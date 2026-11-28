El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.
Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.
Últimas actualizaciones
Sismo en Tacna
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el último sismo reportado en el país tuvo magnitud 4,4 y se registró al sur de Tacna la noche del viernes 27 de noviembre. El evento ocurrió a las 21:55:34, tuvo una profundidad de 68 kilómetros y no alcanzó una intensidad elevada en zonas pobladas.
De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0836, el epicentro se localizó a 108 kilómetros al sur de Tacna, en la región Tacna. El movimiento presentó una intensidad de II-III en esa ciudad, una escala que suele asociarse con una percepción leve por parte de algunas personas, sobre todo en reposo o en pisos altos.
El Centro Sismológico Nacional (Censis), área técnica del IGP, procesa las señales recogidas por su red de estaciones antes de difundir los datos de cada evento. La información incluye la hora local, magnitud, profundidad, ubicación geográfica y referencia respecto de la localidad más próxima. Estos parámetros pueden actualizarse tras el análisis de los registros instrumentales.
Perú registra sismos por el contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana
La actividad sísmica en Perú está vinculada, en gran parte, a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. El proceso ocurre frente al litoral peruano y forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra terremotos, actividad volcánica y deformaciones de la corteza terrestre alrededor del océano Pacífico.
La fricción entre ambas placas acumula tensión durante períodos prolongados. Cuando la energía se libera, origina sismos de distinta magnitud y profundidad. Algunos eventos se producen cerca de la costa, mientras otros ocurren dentro de la placa de Nazca, a decenas o cientos de kilómetros bajo la superficie.
También existen movimientos relacionados con fallas geológicas situadas en el interior del territorio. Por ese motivo, los registros no se concentran únicamente en el mar. Los boletines mensuales del IGP consignaron 115 sismos en julio, 107 en agosto, 82 en septiembre y 58 en octubre de 2026, cifras que reflejan una actividad permanente de movimientos de baja o moderada magnitud.
La frecuencia de temblores no permite anticipar un terremoto de gran magnitud
Los especialistas advierten que una sucesión de sismos pequeños o moderados no permite determinar si ocurrirá un terremoto mayor. Hasta el momento, no existe un método científico que pueda prever con precisión la fecha, el lugar y la magnitud de un movimiento telúrico de alta intensidad.
El monitoreo sísmico permite conocer con rapidez las características de un evento ya ocurrido, pero no funciona como un sistema de predicción. El IGP analiza los registros y emite reportes técnicos para que la población y las autoridades cuenten con información verificada sobre cada movimiento.
En el caso de Lima y Callao, los especialistas han advertido sobre un denominado silencio sísmico, asociado a la ausencia prolongada de un gran terremoto en un segmento de la costa central. Esta condición no establece una fecha para un posible evento, aunque refuerza la necesidad de preparación ante un sismo fuerte y de cumplimiento de las medidas de prevención.
Si una persona queda atrapada tras un terremoto debe protegerse y pedir ayuda sin agotarse
Después de un terremoto, una persona que queda atrapada entre escombros debe evitar encender fósforos, encendedores u otros elementos que puedan provocar incendios o explosiones si hay fugas de gas. También conviene cubrir nariz y boca con una prenda o tela para reducir la inhalación de polvo.
La recomendación es mantener la calma, conservar energía y utilizar un silbato si está disponible. Golpear una tubería, una pared o una superficie metálica puede ayudar a que los equipos de rescate identifiquen la ubicación. Gritar de forma continua puede desgastar a la persona y favorecer la entrada de polvo en las vías respiratorias.
Durante un temblor de intensidad considerable, quienes estén dentro de una vivienda, oficina o colegio deben alejarse de ventanas, vidrios, estantes, lámparas y objetos que puedan caer. No se deben usar ascensores ni correr hacia las salidas mientras dure el movimiento, salvo que haya una amenaza inmediata dentro de la estructura.
La mochila de emergencia debe estar accesible y adaptada a cada integrante de la familia
Una vez que termina el sismo, corresponde evacuar de manera ordenada por las rutas señalizadas y dirigirse al punto de reunión acordado con anticipación. Cada familia debe conocer las zonas seguras de su vivienda y establecer una forma de contacto en caso de que sus integrantes se encuentren en lugares distintos.
La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar accesible, cerca de una salida y protegida de la humedad. Su contenido debe revisarse de forma periódica para reemplazar alimentos, agua, medicamentos, pilas o documentos que hayan vencido o perdido vigencia.
Debe incluir, como mínimo:
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil y pilas de repuesto.
- Silbato para pedir ayuda.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Medicamentos de uso personal.
- Copias de documentos de identidad y contactos familiares.
- Dinero en efectivo.
- Mantas, ropa de abrigo y artículos de higiene.
- Productos para bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con tratamientos médicos.
En las localidades cercanas al litoral, un sismo fuerte puede llevar a las autoridades a emitir avisos ante una eventual alerta de tsunami. En esos casos, la población debe seguir las indicaciones oficiales, evacuar hacia zonas altas o puntos seguros señalizados y evitar regresar hasta que las entidades responsables comuniquen que el peligro ha terminado.