Un hombre empuja su motocicleta por una calle inundada tras las intensas lluvias registradas en la región de Piura. (Walac Noticias)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias de moderada a extrema intensidad continuarán en Tumbes, Piura y Cajamarca durante las próximas 24 horas. El pronóstico está vigente desde las 13:00 del 27 de noviembre hasta las 13:00 del 28 de noviembre y alcanza también a zonas de la sierra y la selva.

La alerta se conoce después de las precipitaciones que inundaron calles y avenidas de Piura, donde se registraron desagües colapsados, vehículos varados y viviendas afectadas. Las lluvias también activaron al menos diez quebradas en las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba, según los reportes difundidos durante la emergencia.

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El Senamhi indicó además que se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento en las zonas bajo aviso. La entidad recomendó a la población preparar su mochila de emergencia, coordinar con los vecinos e identificar rutas de evacuación ante eventuales desbordes o inundaciones.

Pronóstico del tiempo

Tumbes y Piura tendrán lluvias de moderada a extrema intensidad

En la costa norte, el organismo meteorológico prevé lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y Piura. La advertencia incluye áreas urbanas y zonas interiores de ambas regiones, donde las precipitaciones de los últimos días ya causaron aniegos y restricciones en algunas vías.

En Piura, las lluvias de la noche del jueves 26 de noviembre dejaron calles cubiertas por agua y complicaron el tránsito en distintos sectores. El agua ingresó a viviendas y afectó áreas del hospital Cayetano Heredia, mientras personal de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Vivienda realizó labores de drenaje en las zonas con mayores acumulaciones.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que alrededor de 2 mil familias de la zona de Ignacio Ramírez podrían haber resultado afectadas. Las autoridades evaluaban el traslado de damnificados a albergues, mientras las motobombas operaban para reducir el nivel del agua en los puntos críticos.

Un transeúnte camina con el agua hasta la cintura por una calle anegada en Piura mientras varios vehículos permanecen parcialmente sumergidos. (Walac Noticias)

Cajamarca y la sierra norte afrontarán precipitaciones, nieve y granizo

El pronóstico también incluye a Cajamarca, donde se esperan condiciones de precipitación que podrían llegar a una intensidad extrema en algunos sectores. El Senamhi precisó que la sierra norte registrará lluvia, nieve y granizo de moderada a extrema intensidad.

Para la sierra centro y sur, la previsión es de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Estas lluvias pueden estar acompañadas por nieve y granizo en localidades ubicadas a mayor altitud.

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La entidad meteorológica pidió adoptar medidas preventivas debido a que la persistencia de las lluvias puede afectar carreteras, quebradas y zonas cercanas a ríos. En el caso de Piura, la activación de quebradas ya dificultó el acceso a algunos centros poblados de Morropón, Ayabaca y Huancabamba.

Un joven traslada a una mujer sobre su espalda para cruzar una calle anegada por las lluvias registradas en Piura. (Walac Noticias)

La costa sur y la selva alta también figuran en el aviso

El informe del Senamhi señala que en la costa sur habrá lloviznas de ligera a moderada intensidad. Aunque estas precipitaciones tendrán menor intensidad que las previstas para Tumbes y Piura, el organismo recomendó mantener la vigilancia ante la acumulación de agua en áreas vulnerables.

En la selva alta central y sur, el pronóstico anticipa lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad. La entidad indicó que el fenómeno puede estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

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El Senamhi mantiene una alerta roja para Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre. Las autoridades continúan con la evaluación de daños y con las tareas de atención a las familias afectadas por las inundaciones en la costa norte.