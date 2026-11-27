Magaly Medina consideró que el modelo desacreditó a su expareja al revelar situaciones de su pasado sentimental y le recordó que existen límites incluso dentro de los realities de convivencia. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La participación de Austin Palao en el reality chileno ‘Volverías con tu ex’ generó una nueva polémica, esta vez por la manera en que se refirió a su expareja, Flavia Laos, frente a otros participantes del programa. El modelo recordó episodios de su relación sentimental con la actriz, expuso situaciones que habrían provocado sus diferencias y lanzó comentarios sobre su comportamiento cuando todavía estaban juntos. Las declaraciones no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien cuestionó duramente su actitud y consideró que había cruzado los límites del respeto hacia una mujer con la que compartió una historia amorosa.

Durante la emisión de su programa del 26 de noviembre, la conductora analizó las imágenes del espacio de convivencia y dejó en claro que, aunque el formato busca enfrentar a exparejas y sacar a la luz conflictos del pasado, eso no significa que los participantes deban perder los valores ni exponer aspectos íntimos de quienes alguna vez formaron parte de sus vidas.

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“Bueno, el reality se llama ‘Volverías con tu ex’ y se trata justamente de estos enfrentamientos entre los ex, de sacarse cosas del pasado. Pero yo creo que hasta los realities tienen un límite y el límite lo pones tú y lo ponen los valores con el que conduces tu vida. Y también ahí aflora parte de la personalidad de cada concursante de estos realities”, expresó Medina.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Austin Palao por revelar detalles de su romance con Flavia Laos: “Patanescas”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista consideró que el comportamiento de Austin Palao durante las conversaciones con otros integrantes del programa decía mucho más de su personalidad que de los problemas que pudo haber tenido con Flavia Laos. Para la conductora, el modelo estaba aprovechando el espacio para hablar de su antigua relación de una manera que no consideró apropiada.

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La crítica de Magaly también estuvo relacionada con la imagen que, según su percepción, Austin habría construido alrededor de su apariencia física. La presentadora sostuvo que el participante se mostraba demasiado confiado en su atractivo y que sus intervenciones en el reality no estaban dejando una buena impresión.

“Y yo creo que este chico que se sabe guapo, se alucina guapo, se alucina que él puede hacer y decir lo que quiera, que siempre lo he visto más como modelo, como percha, porque nunca lo he escuchado hablar tanto como en este reality. Pero, sin embargo, lo que habla y dice habla pésimo de él como persona”, manifestó.

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Magaly Medina lanza dura crítica contra Austin Palao por revelar detalles de su romance con Flavia Laos: “Patanescas”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora no se quedó ahí y calificó de manera contundente las actitudes que había observado en el programa. Desde su perspectiva, la forma en que Austin se refería a la actriz y compartía detalles de su pasado sentimental no reflejaba una conducta respetuosa hacia una expareja. “Me parece poco caballeroso, sus actitudes bastante patanescas, por decir lo menos”, sentenció.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Austin Palao por revelar detalles de su romance con Flavia Laos: “Patanescas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona a Austin Palao por exponer detalles de su relación con Flavia Laos

Uno de los aspectos que más incomodó a Magaly Medina fue que Austin Palao no solo hablara de los problemas que tuvo con Flavia Laos, sino que compartiera determinadas situaciones con otros participantes de la casa, en lugar de conversarlas directamente con la actriz.

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La conductora recordó que ambos protagonizaron un romance que tuvo bastante exposición pública. Durante su relación viajaron juntos, compartieron momentos románticos y mostraron una etapa sentimental que parecía estar marcada por la complicidad. Por ello, consideró contradictorio que ahora el modelo se refiriera a ella de una manera que podía afectar su imagen.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Austin Palao por revelar detalles de su romance con Flavia Laos: “Patanescas”. Captura: Magaly TV La Firme.

“O sea, yo no sé esta chiquita, Flavia Laos, qué manera de... A ver, porque tuvieron un romance donde incluso se pasearon, se fueron a Tailandia, hacían escenas románticas y ahora resulta que un poco más y le dice: ‘Eres una alcohólica’, ¿no? Y hacías esto y que te agarrabas de la mano con un pata mientras llegabas a la casa”, comentó.

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Magaly hizo referencia a los señalamientos que Austin habría realizado sobre una salida de Flavia y un supuesto acercamiento físico con otro hombre. Según lo relatado por el modelo en el programa chileno, aquel episodio habría generado desconfianza y se habría convertido en uno de los motivos de sus problemas como pareja.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Austin Palao por revelar detalles de su romance con Flavia Laos: “Patanescas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, para la conductora, lo cuestionable no era únicamente que recordara un episodio que habría marcado su relación, sino la manera en que decidió contarlo frente a otras personas. “Porque eso se lo dice, ¿no? No, eso además se lo cuenta a otras personas, ni siquiera a ella, sino a otras personas de la casa va y se lo chismea”, señaló.

