Agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron un taller clandestino en Salamanca donde se hallaron vehículos de alta gama desmantelados y con placas clonadas. La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos y la Dirección de Tránsito informaron sobre la detención de cinco personas que utilizaban autopartes y matrículas de vehículos siniestrados para insertarlas en unidades con reporte de robo.

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Un operativo de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) permitió descubrir un taller en la avenida Los Quechuas, en el distrito limeño de Santa Anita, donde se encontraron al menos ocho vehículos de alta gama de la marca Audi, algunos reportados como robados y otros aparentemente utilizados para la clonación de placas de rodaje.

La intervención se realizó tras un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional. En el establecimiento, que habría funcionado como centro de operaciones de una presunta banda denominada ‘Los Elegantes Cirujanos de Alta Gama’, los agentes encontraron unidades robadas, vehículos siniestrados y una camioneta que estaba siendo desmantelada.

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Así operaba la presunta banda de robo y clonación de placas

Según explicó el general PNP Humberto Alvarado López, director de Tránsito de la Policía Nacional, la organización presuntamente utilizaba vehículos siniestrados para obtener sus placas originales y colocarlas en automóviles robados de características similares, con el objetivo de hacerlos circular sin levantar sospechas durante los controles policiales.

“Vehículos siniestrados que ingresan a este taller, utilizar las placas de rodaje para ser insertadas a vehículos que son robados”, detalló el oficial al explicar la modalidad que viene siendo investigada por las autoridades.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú examinan el compartimento delantero de un automóvil Tesla durante la presentación de vehículos recuperados. (ATV)

De esta manera, los delincuentes buscaban aprovechar las matrículas de unidades que no tenían denuncias por robo, pero que habían sufrido accidentes, para colocarlas en vehículos sustraídos y aparentar que circulaban legalmente.

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Un audi con placa clonada

Uno de los vehículos encontrados durante el operativo fue una camioneta Audi que había sido reportada como robada el 25 de noviembre de 2026, tras un asalto violento. La unidad fue ubicada dentro del taller intervenido, donde los agentes también encontraron la placa que originalmente le correspondía, pero colocada en otro automóvil.

La Policía identificó además otra camioneta Audi Q5 siniestrada, cuya matrícula habría sido utilizada en un vehículo robado. De acuerdo con el general Alvarado, los presuntos integrantes de la banda buscaban unidades accidentadas que no registraran denuncias policiales para aprovechar sus placas originales.

Cinco personas fueron intervenidas

Durante la intervención policial, cinco personas mayores de edad fueron detenidas en el establecimiento. Según el general Humberto Alvarado, los intervenidos fueron encontrados mientras presuntamente realizaban labores de desmantelamiento de uno de los vehículos Audi reportados como robados.

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Las autoridades continúan con las diligencias para determinar la participación de cada uno de los intervenidos, establecer si existen más vehículos involucrados y esclarecer el alcance de las actividades que habría desarrollado esta presunta organización criminal.

Las marcas de autos más robadas

Las marcas Toyota, Hyundai, Kia y Nissan figuran entre las más afectadas por el robo de vehículos en el Perú, de acuerdo con información policial difundida por la DIPROVE. Entre los modelos más vulnerables se encuentran camionetas, sedanes y vehículos de uso comercial, cuyas unidades y autopartes tienen alta demanda en el mercado ilegal.

En Lima Metropolitana, el robo de vehículos se concentra en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Carabayllo, Los Olivos y Ate. Según registros policiales sistematizados por el INEI, durante el segundo semestre de 2025, San Juan de Lurigancho acumuló 368 denuncias, seguido de Villa El Salvador (351), Carabayllo (265), Los Olivos (237) y Ate (234).

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La incidencia también alcanzó a San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Puente Piedra, Chorrillos y Comas. Estas cifras evidencian la persistencia del robo de vehículos en distintos sectores de la capital, donde la Policía investiga modalidades como el asalto, la sustracción de unidades estacionadas, el desmantelamiento y la clonación de placas para facilitar su circulación o comercialización ilegal.