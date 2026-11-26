Black Friday - Andina

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El Black Friday marca el inicio de las compras de fin de año, en una época que, como todos los años, estará llena de celebraciones y regalos.

Así, también arranca una de las primeras grandes campañas comerciales con miras a Navidad, y a diferencia de otros años, ahora no solo los peruanos apostarán por regalos para obsequiar a sus seres queridos.

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Ahora las experiencias —desde cenas y spas hasta escapadas de fin de año— se perfilan como una forma de resolver con anticipación parte de los regalos de las reuniones que se realizarán a fin de año, por Navidad, o alrededor de esta fecha.

Falta menos de un mes para Navidad, pero los consumidores ya se preparan para sus compras. - Crédito Andina

Expectativa por Black Friday

Este viernes 27 de noviembre de Black Friday, las promociones se extenderán durante varios días y se conectarán con el Cyber Monday del lunes 30, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La expectativa comercial es alta. La CCL proyecta que el Black Friday moverá más de US$12 millones en el retail formal, entre 8% y 10% más que en 2025. Junto con tecnología, electrodomésticos y moda, los viajes y las experiencias también aparecen entre las alternativas que captarían el interés de los consumidores.

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El interés por este tipo de regalos viene ganando espacio en el país, según Bigbox en Perú, la misma empresa cuyo negocio se encarga de ofrecer estos productos. Según sus datos, solo durante el primer semestre de 2026, más de 15 mil 500 regalos de experiencias fueron comprados a través de Bigbox en Perú, entre ellos salidas gastronómicas, momentos de bienestar y otros planes.

Black Friday 2022: Consejos para comprar seguro

“Black Friday representa una oportunidad para anticipar los regalos de fin de año y elegir con más tiempo experiencias que realmente conecten con cada persona. Además, permite acceder a propuestas que durante la temporada navideña suelen tener una alta demanda, desde gastronomía y bienestar hasta viajes”, comenta Chanel Serpa, Country Manager de Bigbox Perú.

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Las experiencias que se ofrecen

¿Sabías que la gastronomía se mantiene como la categoría con mayor demanda dentro de Bigbox? Durante el primer semestre, representó el 76% de las experiencias vividas a nivel regional, seguida por bienestar, con 18%. Esa preferencia también se refleja en la campaña de Black Friday, donde ambas categorías concentran algunas de las promociones más atractivas.

Este año, Bigbox reúne 46 experiencias de 28 marcas. En gastronomía, las promociones alcanzan hasta 40% de descuento, con opciones para distintos momentos del día; en bienestar, las ofertas llegan con hasta 30% precio rebajado, y con alternativas de masajes, rituales y experiencias de spa.

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El uso del ecommerce seguirá en alza, ya que tres de cada cinco peruanos afirman que sus hábitos de compra serán parecidos a los últimos 2 años de pandemia.

También se pueden regalar viajes

También dada la cercanía de las vacaciones y los viajes de fin de año, para Bigbox se abre también una oportunidad ofrecer a los consumidores adelantar este tipo de planes durante Black Friday. Su campaña incluye experiencias en Ica, Piura, Cusco y Arequipa, además de alternativas en hoteles, resorts, lodges y casas hacienda.

Así, entre las opciones de Bigbox se encuentran boxes con estadías seleccionadas y descuentos de hasta 30%, por la temporada de Black Friday.

Sin embargo, estas experiencias están pensadas para disfrutarse entre dos personas, y también pueden convertirse en un regalo para compartir. Pero también son opciones flexibles para los consumidores: así, una escapada comprada en noviembre puede reservarse para más adelante, de acuerdo con la vigencia y las condiciones de cada propuesta.

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De esta manera, a pesar de que el Black Friday llegue antes de diciembre, la flexibilidad de las condiciones de estas ofertas, permite aprovechar el precio de descuento para resolver desde ahora un regalo de Navidad o incluso adelantar un viaje pensado para el cierre del año o los primeros meses de 2027.