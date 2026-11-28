Las terminales aéreas de Tumbes, Piura y Trujillo integran el grupo de aeropuertos peruanos declarados en emergencia sectorial ante el riesgo de lluvias por el fenómeno de El Niño. (Composición: Infobae Perú)

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Los aeropuertos de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa fueron declarados en emergencia sectorial por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante el riesgo de inundaciones y otros daños en su infraestructura por las intensas lluvias previstas durante el Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida busca prevenir afectaciones que puedan comprometer la seguridad de las operaciones aéreas y la continuidad de los servicios.

La decisión responde a las condiciones de vulnerabilidad identificadas en componentes como los sistemas de drenaje pluvial, pavimentos y coberturas de los seis terminales. Según los informes técnicos del sector, las precipitaciones podrían incrementar el peligro de anegamientos, erosión, filtraciones y deterioro de las instalaciones.

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La declaratoria quedó oficializada este viernes 27 de noviembre mediante la Resolución Ministerial Nº 693-2026-MTC/01.02, publicada en el diario oficial El Peruano. El documento establece mecanismos para ejecutar intervenciones preventivas y atender el peligro inminente en estas infraestructuras aeroportuarias.

Aeropuerto de Tumbes

Seis aeropuertos están expuestos a posibles inundaciones y daños por lluvias

Según los informes técnicos que sustentan la resolución, las precipitaciones previstas durante el Fenómeno El Niño 2026-2027 podrían agravar las condiciones de vulnerabilidad identificadas en los seis terminales aéreos.

Entre los principales riesgos advertidos figuran los anegamientos, inundaciones, erosión, filtraciones y deterioro de la infraestructura aeroportuaria. Estas situaciones podrían afectar componentes esenciales para el funcionamiento de los aeropuertos y comprometer la seguridad de las operaciones aéreas.

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La evaluación del MTC también considera que el peligro inminente está relacionado con la ubicación de estos terminales en distritos comprendidos en la declaratoria del Fenómeno El Niño 2026-2027, oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 149-2026-PCM.

Los seis aeropuertos forman parte del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, concesionado a la empresa Aeropuertos del Perú S. A. bajo un contrato que contempla el diseño, construcción, mejoramiento, mantenimiento y explotación de la infraestructura.

MTC coordinará intervenciones para garantizar las operaciones aéreas

Con la declaratoria de emergencia sectorial, el MTC dispuso que la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes adopte las acciones necesarias para mantener la operatividad de los aeropuertos y garantizar la continuidad de los servicios.

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Esta dependencia podrá realizar las coordinaciones correspondientes y suscribir actas de acuerdo con la empresa concesionaria Aeropuertos del Perú S. A. para ejecutar las intervenciones que resulten necesarias. Sin embargo, cada medida deberá contar previamente con una evaluación de su viabilidad técnica, contractual, legal y presupuestal.

La resolución precisa que la atención de esta situación de peligro inminente no corresponde a las obligaciones contractuales del concesionario y excede sus responsabilidades habituales de mantenimiento de la infraestructura concesionada.

Por ello, el Estado podrá encargarle la ejecución de determinadas intervenciones mediante acuerdos específicos, sin que estas sean consideradas modificaciones del contrato de concesión.

Lluvias intensas en el norte del Perú elevan el riesgo de inundaciones y desbordes de ríos

El riesgo de precipitaciones intensas mantiene en alerta a las regiones del norte del país, donde las lluvias pueden provocar inundaciones, acumulación de agua y daños en infraestructura. Este escenario representa una preocupación para las autoridades, especialmente en zonas vulnerables a las precipitaciones y donde los servicios de transporte pueden verse afectados.

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FOTO DE ARCHIVO: Varios coches quedan atrapados en una calle anegada después de que las fuertes lluvias inundaran el barrio con barro y escombros, en Arequipa (Perú), el 19 de febrero de 2026. REUTERS/Oswald Charca/Foto de archivo

El panorama ya muestra consecuencias concretas. El 27 de noviembre, la estación Miraflores, en Piura, registró un acumulado de 143 milímetros de lluvia, mientras que los ríos Tumbes y Chira superaron sus respectivos umbrales de alerta roja, lo que elevó la preocupación por posibles desbordes.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que las precipitaciones de moderada a extrema intensidad continúen hasta el domingo 29, principalmente en Tumbes y sectores de la costa interior de Piura. A ello se suma el riesgo de activación de quebradas, huaicos e inundaciones.