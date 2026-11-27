Diversos elementos documentales, médicos y cartográficos dispuestos sobre una mesa rememoran hitos de la historia del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Perú conmemora este 27 de noviembre el Día del Biólogo, una fecha oficializada en 1972 que reconoce el aporte de estos profesionales a la investigación, la conservación de los recursos naturales, la salud, la educación ambiental y la producción de conocimiento científico. La jornada coincide, además, con hitos políticos, militares, culturales y sanitarios de la historia nacional.

La fecha recuerda al científico alemán Augusto Weberbauer, cuya obra contribuyó al estudio de la flora peruana y de la relación entre los ecosistemas, el clima y la geografía del país. Su trabajo quedó asociado a la formación de especialistas y al desarrollo de investigaciones sobre biodiversidad en el Perú.

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El Día del Biólogo fue establecido mediante el Decreto Ley N.° 19364, publicado el 18 de abril de 1972, la misma norma que creó el Colegio de Biólogos del Perú. La conmemoración busca poner en relieve la participación de estos especialistas en áreas como la biotecnología, la biología molecular, la nutrición, el manejo de ecosistemas y el diseño de estrategias de desarrollo sostenible.

Un cuaderno de campo con ilustraciones botánicas yace junto a muestras vegetales, libros y un mapa físico en un espacio de investigación sobre la biodiversidad en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Huaura fue escenario de una proclamación independentista en 1820

El 27 de noviembre también remite a los acontecimientos de Huaura durante la campaña libertadora. En 1820, el general José de San Martín instaló parte de su estructura política y militar en la zona luego del desembarco de la Expedición Libertadora en la costa central peruana.

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Un operador utiliza un equipo de radio y un mapa para coordinar la atención sanitaria en una zona montañosa de Perú afectada por un desastre natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Huaura se organizó la administración de los territorios bajo control patriota. San Martín estableció el departamento de la Costa, cuya capital fue esa localidad, y dispuso la publicación de El Pacificador del Perú, uno de los instrumentos de difusión política de la expedición.

La proclamación de la Independencia en Huaura quedó incorporada a la memoria histórica de la campaña que precedió a la declaración del 28 de julio de 1821 en Lima. El hecho expresó el avance de las fuerzas independentistas en el norte chico y la construcción de una autoridad alternativa al gobierno virreinal.

La primera declaratoria de independencia peruana se dio en Huaura. (Andina)

La Batalla de Tarapacá y la creación política de Pasco

El 27 de noviembre de 1879 ocurrió la Batalla de Tarapacá, uno de los enfrentamientos de la Guerra del Pacífico. El combate tuvo lugar después del desembarco chileno en Pisagua, ocurrido el 2 de noviembre, y de la derrota peruano-boliviana en San Francisco, el 19 de ese mes.

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La Batalla de Tarapacá, el 27 de noviembre, fue feroz, y Perú logró la victoria después de casi nueve horas de combate, según historiadores. (Composición: Infobae Perú)

Las tropas peruanas obtuvieron una victoria en Tarapacá frente a las fuerzas chilenas. En la acción participaron mandos como Andrés Avelino Cáceres, Francisco Bolognesi y Belisario Suárez. Pese al resultado militar, la campaña se desarrolló en un contexto adverso para el Perú, con dificultades de abastecimiento, desplazamientos forzados y una situación estratégica limitada en el sur.

La jornada también marca el aniversario de la creación del departamento de Pasco, establecida el 27 de noviembre de 1944 mediante la Ley N.° 10030, durante el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. El departamento, situado en la zona central del país, reúne territorios andinos y amazónicos, además de actividades vinculadas con la minería, la agricultura, el turismo y la conservación ambiental.

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Pintura que representa Andrés Avelino Cáceres en la Batalla de Tarapacá, ocurrida el 27 de noviembre de 1879. (Aguirre Jaramillo, 1926)

Endocrinología, literatura y comunicaciones para la salud

La Sociedad Peruana de Endocrinología recuerda cada 27 de noviembre la labor de los médicos dedicados al estudio del sistema endocrino y de las enfermedades relacionadas con las hormonas, el metabolismo, la diabetes, la tiroides y otros trastornos. La entidad impulsa actividades académicas, congresos y jornadas de actualización para especialistas de distintas regiones.

Una científica analiza datos y representaciones moleculares de glándulas suprarrenales frente a varias pantallas en un laboratorio de endocrinología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha coincide también con la muerte de Manuel Scorza, ocurrida el 27 de noviembre de 1983 en el accidente del vuelo 011 de Avianca, cerca de Madrid. El escritor y poeta peruano había nacido en Lima el 9 de septiembre de 1928 y dejó una obra centrada en los conflictos campesinos, la desigualdad en los Andes y la defensa de las comunidades frente al despojo de sus tierras.

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Manuel Scorza, escritor clave del neoindigenismo peruano, nació el 9 de septiembre de 1928. Su obra, traducida a más de 40 idiomas, retrata la realidad social de los campesinos peruanos. (Andina)

Entre sus novelas figuran Redoble por Rancas, Historia de Garabombo, el Invisible, El jinete insomne y La tumba del relámpago. En esos libros, Scorza combinó elementos del realismo social con recursos fantásticos y una narrativa vinculada a las luchas de las poblaciones andinas. Su trayectoria también estuvo atravesada por el exilio político durante la dictadura de Manuel A. Odría.

El novelista y sus hijos. (Lily Hoyle de Scorza)

Las telecomunicaciones en salud tienen, a su vez, una relevancia asociada a esta fecha. La Resolución Ministerial 559-86-SA/DM destacó la necesidad de contar con sistemas de comunicación para coordinar servicios asistenciales y responder ante situaciones de emergencia. Tras el terremoto y aluvión de Yungay de 1970, la instalación de estaciones de radio facilitó el contacto entre autoridades, equipos médicos y poblaciones afectadas.

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Terremoto de Yungay de 1970. Foto: archivo

En la actualidad, estos sistemas permiten coordinar campañas de vacunación, acciones contra epidemias como el dengue, traslados de pacientes y respuestas frente a desastres naturales. La comunicación entre establecimientos sanitarios, autoridades regionales y equipos de emergencia forma parte de la capacidad operativa del sistema de salud ante contingencias que requieren decisiones rápidas y atención en zonas aisladas.