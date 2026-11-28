Más de un millón de peruanos tendrían viviendas hacia el 2031. - Crédito Difusión

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Desde el V Foro Urbano Nacional llegan los detalles de lo que planea el gobierno para estos próximos cinco años en términos de promoción de vivienda. Justamente el Fondo Mivivienda anunció que tiene una meta para todo el periodo de gestión del actual Gobierno: promover la construcción de 1.250.000 viviendas en cinco años para dar acceso a una casa digna a las familias de menores recursos.

“Tenemos un objetivo global para los cinco años, es decir, para el quinquenio de Gobierno proyectamos facilitar la construcción de 1 millón 250 mil viviendas”, informó el presidente de directorio del Fondo Mivivienda, Gerardo Freiberg, en Andina Canal Online.

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Pero, además de ellos, también el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas confirmó que se han identificado al menos “53 terrenos piloto a nivel nacional” para realizar megaproyectos de vivienda social, Los cuales podrían aumentar inclusive: “Estamos haciendo convenios con municipalidades y las Fuerzas Armadas para incrementar esa cantidad”, manifestó también a Andina.

La vivienda de interés social (VIS) era de 25 metros cuadrados y un solo cuarto. Ahora permite dos habitaciones. - Crédito Andina

Con 9.500 créditos en 2026

“Este año estaríamos cerrando con alrededor de 9 mil 500 créditos con recursos de Mivivienda y el resto sería con la cobertura de riesgo crediticio de Techo Propio que llegaría a más de 60 mil, con lo cual sumarían casi 70 mil intervenciones en viviendas”, indicó el Freiberg.

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Para el funcionario del MVCS “lamentablemente es mucho menos de lo que se hizo hace 10 años, pero la idea es que se multiplique en los próximos cinco años”, agregó.

Durante el V Foro Urbano Nacional, Gerardo Freiberg señaló que está viajando todas las semanas a provincias buscando recuperar los más de 1,500 convenios que tenía el Fondo Mivivienda con los gobiernos locales a nivel nacional. “Los municipios son clave para desarrollar acceso a vivienda para la población. Pero los gobiernos regionales también pueden ayudar en la promoción de las viviendas a través de la aportación de los bonos canon”, manifestó.

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Un reporte periodístico de Exitosa Noticias documenta las consecuencias de las lluvias e inundaciones en el sector Los Olivos, en Piura. Vecinos de la zona reportan que el agua ingresó a sus hogares, dañando enseres, muebles y estructuras habitacionales. Durante la cobertura, una residente afectada ofrece su testimonio sobre las pérdidas materiales sufridas en su vivienda y comercio, solicitando la asistencia de las autoridades locales.

MVCS identifica terrenos para megaproyectos

Por otro lado, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, señaló hoy que se han identificado 53 terrenos del Estado para desarrollar megaproyectos de viviendas de interés social, mediante la estrategia Ciudad de Oportunidades.

“Tenemos identificados 53 terrenos piloto a nivel nacional y estamos haciendo convenios con municipalidades y las Fuerzas Armadas para incrementar esa cantidad”, manifestó en Andina Canal Online.

También el ministro agregó que “la solución parte por hacer megaproyectos de vivienda, no iniciativas pequeñas, sino proyectos integrales, es decir, como ciudades satélites donde se agrupan varias empresas constructoras para edificar una ciudad con apoyo del Estado”. Durante el V Foro Urbano Nacional Mauricio Arnillas presentó la estrategia Ciudad de Oportunidades, como resultado de 110 días de trabajo, diálogo, investigación y análisis que tuvo como conclusión que el Perú necesita megaproyectos.

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Vivienda Social

“Si hablamos de un megaproyecto de 20 mil unidades de vivienda vertical, entonces se pueden absorber costos fácilmente para agua, saneamiento e infraestructura de servicios públicos”, manifestó.

Agregó también que “la propuesta es integral porque el Estado pondrá el suelo con servicios públicos a través de la ejecución de obras por impuestos o inversión privada. Es decir que se habilitarán terrenos con agua y desagüe, pistas, colegios, postas médicas, zonas de esparcimiento y hasta un pequeño parque industrial, para que luego las inmobiliarias construyan edificios con departamentos”.

El ministro sostuvo que este nuevo modelo articula suelo, planificación, inversión pública y privada, infraestructura, vivienda formal y equipamiento urbano, para que el crecimiento deje de ser sinónimo de precariedad y se convierta en una oportunidad de desarrollo para millones de peruanos.

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“No se trata solo de construir viviendas. Se trata de construir ciudades y transformar la manera en que crece el Perú. Queremos pasar de invasiones sin agua, desagüe y seguridad a ciudades planificadas con oportunidades desde el primer día”, destacó.