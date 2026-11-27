La laguna de Piuray abastece de agua potable a un 30% de la ciudad del Cusco - Crédito Andina/Composición Infobae

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El empleo crece a nivel nacional, pero el análisis según sectores y regiones muestra tendencias diferenciadas. Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional EPEN, entre enero y setiembre de 2026 se sumaron 295 mil nuevos trabajadores a la fuerza laboral, un aumento de 1.7% frente al mismo periodo de 2025. Dicho avance se concentró en la capital, en tanto que el empleo en la zona rural retrocedió. En los próximos meses, el episodio prolongado de El Niño impactaría sobre los ingresos de las familias a través de sus efectos sobre el agro.

Radiografía laboral

Entre enero y septiembre, en Lima y Callao se crearon 335 mil empleos 6.1% respecto del mismo periodo del año anterior. En cambio, en el resto de las regiones se perdieron 40 mil empleos, debido al limitado avance en el área urbana 0.4% y una caída de las personas ocupadas en el área rural 2.3%. Esto último coincide con el retroceso del empleo en los sectores primarios principalmente agropecuario, el cual se redujo en 131 mil trabajadores en el año −3.1% dada una coyuntura con condiciones climáticas adversas.

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En tanto, los ingresos laborales se ven mermados por el incremento de precios. Entre enero y septiembre, el ingreso promedio ascendió a S/1,988, 3.1% mayor en términos reales respecto al mismo periodo de 2025. Este avance resulta menor al resultado de 2025 4.8% dada la mayor inflación, que se ha situado fuera de la meta del BCRP por ocho meses consecutivos.

Contraste regional

El empleo urbano sin considerar Lima Metropolitana perdió impulso. Entre enero y septiembre, el empleo se redujo en 7 de las 27 principales ciudades, sobre todo en Puno, Juliaca, Cajamarca y Huancavelica. En el caso de la ciudad de Cusco, que concentra la tercera parte del empleo de la región, la ocupación tuvo un limitado crecimiento de apenas 0.6%. Ello coincide una caída de 0.2% de la economía al primer semestre, afectado por el menor desempeño en el agro y algunos rubros de servicios.

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Por su parte, los ingresos mantienen en positivo. Entre enero y septiembre, el ingreso laboral en la ciudad fue S/ 2,286 mensuales, 6.6% mayor en términos reales respecto al año previo. Pese a ello, estos ingresos aún son 3.2% menores a su nivel de 2019, antes de la pandemia, mientras que el promedio nacional ya supera su nivel prepandemia en 2.8%.

Perspectivas

Hacia el último trimestre y parte del 2027, El Niño seguiría afectando principalmente al empleo primario. Como referencia, en el episodio de 2023 los sectores primarios perdieron 276 mil empleos −6.2%. Los hogares rurales vinculados al agro serían los más expuestos. Según la ENAHO 2025, en las zonas rurales 3 de cada 4 personas viven en hogares cuyo jefe trabaja en el agro y, de estos hogares, el 38% es pobre.

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Los departamentos más afectados en cantidad de personas expuestas al riesgo serían Lima, Cusco y Puno - Crédito Andina

El empleo es la principal vía para reducir la pobreza. Según un informe del Banco Mundial, las mejoras en el mercado laboral explicaron el 76% de la reducción de la pobreza en América Latina entre 2022 y 2025. El mismo documento advierte que la escasa inversión puede limitar la creación de empleo.

Para que el crecimiento del empleo llegue a todo el país, se debe generar empleo de calidad. Ello requiere sostener el impulso de la inversión privada, con reglas claras y simplificación administrativa. Sumado a ello, sectores como el agro requieren destrabar grandes proyectos de riego tecnificado y almacenamiento de agua mediante mecanismos como Obras por Impuestos o Asociaciones PúblicoPrivadas APP. A ello deben sumarse asistencia técnica y acceso a financiamiento para la agricultura familiar.

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*/ Elaborado por Matias Buendia, economista del IPE.