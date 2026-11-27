El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias de moderada a extrema intensidad continuarán en Tumbes, Piura y Cajamarca durante las próximas 24 horas. El pronóstico está vigente desde las 13:00 del 27 de noviembre hasta las 13:00 del 28 de noviembre y alcanza también a zonas de la sierra y la selva.
La alerta se conoce después de las precipitaciones que inundaron calles y avenidas de Piura, donde se registraron desagües colapsados, vehículos varados y viviendas afectadas. Las lluvias también activaron al menos diez quebradas en las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba, según los reportes difundidos durante la emergencia.
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El Senamhi indicó además que se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento en las zonas bajo aviso. La entidad recomendó a la población preparar su mochila de emergencia, coordinar con los vecinos e identificar rutas de evacuación ante eventuales desbordes o inundaciones.
Tumbes y Piura tendrán lluvias de moderada a extrema intensidad
En la costa norte, el organismo meteorológico prevé lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura. La advertencia incluye áreas urbanas y zonas interiores de ambas regiones, donde las precipitaciones de los últimos días ya causaron aniegos y restricciones en algunas vías.
En Piura, las lluvias de la noche del jueves 26 de noviembre dejaron calles cubiertas por agua y complicaron el tránsito en distintos sectores. El agua ingresó a viviendas y afectó áreas del hospital Cayetano Heredia, mientras personal de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Vivienda realizó labores de drenaje en las zonas con mayores acumulaciones.
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que alrededor de 2 mil familias de la zona de Ignacio Ramírez podrían haber resultado afectadas. Las autoridades evaluaban el traslado de damnificados a albergues, mientras las motobombas operaban para reducir el nivel del agua en los puntos críticos.
Cajamarca y la sierra norte afrontarán precipitaciones, nieve y granizo
El pronóstico también incluye a Cajamarca, donde se esperan condiciones de precipitación que podrían llegar a una intensidad extrema en algunos sectores. El Senamhi precisó que la sierra norte registrará lluvia, nieve y granizo de moderada a extrema intensidad.
Para la sierra centro y sur, la previsión es de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Estas lluvias pueden estar acompañadas por nieve y granizo en localidades ubicadas a mayor altitud.
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La entidad meteorológica pidió adoptar medidas preventivas debido a que la persistencia de las lluvias puede afectar carreteras, quebradas y zonas cercanas a ríos. En el caso de Piura, la activación de quebradas ya dificultó el acceso a algunos centros poblados de Morropón, Ayabaca y Huancabamba.
La costa sur y la selva alta también figuran en el aviso
El informe del Senamhi señala que en la costa sur habrá lloviznas de ligera a moderada intensidad. Aunque estas precipitaciones tendrán menor intensidad que las previstas para Tumbes y Piura, el organismo recomendó mantener la vigilancia ante la acumulación de agua en áreas vulnerables.
En la selva alta central y sur, el pronóstico anticipa lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad. La entidad indicó que el fenómeno puede estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento.
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El Senamhi mantiene una alerta roja para Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre. Las autoridades continúan con la evaluación de daños y con las tareas de atención a las familias afectadas por las inundaciones en la costa norte.
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