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La periodista consideró que ese tipo de comportamiento no era digno de alguien que hubiera compartido una relación sentimental con una mujer. En su análisis, recordó que las diferencias entre una expareja no deberían convertirse en una oportunidad para divulgar situaciones privadas o desacreditar a quien alguna vez fue parte importante de la vida de uno. “Ese tipo de comportamiento a mí me parece nada, nada, digno de alguien que respete a las mujeres, a las mujeres de su pasado, porque creo que un hombre no debería expresarse así jamás de alguien que perteneció a su vida, de la que estuvo enamorado, con la que compartió tiempo”, manifestó.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Austin Palao por revelar detalles de su romance con Flavia Laos: “Patanescas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Austin Palao contó por qué terminó su relación con Flavia Laos

Durante las imágenes presentadas en el programa, Austin Palao explicó su versión sobre uno de los episodios que habría provocado el deterioro de su romance con Flavia Laos. El modelo aseguró que la relación terminó en tres oportunidades y recordó una situación relacionada con una salida de la actriz a un concierto.

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Según su relato, ambos no habían conseguido entradas para asistir juntos al evento. Ante ello, le habría dicho a Flavia que podía acudir sola mientras él se quedaba en su casa organizando una parrilla con sus familiares. “La real razón es que hemos terminado en tres ocasiones, no hay más. Ella se fue a un concierto, no consiguieron entradas para mí y dije: ‘No pasa nada, anda sola, diviértete’. Y vamos a estar acá en mi casa haciendo parrilla, que vienes para acá”, contó.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Austin Palao por revelar detalles de su romance con Flavia Laos: “Patanescas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, el modelo aseguró que, cuando Flavia llegó a su vivienda, habría observado una actitud que le generó incomodidad. De acuerdo con su versión, la actriz comenzó a tener un acercamiento con un joven que era hermano de una amiga en común, situación que interpretó como una falta de respeto, especialmente porque se encontraban en su casa y estaban presentes sus familiares.

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Magaly Medina lanza dura crítica contra Austin Palao por revelar detalles de su romance con Flavia Laos: “Patanescas”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Comienza a tener el juegueo que parece ser que lo tiene con este chico que es el hermano de una amiga en común y veo que se están tocando así las manos de atrás. Dije: ‘Esta hace esto ahorita’, y digo: ‘¿Qué [bip] hará cuando no esté mi presencia?’”, relató.

Austin también manifestó que le incomodó que el supuesto acercamiento ocurriera delante de sus familiares. En su intervención, sostuvo que sintió vergüenza ante lo que estaba observando y cuestionó el comportamiento de su entonces pareja. “Y encima sumándole que está en mi casa, que estoy yo, que está mi familia. Y gracias a Dios no se dieron cuenta porque qué vergüenza, loco. Ella acostumbra a calcular absolutamente todo”, agregó.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Austin Palao por revelar detalles de su romance con Flavia Laos: “Patanescas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina compara a Austin Palao con alguien que revela secretos de una amistad

Luego de escuchar las explicaciones del modelo, Magaly Medina profundizó en su cuestionamiento y comparó su comportamiento con el de una persona que divulga confidencias después de terminar una amistad de muchos años.

Para la conductora, cuando alguien comparte aspectos personales con una pareja o un amigo, lo hace desde un espacio de confianza que debería mantenerse incluso cuando la relación llega a su fin. Por eso, consideró especialmente cuestionable que Austin relatara situaciones privadas de su romance con Flavia frente a personas que recién estaba conociendo.

“Es como cuando tú tienes un amigo de mucho tiempo, de muchos años, al que le confías cosas, que te conoce todas tus, digamos, tus sombras y tus luces, y de pronto la amistad termina y va por ahí divulgando todo aquello que tú en un momento de vulnerabilidad se lo contaste”, reflexionó.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Austin Palao por revelar detalles de su romance con Flavia Laos: “Patanescas”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista sostuvo que esos momentos de confianza deberían conservarse como parte de la intimidad compartida entre dos personas, independientemente de cómo haya terminado el vínculo. “Yo creo que esas son cosas sagradas que hablan de la persona que es Ostin Palao”, agregó, mencionando al modelo mientras continuaba con su crítica.

Magaly insistió en que el problema no estaba en que Austin tuviera su propia versión sobre los motivos de la ruptura o quisiera explicar por qué la relación terminó en varias oportunidades. Su cuestionamiento se centró en la decisión de contar esos episodios a otros participantes, utilizando información de una relación pasada para desacreditar a quien fue su pareja.

“Mire, contándole a otra gente de esa casa, puros extraños, tratando de maletear a su ex, tratando de maletear a alguien que formó parte de su vida y que en algún momento tuvo algún tipo de acercamiento amoroso, que fue su pareja, ¿no? Pero desacreditándola, horadando su reputación”, expresó.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Austin Palao por revelar detalles de su romance con Flavia Laos: “Patanescas”. Captura: Magaly TV La Firme.