Tarántulas, escorpiones y ciempiés estaban ocultos entre los equipajes de los dos extranjeros, quienes no contaban con la autorización para transportarlos fuera del país (Créditos: Panamericana TV)

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Un total de 677 ejemplares de fauna silvestre fueron recuperados durante una intervención en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde dos ciudadanos chinos fueron detectados trasladando tarántulas, escorpiones y ciempiés dentro de sus equipajes. La carga, procedente de distintas regiones del Perú, tenía como destino final China y fue valorizada preliminarmente en unos 100 mil dólares, debido a la demanda que existe por estos animales en mercados extranjeros.

El operativo se realizó el 26 de noviembre, alrededor de las 4 p. m., durante una acción inopinada desarrollada por personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en coordinación con agentes de Aduanas Aéreo. La inspección permitió descubrir que los animales habían sido acondicionados entre las pertenencias de los viajeros para intentar sacarlos del territorio nacional sin la autorización correspondiente.

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Cora Suárez, vocera de la entidad forestal, explicó que los dos intervenidos estarían vinculados con la recolección y posterior comercialización de estos especímenes. Según detalló, los animales fueron obtenidos en diferentes puntos del país antes de ser reunidos para su traslado internacional. Entre las regiones identificadas figuran Loreto, Madre de Dios, Cajamarca y Junín.

Los dos ciudadanos chinos estarían involucrados en la recolección y comercialización internacional de fauna silvestre extraída del Perú - Créditos: Serfor.

Uno de los ejemplares presentados durante la intervención fue una tarántula identificada como Pamphobeteus antinous, considerada de alta demanda en mercados especializados de Asia y Europa. La representante explicó que esta variedad despierta especial interés entre compradores extranjeros, lo que incrementa su atractivo comercial y la convierte en una de las especies buscadas por quienes participan en este negocio clandestino.

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También se mostró una Antica fénix, una variedad que todavía se encuentra en proceso de investigación científica. Su presencia llamó la atención debido a que se trata de un organismo cuyo estudio continúa en desarrollo. Ambos casos forman parte de la diversidad de fauna que habría sido extraída de ambientes naturales peruanos para ingresar a circuitos de comercialización fuera del país.

La valorización preliminar de los 677 animales alcanza aproximadamente los 100 mil dólares. De acuerdo con Suárez, los ciudadanos chinos tenían la intención de trasladarlos hasta su país para concretar la venta. La funcionaria precisó que la actividad de los intervenidos estaría relacionada con dos etapas del negocio: la colecta de los individuos y su posterior comercialización en el extranjero.

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Los ejemplares, entre tarántulas, escorpiones y ciempiés, fueron valorizados preliminarmente en 100 mil dólares - Créditos: Serfor.

Este procedimiento no sería un hecho aislado. La vocera recordó que aproximadamente quince días antes se realizó otra intervención contra ciudadanos extranjeros que también intentaban trasladar fauna silvestre fuera del Perú. En aquella oportunidad, los involucrados eran ciudadanos alemanes y un ciudadano polaco, quienes pretendían llevar los animales hacia Alemania.

La reiteración de estos casos evidencia que los controles en los puntos de salida internacional resultan importantes para detectar el traslado irregular de animales que forman parte de la biodiversidad peruana. Los aeropuertos representan espacios donde las autoridades pueden identificar este tipo de movimientos mediante inspecciones de equipajes y operativos coordinados con otras instituciones.

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Dos ciudadanos chinos fueron intervenidos en el aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban trasladar ilegalmente 677 animales silvestres hacia China - Créditos: Serfor.

Además del valor económico que pueden alcanzar en el extranjero, la extracción de estos organismos de sus hábitats representa una preocupación para su conservación. La captura y comercialización sin autorización puede afectar las poblaciones silvestres y alterar los ecosistemas de los que forman parte. Esta situación adquiere especial relevancia cuando se trata de especies cuya distribución y características todavía son materia de investigación.

Ante este escenario, Suárez exhortó a la ciudadanía a no adquirir animales provenientes del comercio ilegal y evitar convertirse en parte de esta cadena. “No seamos parte del tráfico ilegal de fauna silvestre, no te compres un delito”, advirtió durante la presentación de los ejemplares recuperados.

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Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que fueron obtenidos los 677 individuos y determinar las responsabilidades de los dos ciudadanos intervenidos. El caso vuelve a poner en evidencia el interés comercial que despierta la fauna exótica peruana en mercados internacionales y los desafíos que enfrenta el país para impedir su extracción y traslado clandestino.