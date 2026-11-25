El Perú aún mantiene brechas para consolidar una gestión pública digital alineada con los estándares de la OCDE y mejorar los servicios al ciudadano. Foto: difusión

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La incorporación de inteligencia artificial y otras herramientas digitales representa una oportunidad para cambiar la manera en que el Estado peruano administra sus recursos y atiende a la población. Su aplicación podría contribuir a reducir tiempos en los procedimientos, mejorar la prestación de servicios y facilitar decisiones basadas en información. Sin embargo, el aprovechamiento de estas soluciones depende también de la preparación de las instituciones para integrarlas en su funcionamiento.

El país todavía enfrenta dificultades para avanzar hacia un modelo de gestión pública digital que responda de forma anticipada a las necesidades de los ciudadanos. Las diferencias frente a los estándares de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reflejan parte de este desafío y ponen en discusión qué condiciones deben fortalecerse para que la innovación tecnológica se traduzca en mejores resultados.

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Perú mantiene brechas en el desarrollo de servicios públicos digitales

Uno de los indicadores que permite observar esta situación es el Índice de Gobierno Digital 2025 de la OCDE. En la dimensión de proactividad, que mide la capacidad de las instituciones para identificar las necesidades de las personas y ofrecer respuestas sin esperar a que estas las soliciten, el Perú alcanzó 0,40 puntos. La cifra se encuentra por debajo del promedio de los países miembros de la organización, que llegó a 0,67.

Esta diferencia evidencia que la modernización del aparato estatal no depende exclusivamente de adquirir plataformas o incorporar programas tecnológicos. También requiere que las entidades desarrollen capacidades para reconocer las demandas de la población y adaptar sus servicios a ellas. En ese proceso, la transformación digital debe estar acompañada por cambios en la organización y en la forma de trabajar de las instituciones.

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Keiko Fujimori participa en una entrevista grabada junto a un periodista de televisión frente a la bandera de Perú. Durante el diálogo, se aborda la incorporación de herramientas tecnológicas, conectividad e inteligencia artificial en los servicios del Estado, con mención a su aplicación en salud y educación.

Por ello, uno de los aspectos pendientes es fortalecer las capacidades de los equipos públicos para aprovechar las nuevas herramientas. La gestión del cambio, el liderazgo dentro de las entidades y la revisión de los procedimientos forman parte de las condiciones necesarias para que la tecnología tenga una aplicación efectiva. De lo contrario, su incorporación podría quedarse en la disponibilidad de recursos digitales sin modificar sustancialmente la atención al ciudadano.

Inteligencia artificial y tecnología en los servicios del Estado

Estos desafíos serán abordados en el Día de la Gestión Pública 2026, encuentro organizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. La edición de este año tendrá como tema central “TecnologÍAs emergentes para una gestión más eficiente: valor y calidad al servicio del ciudadano”, con una agenda enfocada en las posibilidades que ofrecen estas soluciones y las condiciones que necesita el Estado para incorporarlas.

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Entre los asuntos previstos figura el uso de inteligencia artificial en la gobernanza fiscal y la administración de los recursos públicos. La discusión también abarcará las posibilidades de innovación digital en ámbitos como salud y educación, además de la simplificación de trámites administrativos. Estos temas permitirán examinar cómo las tecnologías pueden contribuir a mejorar distintas funciones estatales y qué obstáculos deben resolver las instituciones para utilizarlas.

La agenda también contempla los desafíos operativos que supone introducir estas herramientas en el trabajo cotidiano de las entidades. La adaptación de los procesos internos y el desarrollo de capacidades institucionales serán aspectos relevantes, pues la eficiencia no se consigue únicamente con nuevas aplicaciones, sino también con la posibilidad de incorporarlas a las decisiones y actividades de las organizaciones públicas.

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La agenda abordará el uso de inteligencia artificial en la gestión fiscal, así como la innovación digital en salud, educación y simplificación de trámites. Foto: Gestión Pública

Especialistas abordarán los retos de la modernización estatal

La jornada contará con la participación de representantes del ámbito económico, académico, empresarial y de las políticas públicas. Entre los invitados se encuentran Máximo Torero, economista jefe de la FAO; Antonio Cusato, economista de país para el Perú del Banco Mundial; y Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal.

También participarán María Antonieta Alva, gerente de Innovación Social de Credicorp, y Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Sus intervenciones permitirán abordar los cambios tecnológicos desde distintas perspectivas, considerando su relación con la economía, la formulación de políticas públicas y la capacidad de las instituciones para implementar innovaciones.

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Como parte del programa, se presentará radar.legislativo: alerta temprana de riesgos económicos, herramienta que estará a cargo de Andrés Clavijo, consultor internacional en estrategia de datos e innovación. Además, Orlando Plaza, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Edelman Perú, dará a conocer el reporte peruano del 2026 Edelman Trust Barometer.

El encuentro se realizará el martes 1 de diciembre, desde las 8:00 a. m., en el auditorio Juan Julio Wicht de la Universidad del Pacífico, ubicado en Jesús María. La participación será gratuita. La actividad reunirá así a especialistas para discutir cómo aprovechar las tecnologías emergentes y qué cambios institucionales necesita el país para avanzar hacia una gestión estatal más eficiente y orientada a las necesidades de la ciudadanía.

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Edwin Chavarri, decano del Colegio de Ingenieros de Lima, explicó el funcionamiento del nuevo Centro de Observación de Emergencias (COE), que emplea inteligencia artificial para analizar datos en tiempo real y reforzar la prevención ante el Fenómeno El Niño y sismos. (Crédito: Agencia Andina)