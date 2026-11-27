El anuncio fue realizado por Gerardo Freiberg, presidente del directorio de la entidad, como parte de una estrategia para facilitar el acceso a viviendas dignas a las familias de menores ingresos. Foto: difusión

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El Fondo Mivivienda se ha trazado como objetivo facilitar la construcción de 1 millón 250.000 viviendas durante los cinco años de la actual administración. La meta fue anunciada por el presidente de su directorio, Gerardo Freiberg, para ampliar el acceso a una casa digna de las familias de menores recursos.

El funcionario reconoció que el resultado previsto para 2026 está por debajo de los niveles de hace una década. En paralelo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció nuevas transferencias al fondo y un aumento de los recursos para bonos habitacionales en 2027, tras las alertas del sector por la continuidad de los subsidios.

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Meta de viviendas y balance de 2026

“Tenemos un objetivo global para los cinco años, es decir, para el quinquenio de Gobierno proyectamos facilitar la construcción de 1 millón 250.000 viviendas”, informó Freiberg en Andina Canal Online. La proyección comprende todo el periodo de la actual gestión y busca multiplicar las intervenciones mediante los mecanismos de financiamiento y subsidio del fondo.

Para este año, el presidente del directorio estimó que se cerrarían alrededor de 9.500 créditos con recursos de Mivivienda. A esa cifra se sumarían más de 60.000 intervenciones mediante la cobertura de riesgo crediticio de Techo Propio, con lo que el total se aproximaría a 70.000. “Lamentablemente, es mucho menor de lo que se hizo hace 10 años, pero la idea es que se multiplique en los próximos 5 años”, agregó.

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Este reportaje informativo cubre una nueva propuesta gubernamental sobre vivienda. Se muestra a una pareja en un departamento y un documento oficial de la Ley de Vivienda de Interés Social. Un especialista del MVCS, José Cerrón, presenta la iniciativa. El contenido aborda el acceso a un 'Crédito Mivivienda' para solteros y sin hijos, e incluye una tabla con los rangos del 'Bono del Buen Pagador'. Se visualizan edificios de apartamentos.

Convenios con municipios y participación regional

Durante el V Foro Urbano Nacional, Freiberg indicó que viaja semanalmente a regiones para recuperar los más de 1.500 convenios que el Fondo Mivivienda mantenía con gobiernos locales. La iniciativa busca reactivar la coordinación municipal para impulsar proyectos habitacionales.

El titular del directorio destacó el papel de las autoridades subnacionales. “Los municipios son clave para desarrollar acceso a vivienda para la población. Pero los gobiernos regionales también pueden ayudar en la promoción de las viviendas a través de la aportación de los bonos canon”, manifestó. Así, planteó que la promoción involucre a distintos niveles de gobierno.

MEF anuncia más recursos para los bonos habitacionales

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció una inyección de S/ 150 millones al Fondo Mivivienda para atender lo que restaba de 2026. La medida se anunció luego de que representantes inmobiliarios y de la construcción expresaran preocupación por la disponibilidad de subsidios.

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Cuba indicó que el proyecto de presupuesto de 2027 contemplaba inicialmente más de S/ 500 millones: S/ 463,8 millones para el Bono Familiar Habitacional y S/ 85 millones para el Bono del Buen Pagador. Precisó que esa asignación sería un punto de partida y que el Gobierno proyectaba ampliarla durante el año. “A mediados lo vamos a duplicar a S/ 1.000 millones. Es una respuesta concreta, lista para arrancar”, afirmó.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que se destinarán S/ 150 millones adicionales al Fondo Mivivienda para cubrir sus necesidades durante el resto de 2026. Foto: Google Maps

Alertas por la continuidad de Techo Propio

El anuncio respondió a las advertencias de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), que señaló que Techo Propio, en su modalidad de adquisición de vivienda nueva, podía “casi desaparecer” en 2027 si no contaba con subsidios. Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo del gremio, sostuvo que sin esos recursos dejaría de haber ventas y construcción bajo el programa.

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Cuba enmarcó el aumento de fondos en la estrategia fiscal contracíclica “Vivienda Popular”. Según explicó, busca impulsar la economía frente a factores como el Fenómeno El Niño, el encarecimiento internacional de los combustibles y el incremento de las tasas de interés. Para el sector, la disponibilidad de bonos será clave para sostener la demanda de viviendas.