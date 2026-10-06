Habla el supuesto financista del asesinato de la ‘China Polo’: “Lo único que hice fue brindarle apoyo a mi hermanastra”

Durante la audiencia virtual por el requerimiento de prisión preventiva, Ronald Toro Ardila, investigado por el presunto sicariato de Susy Aponte Polo, se defiende. Asegura tener 9 años de residencia legal en Perú, no contar con antecedentes y haber cooperado plenamente con la investigación.

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Ronald José Toro Ardila, señalado por la Fiscalía como el cómplice primario y financista del asesinato de la periodista y excandidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como la ‘China Polo’, rompió su silencio durante la audiencia de prisión preventiva realizada en Caraz. El ciudadano venezolano negó haber participado en el crimen y atribuyó las transferencias bancarias que lo vinculan al hecho a un préstamo de cuentas que le hizo a su hermanastra, B-Ángel Alexandra Toro Montezuma, quien huyó luego del crimen y falleció en un accidente de tránsito en Venezuela.

“La situación mía es complicada, pero en el sentido de que yo lo único que hice legalmente fue brindarle un apoyo a mi hermanastra. ¿En qué sentido? Mi hermanastra aquí estaba indocumentada. Yo tengo casi nueve años aquí en el Perú. De los casi nueve años que tengo, nunca he pisado una comisaría, nunca he tenido problemas de sistemas ilícitos en ningún sentido”, declaró Toro Ardila ante el juez Miguel Dueñas Arce, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas.

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Según la imputación fiscal, a Toro Ardila se le imputa el delito de sicariato en calidad de cómplice primario. El Ministerio Público sostiene que actuó como facilitador logístico y financista de la operación que terminó con la vida de Aponte Polo el 19 de septiembre.

Susy Ysabel Aponte Polo De Tello aparece junto a un recuadro circular que incluye el rostro de Ronald Toro Ardila.

Frente a esa imputación, el venezolano sostuvo que su participación se limitó a un gesto de ayuda familiar y no a una colaboración con el crimen. Según su versión, él mismo cargó sus datos bancarios en el teléfono celular de su hermanastra para que ella pudiera operar con sus cuentas, pero fue ella quien ejecutó materialmente las transferencias cuestionadas por la Fiscalía.

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“Cuento con todos mis papeles legales aquí, como usted mismo ya se ha dado de cuenta. No sé si le ha llegado el informe de que yo trabajo legalmente, honradamente. Cuento con todo mi aplicativo, con mi cuenta bancaria. Incluso escuché muy poca información sobre el tema de la Fiscalía, que cuando me atraparon, como por decir así, fue prácticamente voluntario, accedí a mi teléfono. No necesitaron una carta fiscal o algo, yo les di todo, mi clave, he cooperado en todo lo que ellos me han dicho. Apenas me mostraron el primer video, dije esta es mi hermana, este es tal. Yo he cooperado en todo y quiero que se siga así para que se pueda solucionar la verdad legalmente”, relató ante el tribunal.

El investigado remarcó que no tiene antecedentes policiales ni vínculos con actividades ilícitas en los casi nueve años que lleva radicado en el Perú: “Yo soy un hombre que trabaja para mi familia, trabaja para mi hijo, no tengo malas influencias, no tengo nada. Mi teléfono está abierto para la persona que quiera, los dos teléfonos, mi cuenta bancaria está abierta para lo que ellos necesiten. No tengo nada, absolutamente nada que ocultar”.

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Mujer implicada en crimen de “China Polo” muere en accidente de tránsito en Venezuela. (Foto: Composición - Infobae)

A prisión preventiva

Pese a sus argumentos de defensa, el Juzgado accedió al pedido fiscal y dictó 18 meses de prisión preventiva contra Ronald Toro Ardila y Luis Obispo Díaz, el sicario confeso. La defensa de Toro Ardila anunció que apelará la decisión.