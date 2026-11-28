pota - calamar gigante - pesca

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El pescado ha subido de precio en los mercados peruanos, en pleno fenómeno El Niño. El calentamiento del mar estaría dando pescado “sancochado” y decenas de cevicherías y restaurantes estarían reduciendo las porciones que dan de este recurso marino en los platos de los comensales para enfrentar la escasez y evitar subir los precios (que consideran que ya llegaron al tope que pagarían los peruanos.)

En este contexto de pleno fenómeno El Niño, el Gobierno busca averiguar en qué condiciones se encuentra el mar para recursos como el bonito y la pota, y se ha autorizado al Imarpe ejecución de la tercera pesca exploratoria del recurso calamar gigante o pota y del recurso bonito.

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La pesca exploratoria del recurso bonito ( Sarda chiliensis chiliensis ) se realiza desde el 1 hasta el 15 de diciembre de 2026

Mientras, la ejecución de la tercera pesca exploratoria del recurso calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), en el ámbito marítimo de jurisdicción nacional, se realiza desde el 1 hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Pesca exploratoria de bonito

Por un lado, el Instituto del Mar del Perú ha sido autorizado para ejecutar la pesca exploratoria del recurso bonito (Sarda chiliensis chiliensis), en el ámbito marítimo de jurisdicción nacional, con el objetivo de “analizar la dinámica biológico-pesquera del recurso bonito, con énfasis en su condición reproductiva, distribución espacial y estructura por tallas, en el contexto del evento El Niño 2026-2027″.

Así la temporada de esta pesca exploratoria irá del martes 1 al martes 15 de diciembre, pero “cuando las condiciones oceanográficas y meteorológicas limiten la participación de las embarcaciones pesqueras en la presente pesca exploratoria, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS - PA) mediante Resolución Directoral y en función a la información del IMARPE, puede ampliar su duración por única vez”.

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Para esto se establece el límite de captura del recurso bonito (Sarda chiliensis chiliensis) en el marco de la presente pesca exploratoria en 5.000 toneladas, distribuido conforme a lo siguiente:

Para un arte de pesca de cortina y otras artes pasivas se determinó un límite de captura de 500 toneladas

Para cerco menores a 10 m³ se determinó un límite de captura de 1.800 toneladas

Para cerco mayores o iguales a 10 m³ y hasta 20 m³ se determinó un límite de captura de 600 toneladas

Para cerco mayores a 20 m³ y hasta 32,6 m³ se determinó un límite de captura de 2.100 toneladas.

Reporte en directo desde el Mercado Central del Callao sobre la situación comercial de diversas especies marinas, incluyendo bonito, cojinova y pampanito. Los vendedores del establecimiento detallan los precios por kilo y muestran la condición de los productos en exhibición, en el contexto de variaciones en la temperatura del mar y problemas de abastecimiento.

“Las capturas realizadas por embarcaciones pesqueras que operan con redes de cerco cuyo permiso de pesca corresponde a una embarcación que presenta hasta 6.48 de arqueo bruto, son contabilizadas como parte de las embarcaciones pesqueras de cerco menores a 10 m3 de capacidad de bodega”, se agrega.

Pesca exploratoria de pota

También se ha autorizado al Instituto del Mar del Perú la ejecución de la tercera pesca exploratoria del recurso calamar gigante o pota (Dosidicus gigas), en el ámbito marítimo de jurisdicción nacional, desde el 1 hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Esto, con el objetivo de evaluar los principales indicadores biológico-pesqueros en las principales zonas de distribución y pesca del citado recurso durante diciembre de 2026, en el contexto del desarrollo del evento El Niño 2026-2027.

China no solo recibe pota de Perú, sino que también pescan en la región. - Crédito Composición Infobae/AFP/Andina

Para esta tercera pesca exploratoria del recurso calamar gigante o pota, la cual se realiza con la participación de embarcaciones pesqueras de hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega, sus armadores deben cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con permiso de pesca y habilitación sanitaria vigentes, de conformidad con la normativa aplicable

Seguir las indicaciones del IMARPE en el marco de la actividad de investigación.

Realizan como máximo dos zarpes de pesca durante la tercera pesca exploratoria.

Emplear líneas poteras (arte de pesca de líneas y anzuelos)

Contar con el equipo del Sistema de Seguimiento Satelital para embarcaciones pesqueras (equipo del SISESAT) operativo

Las embarcaciones pesqueras que no cuentan con el equipo del SISESAT instalado y operativo facilitan la información contenida en el precinto autorizado por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS - PA)

Los titulares de permisos de pesca de embarcaciones pesqueras o sus representantes, debidamente acreditados, informan al Ministerio de la Producción sobre las zonas de pesca, cantidades extraídas, destino del recurso y vehículo de transporte utilizado

Entre otros.