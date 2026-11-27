Minsa lanza plan piloto con zancudos portadores de Wolbachia en Comas para cortar transmisión del dengue. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

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Perú enfrenta un aumento de los casos de dengue que tensiona la capacidad de respuesta de los hospitales, con más de 127.000 contagios confirmados y una cifra de fallecimientos que, entre los casos validados y aquellos aún bajo revisión, podría acercarse a 200, según datos y advertencias recogidos por DNews.

La situación afecta con fuerza al norte del país, aunque también genera preocupación en Lima. El especialista en gestión y salud pública Marco Almerí sostuvo que el registro oficial puede no reflejar la magnitud total de la circulación viral, debido a dificultades en el diagnóstico, el procesamiento de muestras y el seguimiento epidemiológico.

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El entrevistado alertó sobre la falta de camas en las áreas de emergencia, hospitalización y unidades de cuidados intensivos. En ese contexto, indicó que algunos pacientes con cuadros leves o moderados son enviados a sus domicilios por la escasez de espacio, mientras los centros de salud priorizan la atención de los casos graves.

El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) ya confirmó la presión sobre la red asistencial, de acuerdo con el reporte. Para Almerí, la respuesta inmediata debe centrarse en ampliar la atención de emergencia y en evitar que las personas con síntomas compatibles demoren la consulta médica, especialmente ante el riesgo de evolución hacia formas graves de la enfermedad.

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Una infografía con cifras del Ministerio de Salud señala que el Perú acumula 184 muertes por dengue en 2026, con una concentración de 114 casos entre octubre y noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hospitales priorizan los casos graves por la falta de camas

Almerí describió el escenario como un “punto rojo” para el sistema sanitario peruano. Según señaló a DNews, el país se acercaba a 127.000 casos confirmados de dengue, aunque consideró que existe un subregistro: algunas personas habrían sido evaluadas como pacientes con síndrome febril y luego enviadas a sus casas, mientras que otras muestras no habrían podido ser procesadas o confirmadas.

El especialista afirmó que la demanda superó las posibilidades de internación disponibles. “No tenemos camas en emergencia, no tenemos camas en hospitalización, no tenemos camas UCI”, advirtió. El problema, añadió, no se limita a la disponibilidad física de lugares, sino que alcanza a la capacidad de seguimiento clínico de quienes deben continuar su recuperación fuera de un establecimiento de salud.

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En su evaluación, los servicios realizan una clasificación de los pacientes para asignar las pocas camas disponibles a quienes presentan los cuadros más severos. De este modo, los casos considerados leves o moderados reciben indicaciones para permanecer en el hogar, una decisión que, según Almerí, puede dificultar tanto la vigilancia de los síntomas como el control de la transmisión en la comunidad.

Un mapa de Perú junto a un mosquito Aedes aegypti y una jeringa con vacuna ilustra el escenario sanitario frente al dengue en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación aumenta porque la curva de contagios seguía en ascenso. El experto sostuvo que, al cierre de noviembre, el número de casos se había duplicado respecto de octubre. “Estamos en alza”, remarcó, y señaló que los meses siguientes podían mantener condiciones favorables para la proliferación del mosquito transmisor.

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La atención temprana y el cuidado en casa son claves ante los síntomas

Frente a la saturación hospitalaria, Almerí recomendó no esperar más de 48 horas desde el inicio de fiebre u otros síntomas para buscar orientación sanitaria. Entre las manifestaciones que mencionó figuran el dolor muscular, las molestias articulares, el dolor de cabeza, las náuseas y los vómitos. El objetivo es evitar que el paciente llegue a un centro de salud después de varios días y con signos de mayor gravedad.

También pidió evitar la automedicación y mantener una hidratación adecuada. Estas recomendaciones no reemplazan la evaluación profesional, en particular cuando aparecen señales de alarma o cuando el cuadro se agrava. El reporte no detalló cuáles son los protocolos específicos aplicados por cada establecimiento ni la disponibilidad de atención en las distintas regiones.

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Peces guppy en un frasco de vidrio sirven para el control biológico de larvas de mosquito en los depósitos de agua de San Isidro. (Foto: Municipalidad de San Isidro)

El entrevistado puso el foco, además, en las medidas domésticas para reducir la exposición al mosquito. Sugirió usar tul o barreras físicas alrededor de la persona enferma para disminuir la posibilidad de que un mosquito la pique y después transmita el virus a otros integrantes del hogar o a vecinos.

“Los pacientes regresan a su casa porque no hay espacio donde tenerlos en el hospital”, explicó Almerí. A su juicio, el aislamiento relativo dentro del domicilio cobra mayor importancia en ese contexto, dado que una persona infectada puede formar parte de la cadena de contagios si es picada por el vector durante el período de la enfermedad.

