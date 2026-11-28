Millones de personas percibirán la gratificación esta Navidad. - Crédito Andina

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Diciembre es el mes de mayor exigencia para el presupuesto de los hogares. A los gastos habituales se suman las compras para las celebraciones, los regalos y los viajes familiares. En este escenario, la gratificación representa un ingreso importante para los trabajadores, pero también abre una oportunidad para que las empresas evalúen otras formas de reconocer el esfuerzo de sus equipos.

Cada vez más organizaciones contemplan presupuestos adicionales para esta época, ya sea mediante bonos, incentivos o regalos corporativos. No se trata únicamente de cumplir con una tradición navideña, sino de fortalecer el vínculo con los colaboradores y transmitirles que su trabajo y compromiso durante el año son valorados.

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Rodrigo Gutiérrez - CEO de Onura Latam

Durante mucho tiempo, las canastas navideñas fueron una de las principales alternativas para este reconocimiento. Sin embargo, las necesidades y preferencias de los trabajadores han cambiado. Hoy, las tarjetas de regalo o navideñas representan una opción que complementa estos formatos tradicionales, al brindar mayor flexibilidad y autonomía para decidir cómo utilizar el beneficio.

En estas fechas, cuando los gastos familiares aumentan, contar con un beneficio que ayude a cubrir necesidades cotidianas puede marcar una diferencia importante. No hay que perder de vista que la alimentación representa aproximadamente el 40 % de los gastos del hogar. Por eso, recibir un incentivo que pueda destinarse a la compra de alimentos no solo representa un apoyo concreto para la economía familiar, sino también una manera de sentir que la empresa entiende las necesidades de sus colaboradores.

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Para las empresas, esta evolución también supone un cambio en la manera de gestionar sus presupuestos de fin de año. La planificación de estos beneficios requiere considerar no solo los recursos disponibles, sino también qué alternativas generan mayor valor para los colaboradores y cómo pueden administrarse de manera eficiente.

El reto está en entender que el reconocimiento no tiene que ser igual para todos, sino responder a las expectativas de equipos cada vez más diversos. La Navidad es una oportunidad para reforzar ese vínculo.

Al final, más allá del regalo o el incentivo elegido, lo importante es que los colaboradores perciban que su esfuerzo ha sido reconocido. Esa es una forma de cerrar el año y fortalecer la relación entre las empresas y quienes hacen posible sus resultados.

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Rodrigo Gutiérrez - CEO de Onura Latam