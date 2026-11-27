Personal de emergencia utiliza un equipo de bombeo para drenar una calle inundada tras las intensas lluvias en la ciudad de Piura. (X/@MINDEF)

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Las intensas lluvias que caen sobre Piura desde la tarde del jueves provocaron la acumulación de agua en calles de distintos sectores de la ciudad y obligaron al Gobierno a desplegar equipos del Ejército y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para drenar las zonas inundadas. Las precipitaciones, asociadas al fenómeno de El Niño, comenzaron cerca de las 17:00 horas y vinieron acompañadas de relámpagos y truenos reportados por usuarios en redes sociales, según consignó Andina Noticias.

El agua acumulada generó aniegos en la mayoría de las vías de la ciudad y afectó de manera particular a las urbanizaciones Punto Azucenas, Ignacio Merino, El Chilcal y Los Tallanes. La situación se agravó por el colapso parcial del sistema de alcantarillado, obstruido por la acumulación de residuos sólidos y sedimentos arrastrados durante la tormenta.

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Personal de emergencia y un camión cisterna evacuan el agua acumulada en una calle inundada de Piura durante una tormenta nocturna. (X/@MINDEF)

Alcantarillado obstruido eleva el riesgo sanitario

La obstrucción de los desagües impidió la evacuación natural del agua de lluvia y elevó el riesgo de problemas sanitarios y estructurales en los sectores más afectados. Ante este panorama, las autoridades activaron el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), mecanismo que articula la respuesta de distintas entidades estatales frente a emergencias climáticas.

El Ministerio de Defensa (Mindef) precisó que las acciones conjuntas buscan “mitigar riesgos sanitarios y estructurales, prevenir mayores afectaciones y salvaguardar la seguridad de la población”, según la información difundida por la cartera y recogida por Andina. La acumulación de sedimentos en los sistemas de drenaje había sido identificada como uno de los principales factores que agravaron el estancamiento de agua en las calles.

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Personal de emergencia opera una motobomba de evacuación en una vía inundada de Piura tras las intensas lluvias registradas en la ciudad. (X/@MINDEF)

Ejército interviene en cuatro urbanizaciones

El Grupo de Artillería de Campaña N° 111 ejecuta labores de drenaje en Punto Azucenas, Ignacio Merino, El Chilcal y Los Tallanes, los sectores donde se reportó la mayor acumulación de agua. Los efectivos trabajan en coordinación con las autoridades locales para despejar las vías y facilitar la circulación en la ciudad.

Paralelamente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento activó sus propios equipos de respuesta con el objetivo de evacuar las aguas acumuladas y reducir el riesgo de inundaciones. La intervención del ministerio comprende los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) instalados en Ignacio Merino, Cinco Esquinas, La Molina 2 y Nuevo Amanecer.

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Personal del Ministerio de Vivienda y del Ejército opera una motobomba para drenar una calle inundada por las lluvias en Piura. (X/@MINDEF)

Cámaras de bombeo y trasvasadores operativos

El MVCS también puso en marcha la cámara de reunión Dos Grifos y las cámaras de bombeo El Chilcal y Gulman, dispositivos diseñados para acelerar la salida del agua acumulada en los puntos críticos de la ciudad. “Los trasvasadores se encuentran en funcionamiento para reducir los niveles de agua en diferentes zonas de la ciudad”, explicó el ministerio en un comunicado difundido por Andina Noticias.

Estas labores se desarrollan con el apoyo del Ejército en algunos de los puntos más comprometidos y bajo un esquema de monitoreo permanente, que busca anticipar la respuesta ante nuevas precipitaciones en los próximos días.

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La intervención combina los recursos de las Fuerzas Armadas con la infraestructura hidráulica del MVCS, en un esquema de coordinación interinstitucional que involucra además a autoridades locales de Piura. El objetivo declarado por ambas entidades es proteger a las familias de las zonas afectadas y contener los efectos de las lluvias mientras persistan las condiciones climáticas adversas en la región.

Una publicación del Ministerio de Defensa reporta la asistencia del Ejército del Perú a pobladores en calles anegadas del distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura. (X/@MINDEF)