Santiago Salinas reclama a conductores de ‘Esto es guerra’ tras perder una prueba

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Santiago Salinas expresó su molestia con Mathías Brivio y Katia Palma por los comentarios que hicieron durante una competencia en ‘Esto es Guerra: Desafío 14’, en la que se enfrentó a Leandro Cabello. El participante, hijo del actor mexicano Jorge Salinas, consideró que los conductores se burlaron de él cuando intentaba completar el circuito poco después de haber retomado las actividades tras una lesión.

El incidente se produjo en la emisión del miércoles 25 de noviembre. Salinas representaba a los Combatientes y se medía con Cabello en una prueba física. Durante el recorrido, Brivio lo alentó al notar que su rival le había sacado ventaja. “Bien, Santiago, falta un par de saquitos más. ¡Vamos! Ya estás ahí. Acelera para que toques la campana. ¡Corre!”, dijo el presentador.

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Katia Palma también intervino con una frase dirigida al competidor, quien avanzaba con dificultad. “Toma aire para que toques la campana”, comentó la conductora. La situación generó el reclamo posterior del joven, que pidió el micrófono cuando terminó la prueba.

“Yo sudo la camiseta”, respondió Santiago Salinas

El integrante de los Combatientes cuestionó que las intervenciones de Mathías Brivio y Katia Palma se produjeran cuando aún se encuentra en proceso de recuperación. “Mathi y Katia, si les hace chiste burlarse de una persona que está recién entrando al programa nuevamente después de una lesión, qué buenos conductores del programa son”, manifestó frente a cámaras.

Palma rechazó haberse reído de Salinas y atribuyó los comentarios a su compañero de conducción. “Yo no me he reído, el que se ha reído es tu propio conductor. ¡Habla con él!”, respondió. El participante insistió en que había percibido una actitud burlona: “Igual te burlas y yo entiendo”.

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Santiago Salinas es hijo de Jorge Salinas. Esto es Guerra /Captura

Luego de ese intercambio, Santiago defendió el esfuerzo que realiza en las competencias. “Yo sudo la camiseta y estoy súper orgulloso de mí enfrentando a Leandro aun así lesionado”, sostuvo.

El reclamo se produjo después de que Salinas perdiera el punto frente a Leandro Cabello. El competidor esperó que su contrincante culminara su celebración para dirigirse a Brivio y Palma.

El participante regresó al programa tras una lesión

La incomodidad de Salinas estuvo vinculada con su reciente ausencia de ‘Esto es Guerra’. El joven explicó en sus redes sociales que sufrió una lesión durante una jornada de competencia y que, aunque los chequeos médicos descartaron una complicación mayor, debía cumplir con reposo y rehabilitación antes de regresar.

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“El día jueves tuve una lesión ‘nada grave’ y estos días estuve haciéndome los chequeos médicos correspondientes para descartar algo mayor y, gracias a Dios, todo salió bien”, escribió en una publicación. El participante señaló que aún necesitaba tomarse algunos días para recuperarse por completo y volver a rendir al máximo.

“Sin embargo, debo tomarme unos días más junto con mi rehabilitación y reposo para poder recuperarme al 100% y darlo todo en la competencia”, añadió Santiago

La lesión fue uno de los argumentos que utilizó durante su reclamo a los conductores. Salinas sostuvo que recién retomaba las competencias y que los comentarios sobre su rendimiento le resultaron incómodos.

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La reacción de Santiago se sumó a otros episodios que ha protagonizado en el espacio de competencia. A inicios de noviembre, el participante utilizó el react del programa para pedir disculpas públicas por una conducta que calificó como antideportiva y que derivó en una suspensión.

“Fue muy antideportivo hacer eso. Pido perdón por lo que hice, porque fue un comportamiento malo de mi parte para los fans de Combatientes y Guerreros”, expresó en aquella oportunidad. Su regreso al programa se produjo luego de esa situación y del descanso médico por la lesión. El intercambio con Brivio y Palma no pasó a mayores dentro de la emisión.

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Santiago Salinas viene generando expectativa con su participación en Esto es Guerra.