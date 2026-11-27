Durante un evento en Cusco en el marco de CADE Ejecutivos, Keiko Fujimori ofrece un discurso sobre la firma de una adenda orientada a la masificación del gas natural en siete regiones del país. En su alocución, detalla el impacto económico para las familias beneficiarias y el impulso a proyectos de infraestructura energética. La transmisión periodística muestra a las autoridades asistentes entre el público y el enlace en directo de un reportero que analiza el anuncio.

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La presidenta, Keiko Fujimori, encabezó en Urubamba, Cusco, la firma de la novena adenda al contrato con Cálidda, un acuerdo que prevé extender las redes de gas natural a siete regiones del centro y sur del país. El plan contempla una inversión superior a USD 550 millones y busca alcanzar a más de 300.000 familias, equivalentes a unos 1,2 millones de personas.

Durante la ceremonia, la mandataria sostuvo que la expansión de la distribución permitirá reducir el gasto doméstico en energía en las ciudades incorporadas al proyecto. “Esto es un ahorro significativo”, afirmó Fujimori al referirse a la diferencia de costos frente a otras fuentes utilizadas por los hogares. La empresa estimó que los nuevos usuarios podrían reducir cerca de 50% sus desembolsos mensuales por energía.

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La adenda abarca 15 ciudades de Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Ucayali. Además de las viviendas, el despliegue de las redes incluirá instalaciones para escuelas, hospitales, comedores populares, comercios, talleres, industrias, microempresas, pequeñas empresas y unidades de transporte que puedan usar gas natural.

El informativo Latina Noticias presenta las declaraciones de Verónika Mendoza respecto al contrato de masificación de gas natural en Cusco y las cuotas de cobertura para la región. Posteriormente, Miguel Torres, presidente del Senado, comenta sobre la tramitación de la ley MAPE para la minería artesanal y analiza las posturas en torno a las propuestas de desarrollo en el sur del país.

Las primeras conexiones se prevén entre 18 y 24 meses después de la firma

El director general de Cálidda, Martín Mejía del Carpio, indicó que la empresa iniciará el desarrollo de la infraestructura tras cumplir con los permisos y las coordinaciones necesarias en cada región. “Las primeras conexiones llegarán entre 18 y 24 meses contados a partir de hoy”, señaló durante el acto realizado en Urubamba.

Keiko Fujimori interviene en Urubamba durante la suscripción de la adenda contractual para extender las redes de gas natural en siete regiones del país.

La ejecución de las obras dependerá, entre otros aspectos, de las autorizaciones regionales y municipales requeridas para instalar las redes de distribución. El proyecto prevé la construcción de infraestructura para transportar el gas hasta zonas urbanas seleccionadas, desde donde se realizarán las conexiones domiciliarias y comerciales. El Gobierno considera que la medida ampliará el acceso a una fuente energética que hasta ahora se concentra principalmente en Lima y Callao.

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La presidenta Keiko Fujimori encabeza en Urubamba la firma de la novena adenda con la empresa Cálidda para expandir la red de gas natural a siete regiones peruanas.

Las familias que se conecten a las nuevas redes pagarían entre $ 20 y $ 25 mensuales, según las proyecciones expuestas durante la firma. Cálidda señaló que los usuarios de las siete regiones abonarán la misma tarifa aplicada en Lima. El costo final para cada hogar estará sujeto al consumo, una vez que el sistema entre en funcionamiento.

Keiko Fujimori interviene en Urubamba durante la suscripción de la adenda con Cálidda para extender las redes de gas natural a siete regiones de Perú.

Bonogas financiará las instalaciones para hogares de menores ingresos

El Ministerio de Energía y Minas informó que el programa Bonogas cubrirá el costo de conexión para los hogares ubicados frente a las nuevas redes. El beneficio contempla el financiamiento de la instalación interna necesaria para que las familias puedan utilizar el servicio dentro de sus viviendas, una de las barreras habituales para ampliar el acceso al gas natural.

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Una cocinera posa junto a un panel corporativo de la distribuidora Cálidda durante la promoción del servicio de gas natural en Perú. (Difusión)

Para los hogares de menores ingresos, el apoyo podrá otorgarse como subsidio sin devolución. La medida apunta a que la expansión de la infraestructura no quede limitada a los usuarios que puedan asumir el desembolso inicial de la conexión. Las autoridades sostuvieron que este mecanismo permitirá acelerar la incorporación de familias al sistema cuando las redes estén disponibles en cada ciudad.

Keiko Fujimori interviene en el encuentro CADE Ejecutivos en Urubamba en el marco de la firma de la adenda para la ampliación de gas natural con Cálidda.

La novena adenda fue firmada por el director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Ricardo Villavicencio Ferro, y por Mejía del Carpio, en representación de Cálidda. El gobernador regional del Cusco, Wener Salcedo, afirmó que Santa Ana, capital de la provincia de La Convención, tendrá cobertura de gas domiciliario para todas sus viviendas dentro de los alcances previstos.

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Keiko Fujimori encabezó en Urubamba, Cusco, la firma de la novena adenda con Cálidda, que prevé una inversión de más de USD 550 millones para ampliar las redes de gas natural a siete regiones del centro y sur del país.

Fujimori afirmó que las nuevas redes avanzarán junto al SIT Gas

Fujimori remarcó que la ampliación de la distribución mediante Cálidda no reemplazará el Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur, conocido como SIT Gas. Ese proyecto está destinado a llevar el recurso hacia Cusco y Puno mediante un sistema de transporte de mayor escala. “Ambos proyectos son complementarios y avanzarán en paralelo”, sostuvo la Presidenta.

El ministro Guillermo Shinno interviene ante el Congreso de Perú durante una sesión sobre la masificación del gas natural y los proyectos de distribución energética. (Agencia Andina)

La mandataria indicó que su administración solicitó formalmente a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) la reactivación del SIT Gas. El planteamiento busca responder a uno de los reclamos de las regiones vinculadas al yacimiento de Camisea, donde persiste la demanda por una mayor cobertura local y por el acceso directo al gas producido en el sur peruano.

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La dirigenta política Verónika Mendoza ofrece declaraciones a la prensa en Cusco sobre el contrato de gas natural con la empresa Cálidda.

La gobernadora regional electa del Cusco, Verónika Mendoza, cuestionó la cantidad de viviendas incluidas en el esquema anunciado para su región. Según señaló, el proyecto prevé beneficiar a 30.000 hogares en Cusco, mientras que para Quillabamba se contemplan 800 conexiones en un período cercano a los 10 años. “Nos están ofreciendo algo que para nosotros realmente suena a migajas y a falta de respeto”, declaró. Mendoza respaldó la ejecución del SIT Gas y pidió que la adenda no se aplique “a rajatabla”, ante el riesgo de un conflicto social.