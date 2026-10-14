Perú

Gatillero de ‘La Jauría’ revela por qué ordenaron asesinar a ‘la China Polo’ y denuncia vínculos con la PNP

La declaración sostiene que la comunicadora ancashina fue atacada por difundir referencias sobre integrantes y asuntos internos de bandas del norte, según la hipótesis presentada en un reciente reportaje

Una mujer de cabello negro habla frente a la cámara rodeada de personas con banderas proselitistas y camisetas blancas
Susy Ysabel Aponte Polo se dirige a sus simpatizantes durante un acto político en la región de Áncash. (PNP)
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Un hombre identificado como “Rafa”, a quien el programa ContraCorriente de Willax TV presentó como un gatillero de La Jauría, afirmó que la organización criminal habría ordenado el asesinato de la comunicadora ancashina Susabel Aponte Polo, conocida como ‘la China Polo’, por sus referencias públicas a integrantes y asuntos internos de bandas del norte del país.

El crimen ocurrió el 19 de septiembre en un mercado de Caraz, en Áncash. De acuerdo con el reportaje, el venezolano Luis Iván Obispo Díaz, detenido como autor material, confesó haber cobrado 15 mil soles por ejecutar el ataque.

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“Rafa”, cuya identidad no fue revelada, sostuvo que la decisión de matar a la comunicadora habría respondido a que ella exponía información que afectaba a grupos criminales.

“Persona que habla de más en este mundo y muestra su cara y va en contra de alguien y está perjudicando que la pongan en la prensa, simplemente gestionan, mandan un dinero y esa persona no tiene por qué estar hablando de más ya”, declaró al programa.

Sicario de ‘China’ Polo afirma que le ofrecieron S/ 15 mil por asesinar a periodista. (Foto: Composición - Infobae)
Sicario de ‘China’ Polo afirma que le ofrecieron S/ 15 mil por asesinar a periodista. (Foto: Composición - Infobae)

El supuesto gatillero señaló que, si ‘la China Polo’ se había involucrado con asuntos de La Jauría, la organización pudo haber dispuesto un pago para silenciarla. “La banda de frente ha mandado una cantidad de dinero, podría decirte unos 20 mil, 30 mil soles y siléncienla”, afirmó.

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El testimonio

Según el relato recogido por Willax TV, “Rafa” consideró que la comunicadora habría abordado “temas ya muy personales de las bandas”. Sus declaraciones coinciden con la hipótesis que el reportaje atribuye a la investigación sobre el asesinato.

El testigo también aseguró que tuvo un grupo destinado a ejecutar encargos. “Yo tenía un grupo que se podría decir era para ejecutar nada más, ¿no? Para callar o para sacar del intermedio a personas que no, que no tenían que ver nada ya. De esa forma he hecho trabajos”, declaró.

Un informe televisivo señaló la existencia de chats que vincularían a Susabel Aponte Polo con la organización Los Pulpos. (REUTERS/Sebastian Castaneda)
Un informe televisivo señaló la existencia de chats que vincularían a Susabel Aponte Polo con la organización Los Pulpos. (REUTERS/Sebastian Castaneda)

El programa señaló que el hombre fue, durante un tiempo, alguien de confianza de Yolyn Bazán Valderrama, alias “Yolín”, a quien identifica como cabecilla de La Jauría. A partir de esa cercanía, el reportaje presentó sus afirmaciones como un elemento que reforzaría la versión de que la orden para matar a “la China Polo” salió desde Trujillo.

Willax TV indicó que el testimonio se suma a la confesión de Obispo Díaz, quien, según el reportaje, reconoció haber recibido 15 mil soles por el asesinato. El material no precisó otros detalles sobre la investigación fiscal o policial vinculada al caso.

¿Nexos con la Policía?

Durante la entrevista, el presunto integrante de La Jauría formuló acusaciones sobre una supuesta relación entre la organización y agentes de la Policía Nacional del Perú. Sus dichos incluyeron menciones a Revoredo y a otro comandante de Trujillo.

“Y también sobre Revoredo, creo que hablaba también de policía, ¿no? Que tanto Revoredo y otro comandante que vive acá en Trujillo trabajan para Yolín, ¿no?”, declaró.

Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo
Detuvieron a dos sospechosos más por el asesinato de 'La China Polo' en Áncash| Foto: Trujillo Bravazo

El reportaje también recogió una afirmación de “Rafa” sobre el presunto control que Yolín ejercía sobre efectivos policiales. “Yolín es una persona así inteligente, ha demostrado su inteligencia al tener de la mano a toda la policía”, sostuvo.

En el tramo final de la emisión, uno de los conductores señaló que “la China Polo” aparecía en un chat atribuido a la organización criminal Los Pulpos. Según esa versión, el contenido de esas conversaciones no habría sido desmentido y mostraría una relación entre la comunicadora y miembros de esa banda.

El conductor afirmó que Aponte Polo criticaba a mandos policiales que, según sus sospechas, podían estar “tomados, contaminados, corrompidos por la Jauría”. También cuestionó que Yolín, pese a tener una sentencia de cadena perpetua, no tuviera una orden de captura, de acuerdo con sus declaraciones en el programa.

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