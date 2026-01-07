Perú

Habilitan 57 terrenos estatales para proyectos de vivienda que beneficiarán a más de 674 mil peruanos

El portafolio del Programa Generación de Suelo Urbano reúne 57 predios estatales habilitados en distintas regiones y contempla la participación de inversión privada para el desarrollo de proyectos habitacionales

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que puso en valor 57 terrenos estatales estratégicos con el fin de acelerar la construcción de viviendas de interés social en distintas regiones del país. La medida se orienta a habilitar suelo urbano para proyectos habitacionales mediante una gestión activa de predios públicos.

La iniciativa se desarrolla a través del Programa Generación de Suelo Urbano (PGSU), que durante el 2025 consolidó una cartera nacional con capacidad para edificar 164.731 viviendas de interés social, lo que permitirá atender a más de 674.000 peruanos.

Cartera nacional de suelo urbano

La cartera del PGSU comprende 2.845 hectáreas de suelo urbano distribuidas en diversas regiones del país. Los terrenos fueron identificados y organizados para su incorporación al mercado inmobiliario bajo criterios técnicos y normativos definidos.

El MVCS señaló que esta estrategia busca transformar terrenos estatales sin uso en suelo habilitado para inversión, con reglas claras que permitan la participación del sector privado y la ejecución de proyectos de vivienda.

Clasificación de los terrenos

Para ordenar la cartera según su grado de avance, el PGSU estableció tres grupos. El primero corresponde a la activación inmediata e incluye 19 predios con zonificación compatible y factibilidad de servicios básicos.

Estos terrenos suman 297 hectáreas y permitirán la construcción de 25.843 viviendas, beneficiando a más de 122.000 personas en regiones como Lambayeque, Lima y Arequipa.

El segundo grupo, denominado en consolidación, está conformado por 16 terrenos que requieren obras complementarias o adecuaciones urbanísticas. Representan 1.075 hectáreas y tienen potencial para 75.856 viviendas, con alcance para más de 300.000 personas en La Libertad, Lima, Ica, Piura, Tumbes, Tacna y Moquegua.

El tercer grupo corresponde al desarrollo estratégico e incluye 22 predios de gran escala. Estos concentran 1.473 hectáreas y proyectan la edificación de 63.032 viviendas, con impacto en más de 252.000 personas.

Inversión privada

De acuerdo con el MVCS, diversas empresas del sector inmobiliario han presentado iniciativas privadas sobre predios incluidos en la cartera, bajo el mecanismo de Proyectos en Activos.

Actualmente, el PGSU gestiona 10 iniciativas privadas en distintas etapas. Estos proyectos involucran 171,9 hectáreas, contemplan 18.591 viviendas y movilizan una inversión estimada de S/ 1.617 millones, financiada íntegramente con capital privado y ejecutada en coordinación con gobiernos regionales y locales.

¿Qué son las viviendas de interés social?

Las viviendas de interés social son casas o departamentos que el Estado promueve con el objetivo de facilitar el acceso a un techo digno para hogares que no cuentan con recursos suficientes para comprar o construir una vivienda en el mercado tradicional. Estas viviendas están pensadas para reducir el déficit habitacional y atender a familias en situación de vulnerabilidad económica, garantizando condiciones básicas de calidad en diseño y construcción, así como servicios esenciales. El Estado define un valor máximo para estas viviendas, y mediante políticas públicas actualiza esos límites y requisitos cada año para adaptarse a la realidad económica y social.

En muchos países, y específicamente en Perú, se han revisado recientemente las normas que regulan la vivienda de interés social para que las unidades tengan áreas mínimas adecuadas, lo que implica, por ejemplo, que los departamentos tengan al menos 40 m² de espacio techado y los lotes de terreno para casas sean de por lo menos 66 m², con la finalidad de ofrecer mayor comodidad y espacio a las familias beneficiarias.

El acceso a estas viviendas suele ocurrir a través de subsidios directos, créditos con condiciones favorables o programas específicos como “Techo Propio” y “Mi Vivienda”, que combinan apoyo financiero del Estado con instrumentos de crédito para hacer posible la compra o construcción.

