea 1 antes de adquirir otro plástico. También puede solicitar orientación mediante la central telefónica gratuita 0-800-111-21.

Un hombre muestra la Tarjeta Interoperable de Transporte para estudiantes, requisito para acceder a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, según informó la ATU. (Andina Noticias)

Proceso de reclamo ante cobros indebidos en las taquillas de la Línea 1

Los pasajeros que detecten un cobro indebido en una boletería, una recarga no abonada o una diferencia entre el monto entregado y el saldo registrado pueden presentar un reclamo ante el operador de la Línea 1. El trámite debe incluir los datos de la tarjeta, la estación, la fecha, la hora aproximada y el comprobante de pago, si estuviera disponible.

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El primer canal disponible es el Libro de Reclamaciones de cada estación. También se puede presentar el caso de forma presencial o por escrito en la Oficina de Atención al Pasajero de la estación Cabitos, a través del formulario web de la Línea 1, por correo electrónico o mediante la línea telefónica de atención.

El plazo para interponer un reclamo es de 60 días hábiles desde que ocurrió el hecho o desde que el usuario tomó conocimiento de la incidencia. Si la respuesta del operador no satisface al pasajero, el caso puede ser elevado al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), que actúa como segunda instancia administrativa.

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