Perú

Ricardo Belmont defiende el voto de OBRAS sobre las facultades legislativas: “No aprobamos un paquete, aprobamos una por una”

El excandidato calificó de “politiquería barata” las acusaciones de traición contra su partido y advirtió que su disposición al diálogo no significa aceptar un “cheque en blanco” para el gobierno de Keiko Fujimori

FOTO DE ARCHIVO: Ricardo Belmont, candidato presidencial del partido Obras, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales, en Lima, Perú, 10 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO: Ricardo Belmont, candidato presidencial del partido Obras, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales, en Lima, Perú, 10 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce
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El fundador del partido OBRAS, Ricardo Belmont, defendió la decisión de su agrupación política de participar en el debate en la comisión de constitución del Senado sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori y rechazó las acusaciones de un supuesto pacto con Fuerza Popular. En una entrevista con RPP, el líder del partido aseguró que su agrupación busca destrabar la discusión en la cámara alta, pero sin renunciar a sus principios ni respaldar todas las propuestas del Ejecutivo.

El exalcalde de Lima explicó que la aprobación de un texto sustitutorio no significa que OBRAS respalde en bloque todas las medidas planteadas. Según precisó, las siete leyes comprendidas en la propuesta deberán discutirse y votarse individualmente durante el debate en el pleno. “Nosotros no aprobamos un paquete, aprobamos una por una”, afirmó al referirse al procedimiento que, según indicó, defenderá su bancada.

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Composición fotográfica de Daniel Barragán con traje y anteojos, junto a Ricardo Belmont que habla frente a dos micrófonos
El dirigente Ricardo Belmont y el senador Daniel Barragán representan la postura del partido OBRAS frente al debate de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo. (Infobae Perú/Difusión)

“La patria primero”

Durante la entrevista con RPP, Belmont señaló que su partido decidió participar en la discusión para evitar que el desacuerdo entre las fuerzas políticas prolongue el estancamiento legislativo. “Nuestra posición es la patria primero, siempre lo dijimos”, manifestó al explicar la decisión de los representantes de OBRAS de intervenir en el debate, a diferencia del bloque de oposición que no asistió al debate.

El dirigente también respaldó la actuación del senador Daniel Barragán, jefe de la bancada de OBRAS, y destacó su participación en la elaboración del texto sustitutorio junto con otros senadores. Para Belmont, esta decisión constituye un primer paso para superar la falta de acuerdos, pero no implica que su agrupación haya abandonado sus posiciones sobre el contenido de las propuestas.

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“Yo soy un hombre más que de oposición, soy un hombre de soluciones”, declaró al citado medio. Con esa afirmación, defendió la disposición de su partido a dialogar con otros partidos y sostuvo que la búsqueda de consensos no debe confundirse con la renuncia a sus principios.

Comisión de Constitución del Senado continúa el debate sobre el pedido de facultades legislativas a partir de las 11:00 a.m. (Foto: ATV)
Comisión de Constitución del Senado continúa el debate sobre el pedido de facultades legislativas a partir de las 11:00 a.m. (Foto: ATV)

Niega un acuerdo con Fuerza Popular

Consultado por las críticas que atribuyen a OBRAS un entendimiento con Fuerza Popular, Belmont negó haber alcanzado un pacto para respaldar las facultades delegadas. Explicó que mantuvo conversaciones con representantes del fujimorismo antes de la controversia y aseguró que esos diálogos no implicaron compromisos para aprobar las medidas del Ejecutivo.

“Conversar no es pactar”, sostuvo el líder de OBRAS al responder a los cuestionamientos sobre la posición de su bancada. Asimismo, indicó que su agrupación está dispuesta a otorgar al Gobierno el beneficio de la duda, pero sin aceptar condiciones que contradigan sus principios. “Cheque en blanco no hay acá”, enfatizó.

Belmont también rechazó las acusaciones de traición dirigidas contra su partido por la postura asumida en el Senado. “Lo que no se acepta en OBRAS es la traición”, afirmó, antes de calificar de “politiquería barata” las críticas de quienes consideran que su agrupación se apartó de sus compromisos políticos.

Ricardo Belmont, presidential candidate of Obras party, looks on during an interview with Reuters ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Ricardo Belmont, presidential candidate of Obras party, looks on during an interview with Reuters ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Angela Ponce

OBRAS plantea debatir los siete punto adicionales

Belmont insistió en que el texto sustitutorio debe servir para proteger los derechos de las personas y evitar que las facultades solicitadas se aprueben sin una evaluación individual. Por ello, remarcó que la posición de su partido no consiste en respaldar automáticamente todas las disposiciones incluidas en la propuesta.

“Son siete leyes, se discute cada ley en el pleno y ahí se modifica y ahí se interpreta y ahí se discute”, explicó durante la conversación con RPP. Según señaló, cada texto deberá someterse a votación, de modo que los senadores puedan evaluar su contenido antes de decidir si lo respaldan.

Composición con una sesión de legisladores en una mesa a la izquierda y un hombre con traje que habla frente a un micrófono a la derecha
Ricardo Belmont defiende la presencia de su agrupación en el debate parlamentario y niega alianzas con otras bancadas políticas. (Infobae Perú/Difusión/Congreso)

Finalmente, el dirigente advirtió que la disposición al diálogo no supone una renuncia a la fiscalización ni a la posibilidad de movilizarse si considera que no se cumplen los compromisos. “Si no se cumple, actuaremos en las calles, actuaremos en las plazas, actuaremos donde sea necesario”, manifestó.

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