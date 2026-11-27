En una transmisión en directo para Latina Noticias desde la sede del Senamhi en Jesús María, un meteorólogo detalla el incremento de las temperaturas en Lima Metropolitana, donde se alcanzaron 32 °C y sensaciones térmicas de hasta 37 °C en distritos como La Molina. Durante el reporte se muestran mapas de monitoreo satelital, imágenes de ciudadanos expuestos a la radiación solar en la vía pública y pronósticos climáticos para las siguientes jornadas.

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La Molina registró una sensación térmica de 37 °C (98,6 °F), el valor más alto de la temporada en Lima, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Carabayllo alcanzó 36 °C (96,8 °F) y Lima Centro llegó a 35 °C (95 °F). Los datos reflejan una jornada en la que el cuerpo percibió un calor superior al que marcaban los instrumentos de medición atmosférica.

La diferencia se hizo visible también en Jesús María, donde la temperatura del aire era de 30 °C (86 °F), mientras que la sensación térmica llegaba a 35 °C (95 °F). La humedad presente en el ambiente redujo la capacidad del organismo para eliminar calor a través de la transpiración, por lo que el registro percibido resultó cinco grados superior.

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Aunque se espera una leve reducción de las temperaturas máximas durante los próximos días, el Senamhi anticipó nuevos incrementos al inicio de diciembre. El escenario previsto para enero y febrero incluye máximas por encima de 33 °C (91,4 °F), con picos que podrían alcanzar 35 °C (95 °F). En esas condiciones, la sensación térmica podría ubicarse hasta dos grados por encima de la temperatura real.

Una mujer se seca el sudor frente a la Catedral de Lima junto a un gráfico que indica temperaturas superiores a los 30 grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura mide el aire y la sensación térmica expresa lo que percibe el cuerpo

La temperatura es un dato objetivo. Se obtiene a partir de instrumentos meteorológicos que registran el nivel de calor o frío del aire en un lugar y una hora determinados. El termómetro no mide cómo responde una persona a ese ambiente, sino la energía térmica presente en la atmósfera bajo condiciones estandarizadas.

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La sensación térmica, en cambio, busca estimar la forma en que el cuerpo humano percibe la temperatura. Ese cálculo considera variables que pueden modificar la respuesta del organismo, como la humedad relativa, la velocidad del viento y, en determinados contextos, la exposición a la radiación solar. Por esa razón, dos valores distintos pueden coexistir en una misma ciudad y al mismo tiempo.

En días de calor húmedo, como los registrados en Lima, el principal factor es la dificultad del sudor para evaporarse. La transpiración funciona como un mecanismo de enfriamiento: al evaporarse sobre la piel, ayuda a liberar calor corporal. Si el aire contiene mucha humedad, ese proceso pierde eficacia y la persona puede sentir una temperatura mayor, incluso cuando el termómetro mantiene un valor inferior.

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Un mapa meteorológico del Senamhi presenta los registros de temperatura y sensación térmica alcanzados en distintos distritos de Lima Metropolitana.

La humedad explica por qué el calor se percibe con mayor intensidad

La capital peruana combina en verano temperaturas elevadas con una humedad que puede intensificar la incomodidad térmica. Esa condición tiene un efecto directo sobre quienes permanecen al aire libre, utilizan transporte público, trabajan en la vía pública o viven en viviendas con poca ventilación. Un ambiente de 30 °C (86 °F) puede sentirse cercano a 35 °C (95 °F) si la humedad limita la evaporación del sudor.

El meteorólogo del Senamhi, Javier Mora, indicó que las temperaturas continuarían elevadas al día siguiente del registro máximo, aunque con una disminución respecto de los picos observados. La temperatura podría llegar a 30 °C (86 °F) y la sensación térmica también mostraría una baja. Aun así, el alivio sería temporal ante el nuevo aumento que se proyecta para el inicio de diciembre y para los meses centrales del verano.

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Durante la noche, el calor tampoco desaparecerá por completo. En Lima Metropolitana se prevén temperaturas de entre 22 °C (71,6 °F) y 23 °C (73,4 °F), aunque la percepción corporal puede oscilar entre 24 °C (75,2 °F) y 25 °C (77 °F). Estas noches cálidas afectan el descanso, sobre todo en zonas urbanas donde las superficies de concreto y asfalto retienen calor durante el día.

Un informe del Senamhi presenta el registro de altas temperaturas y sensaciones térmicas en Lima, donde el distrito de La Molina alcanzó los 37 °C.

El viento, el sol y las condiciones personales también modifican la percepción

El viento puede producir el efecto contrario al de la humedad. En jornadas frescas o frías, acelera la pérdida de calor corporal y hace que una temperatura moderada se perciba como más baja. Esa situación se conoce como sensación térmica por viento y suele ser más visible en espacios abiertos, cerca del mar o en áreas de mayor altitud.

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La radiación solar también altera la experiencia térmica, aunque no siempre forma parte del cálculo oficial de sensación térmica. Estar expuesto al sol directo eleva la temperatura de la piel y aumenta la sensación de calor respecto de una persona que permanece bajo sombra, aunque ambas se encuentren en el mismo distrito y con idéntica temperatura del aire. La diferencia se acentúa entre las 10 y las 16 h, cuando la radiación ultravioleta tiene mayor intensidad.

La percepción del calor tampoco es igual para todas las personas. La edad, el estado de salud, la actividad física, la hidratación, el tipo de ropa y la aclimatación al ambiente pueden modificar la respuesta corporal. Niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias o metabólicas requieren mayor atención durante episodios de altas temperaturas, especialmente si la humedad se mantiene elevada.

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Una mujer bebe agua en Lima mientras un reporte de Panamericana Televisión señala temperaturas de nueve grados por encima de lo normal.

La exposición al sol requiere medidas de prevención durante las horas de mayor calor

Ante temperaturas máximas y sensación térmica elevada, la recomendación es reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación. Javier Mora sugirió el uso de sombrero de ala ancha, prendas de manga larga en colores claros y protector solar. El bloqueador debe reaplicarse cada tres horas, en especial si la persona transpira, realiza actividad física o permanece fuera de casa.

La hidratación frecuente también ayuda a compensar la pérdida de líquidos provocada por el calor. Conviene tomar agua antes de sentir sed, evitar la actividad física intensa durante las horas centrales del día y buscar lugares ventilados o con sombra. Los síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, piel muy caliente o confusión pueden requerir atención médica, en particular si aparecen tras una exposición prolongada.

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Un mapa del Senamhi detalla valores térmicos de hasta 32 grados en distritos de Lima Metropolitana durante el mediodía del miércoles 18 de noviembre.

Las condiciones también alcanzan a la selva. En Tarapoto, las precipitaciones previstas pueden moderar de forma temporal las temperaturas altas, aunque la lluvia continuará en la región San Martín. Los mayores acumulados se concentrarían en Ucayali y en sectores de la selva alta. Los reportes horarios de temperatura y sensación térmica para Lima Metropolitana están disponibles en el portal institucional del Senamhi.