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El almacenamiento de agua y la basura son parte del problema sanitario

La expansión del dengue en Perú no depende únicamente de la atención hospitalaria, según el especialista. Almerí afirmó que el control del mosquito exige una intervención coordinada de las autoridades sanitarias, los gobiernos regionales y municipales, las escuelas y las comunidades. Entre las tareas prioritarias mencionó la recolección de residuos y la eliminación de recipientes que acumulen agua.

El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

Los depósitos de agua sin tapa hermética pueden convertirse en criaderos del mosquito, explicó. El problema se vuelve más relevante en zonas donde las familias almacenan agua por no contar con un suministro continuo. Según datos citados por el entrevistado, en 2026 solo el 59 % de la población peruana tendría acceso a agua potable corriente durante las 24 horas, por lo que el 41 % restante debe guardar agua en distintos recipientes.

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Almerí cuestionó la idea de que la fumigación, por sí sola, pueda resolver la emergencia. “Fumigando no se controla el dengue”, afirmó, al sostener que las acciones deben contemplar la eliminación de criaderos y mejoras en los servicios básicos. También señaló que los mosquitos pueden reproducirse con rapidez en condiciones favorables, lo que vuelve necesaria una respuesta sostenida y no limitada a intervenciones puntuales.

La advertencia se extiende a las autoridades locales. Para el experto, la prevención requiere remover residuos, vigilar los recipientes que acumulan agua y comunicar de forma clara las pautas de protección a los hogares. Estas medidas, sostuvo, deberían reforzarse antes y durante los períodos de lluvias, cuando aumentan las condiciones para la reproducción del vector.

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Las lluvias del norte y la telemedicina suman desafíos a la respuesta

La situación genera especial inquietud en Tumbes, Piura y La Libertad, regiones del norte donde las lluvias y precipitaciones vinculadas al fenómeno de El Niño pueden favorecer la expansión del mosquito. La reportera de DNews señaló que autoridades que visitaron Tumbes plantearon el uso de la telemedicina como una herramienta para asistir a la población y acompañar el seguimiento de los pacientes.

Personal médico atiende a una paciente en un hospital mientras las calles inundadas favorecen la proliferación de vectores del dengue y la leptospirosis en Perú. (Infobae Perú)

Almerí consideró que ese recurso puede ser útil para orientar consultas, monitorear síntomas y brindar recomendaciones en una crisis, pero advirtió que no sustituye el refuerzo de la capacidad presencial. “No es la medida que va a sacarnos de esta situación”, dijo. En su opinión, el sistema necesita ampliar las camas de emergencia para retener y observar a los pacientes que no requieren cuidados intensivos, pero sí control clínico.

El especialista afirmó que Perú superaba, en casos por millón de habitantes, a varios países sudamericanos que históricamente registraron mayor incidencia por sus condiciones tropicales. La comparación incluye a Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, mientras que Brasil se mantendría por encima, de acuerdo con su declaración. Esos datos no fueron desagregados en la entrevista por período ni por fuente estadística.

Para Almerí, el aumento de los casos desde noviembre anticipaba una presión adicional en diciembre, enero y febrero. La necesidad de ampliar la atención, sostuvo, no responde solo a la actual ocupación de camas: busca reducir el envío de pacientes a sus hogares cuando todavía requieren observación y limitar nuevas exposiciones al mosquito transmisor.

El especialista pidió coordinación entre el Gobierno y las regiones

Al evaluar la crisis, Almerí calificó el avance del dengue entre siete y ocho sobre diez, la respuesta gubernamental entre dos y tres, y el impacto sobre la población entre ocho y nueve. Se trata de una valoración personal expresada durante la entrevista. Su principal cuestionamiento fue la falta de articulación entre el Gobierno central, las autoridades regionales y los municipios.

Una calle anegada en Piura ejemplifica el impacto de las lluvias en una región que concentra más de 13.000 contagios de dengue en Perú. (Composición:Infobae Perú)

El experto propuso fortalecer los comités de acción para enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, zika, chikungunya y malaria. Según indicó, esos espacios deberían integrar al Minsa, las direcciones regionales de salud, los gobiernos locales, las escuelas y las organizaciones de cada comunidad para coordinar labores preventivas y de respuesta.

“Hay un divorcio” entre los distintos niveles de gobierno, sostuvo Almerí al referirse a la ejecución de las medidas sanitarias. Afirmó que esa falta de integración repercute en la población y obstaculiza una acción efectiva frente al dengue. El especialista llamó a los países que aún no enfrentan cifras similares a actuar de manera preventiva y evitar una reacción tardía ante el aumento de los contagios.

Además, advirtió que la ocupación de los hospitales por pacientes con dengue puede afectar la atención de otras enfermedades. Mencionó la leptospirosis, el sarampión y las patologías crónicas, así como la asistencia de personas con diabetes, hipertensión o infartos. Las próximas semanas serán relevantes para conocer la evolución de los casos, la cifra de fallecidos que finalmente sea confirmada y las medidas que adopte el Ejecutivo para contener la emergencia.