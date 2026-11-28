Se recomienda almacenar agua en recipientes limpios y tapados, reparar posibles fugas y adoptar medidas de ahorro para evitar el desperdicio durante la interrupción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sedapal informó que este lunes 30 de noviembre se ejecutará un nuevo corte programado de agua potable en diferentes sectores de Lima Metropolitana, como parte de una serie de trabajos de mantenimiento en las redes de distribución. La interrupción del servicio afectará zonas específicas de varios distritos y tendrá una duración determinada, según el horario establecido por la empresa estatal. Frente a esta medida, los usuarios deberán revisar si sus viviendas están comprendidas en el cronograma y adoptar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, estas labores buscan preservar el estado de la infraestructura sanitaria y garantizar que el sistema de abastecimiento funcione en condiciones adecuadas. Para cumplir con las intervenciones, será necesario suspender temporalmente el suministro en determinados sectores, mientras los equipos técnicos realizan los procedimientos correspondientes en las instalaciones.

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Es importante precisar que la restricción no abarcará la totalidad de los distritos incluidos en el anuncio. El corte se aplicará exclusivamente en las áreas señaladas por Sedapal, entre ellas urbanizaciones, asociaciones de vivienda, avenidas y otras zonas residenciales. Por esta razón, los vecinos deberán consultar detalladamente las referencias proporcionadas por la compañía para identificar si sus domicilios se encuentran dentro del perímetro afectado.

Sedapal programó un nuevo corte de agua potable para este lunes 30 de noviembre en sectores de dos distritos de Lima Metropolitana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Rímac

A. H. Laura Caller

A. H. La Cantera de Amancaes

A. H. Municipal 3 Zona B Balcón del Rímac

A. H. Municipal 3

A. H. Manuel Seoane Corrales

A. H. Horacio Zevallos

Cooperativa Miraflores

P.J. Flor de Amancaes

A. H. Mariscal Castilla

A. H. Juan Pablo II

A. H. Municipal 3 Zona B Balcón del Rímac

A. H. Municipal 3

A. H. Jesús Oropeza Chonta

A. H. Jesús Oropeza Ampliac.

A. H. Aquilino Sam Jara

A. H. San Juan de Amancaes

A. H. Manuel Seoane Corrales

Cooperativa 9 de diciembre

P.J. Flor de Amancaes

P.J. Villa Amancaes

Urb. Amancaes

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Juan de Miraflores

Asoc. San Juan Zonas A y B

Urb. Avitentel

Asoc. San Juanito

Asoc. 24 de Julio

Asoc. Nefi 2da etapa

Asoc. Héroes de San Juan

Asoc. Ramiro Prialé

Asoc. Santa Rosa

Asoc. Cruz de Motupe

Urb. Entel Perú

Urb. Industrial

Coop. Hardy Montoya

Urb. Amauta

Urb. María Auxiliadora

Av. Las Casuarinas

Av. Santa Rosa II Etapa

Asoc. El Bosque

Asoc. Los Héroes de San Juan

Coop. de Vivienda Ciudad de Dios

A. H. Néstor Batanero

A. H. El Inti

Coop. Vivienda América

A. H. Umamarca

A. H. Mariano Santos

A. H. Las Perlas

A. H. Alipio Ponce

A. H. Villa Los Eucaliptos

A. H. Defensores de Lima II

Asoc. Sta. Rosa

Conjunto Resid. Inclán IV etapa

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los usuarios podrán llamar al Aquafono, mediante el número (01) 317-8000, para efectuar consultas o informar sobre inconvenientes vinculados con la suspensión del servicio de agua potable.

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La restricción no abarcará todos los sectores de ambos distritos, sino únicamente las localidades incluidas en el cronograma difundido por Sedapal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para cuidar el corte de agua

Cierra el caño cuando no lo utilices: Evita dejar correr el agua mientras te cepillas los dientes, te afeitas o enjabonas los platos.

Repara las fugas: Revisa periódicamente grifos, tuberías e inodoros para detectar filtraciones que puedan generar un desperdicio innecesario.

Reduce el tiempo de ducha: Procura que los baños sean breves y cierra la llave mientras te enjabonas.

Reutiliza el agua: Aprovecha el líquido empleado para lavar frutas y verduras para regar las plantas o limpiar algunos espacios.

Usa la lavadora con carga completa: Espera a reunir suficiente ropa antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.

Evita lavar las veredas con manguera: Utiliza una escoba y un balde para retirar la suciedad sin gastar grandes cantidades de agua.

Almacena agua responsablemente: Si se anuncia un corte del servicio, reserva solo la cantidad necesaria en recipientes limpios y tapados.

¿Qué papel cumple Sedapal en la Alianza Agua en Emergencias?

Sedapal participó en el impulso de la Alianza Agua en Emergencias, cuyo establecimiento fue uno de los resultados del foro regional desarrollado en Lima. Esta iniciativa busca mantener la cooperación entre operadores de agua potable y saneamiento de América Latina, facilitar el intercambio de experiencias y fortalecer la gestión del riesgo de desastres. El objetivo es que las instituciones compartan conocimientos y desarrollen acciones que permitan anticipar emergencias y garantizar la continuidad de los servicios frente a terremotos, sequías e inundaciones.