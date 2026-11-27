La atención estará a cargo de un registrador del Reniec y se realizará de acuerdo con el orden de llegada, sin citas previas - Créditos: Andina.

Guardar

La Municipalidad de San Martín de Porres anunció una campaña para que los menores de 17 años puedan acceder al DNI electrónico sin costo. La jornada se realizará el lunes 30 de noviembre y contará con la atención de un registrador del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de acuerdo con la información difundida por la comuna.

La actividad tendrá lugar en el pasaje Los Leones, en el cruce con el jirón Pedregal 406-408, donde se instalará el punto de atención para quienes requieran realizar este trámite. La campaña está dirigida específicamente a menores de 17 años y contempla la toma de fotografía gratuita como parte de la jornada.

PUBLICIDAD

La atención comenzará a las 9:00 a. m. y continuará hasta las 12:30 p. m. Sin embargo, la organización precisó que los cupos son limitados y que el servicio se brindará hasta agotar el stock disponible. Por ello, los interesados deberán acudir con anticipación para asegurar la posibilidad de ser atendidos.

Los menores de edad reciben un DNI electrónico sin certificados digitales, por lo que no pueden utilizarlo para realizar firmas digitales - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

El procedimiento estará a cargo de personal registral del Reniec. Según el aviso publicado por la Municipalidad de San Martín de Porres, la atención se realizará de acuerdo con el orden de llegada, por lo que no se indica un sistema de citas previas para esta jornada.

PUBLICIDAD

La iniciativa se desarrollará con el respaldo de la Demuna de San Martín de Porres, cuyo distintivo aparece en la convocatoria difundida por la municipalidad. El objetivo de la actividad es facilitar el acceso de los menores de edad al documento electrónico mediante una jornada que concentra la atención registral en un punto del distrito.

¿Cuáles son las características del DNI electrónico?

Chip criptográfico: El DNIe incorpora un chip que almacena información del ciudadano y certificados digitales, protegidos mediante mecanismos de seguridad.

Material resistente: La tarjeta está fabricada de policarbonato, material diseñado para soportar el calor, el doblado y la exposición a rayos ultravioleta.

Identificación presencial y digital: Permite acreditar la identidad de su titular tanto en espacios presenciales como en entornos no presenciales.

Firma digital: En los DNIe de ciudadanos que cuentan con certificados digitales, estos permiten realizar firmas digitales con validez legal. En el caso del DNI electrónico de menores de edad, Reniec precisa que no se emiten certificados digitales.

Datos biométricos: El documento almacena información biométrica que puede utilizarse para procesos de verificación de identidad.

Elementos de seguridad: El DNIe 3.0 incorpora múltiples mecanismos destinados a dificultar su falsificación y proteger la información almacenada.

El DNI electrónico es un documento de identificación que, además de acreditar quién es una persona, incorpora herramientas para facilitar determinados trámites digitales. De acuerdo con el Reniec, su diseño permite realizar operaciones seguras y acceder a servicios disponibles en entornos no presenciales.

El DNI electrónico incorpora un chip criptográfico, datos biométricos y elementos de seguridad que dificultan su falsificación - Créditos: Andina.

En el caso de los ciudadanos que cuentan con certificados digitales, el documento puede utilizarse para firmar contratos, declaraciones juradas y otros documentos electrónicos. La firma digital tiene reconocimiento legal en el Perú y puede emplearse en gestiones ante entidades públicas y determinados procedimientos privados.

PUBLICIDAD

La Municipalidad de San Martín de Porres ha realizado anteriormente campañas similares, las cuales tuvieron una buena respuesta de los vecinos. Esta vez, la comuna vuelve a coordinar con el Reniec para facilitar el trámite gratuito del DNI electrónico para menores de 17 años.

¿Qué ventajas ofrece el DNI electrónico frente al documento tradicional?

El DNI electrónico ofrece ventajas frente al documento tradicional al incorporar herramientas tecnológicas que permiten reforzar la seguridad de la identificación personal y facilitar determinados trámites. A diferencia de la versión convencional, cuenta con un chip criptográfico que almacena información del titular y datos biométricos protegidos.

Además, permite acreditar la identidad tanto de manera presencial como en entornos digitales. En el caso de los adultos que cuentan con certificados digitales, también posibilita realizar firmas electrónicas con validez legal en diferentes procedimientos. Su fabricación en policarbonato y sus mecanismos de protección dificultan la falsificación y manipulación del documento.

PUBLICIDAD