En el programa Hablemos Claro de Exitosa, el médico Julio Barrena, especialista del Colegio Médico de Piura, informa sobre la saturación en establecimientos de salud debido al incremento de casos de dengue en la región. Durante la transmisión, se muestran imágenes de pacientes en pasillos y salas de espera recibiendo tratamiento intravenoso en sillas ante la alta demanda de atención médica.

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Piura enfrenta una presión creciente sobre su sistema de salud por el aumento de casos de dengue, con entre 2.100 y 2.400 contagios semanales y 28 fallecidos acumulados. Los hospitales y establecimientos de la región ya operan al límite de su capacidad, según advirtió el médico Julio Barrena, especialista del Colegio Médico de Piura.

La cantidad de pacientes con signos de alarma exige una disponibilidad que la red sanitaria local no logra cubrir. Barrena calculó que el volumen semanal de contagios requeriría entre 350 y 400 camas para la atención de personas que necesitan internamiento y vigilancia médica. El escenario puede agravarse antes del verano, cuando las temperaturas más elevadas favorecen la reproducción del mosquito transmisor.

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La región acumulaba 21.263 casos de dengue y 28 muertes, con lo que se ubicaba en el tercer lugar nacional tanto por contagios como por fallecimientos. Lambayeque concentraba 48 defunciones y La Libertad registraba 30. A nivel nacional, el Ministerio de Salud contabilizaba 126.986 diagnósticos, mientras La Libertad encabezaba la lista de contagios con 26.415 casos.

El médico Julio Barrena advierte en una transmisión televisiva sobre la saturación hospitalaria y las 28 muertes por dengue registradas en Piura.

Los hospitales de Piura ya utilizan pasillos para internar pacientes

En el establecimiento donde trabaja Barrena, el área asignada a los pacientes con dengue ya se encontraba ocupada en su totalidad. Ante la falta de espacios, el personal sanitario comenzó a utilizar el pasillo de hospitalización para alojar a nuevos enfermos que requieren supervisión constante.

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“Estamos utilizando el pasillo de la zona de hospitalización para seguir internando a los pacientes y algunas veces vamos a tener que usar sillas”, afirmó el especialista. De acuerdo con su diagnóstico, otros centros de salud de Piura atraviesan una situación similar y los hospitales de referencia trabajan cerca de su capacidad máxima.

Una infografía con cifras del Ministerio de Salud señala que el Perú acumula 184 muertes por dengue en 2026, con una concentración de 114 casos entre octubre y noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor demanda se concentra en las personas que presentan signos de alarma, un grupo que representa alrededor del 16,7% de los pacientes diagnosticados. Estos casos requieren internamiento para controlar la evolución de síntomas como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o cambios en el estado de conciencia.

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Los cuadros graves representan cerca del 0,4% de los diagnósticos y demandan atención en unidades de cuidados intensivos. Con el actual promedio semanal, la región necesitaría entre ocho y 10 camas UCI por semana. La falta de disponibilidad puede dejar sin internamiento a pacientes que requieren vigilancia médica, con el riesgo de que regresen a sus hogares, se agraven y vuelvan a los servicios de emergencia en condiciones más críticas.

Un mapa de Perú junto a un mosquito Aedes aegypti y una jeringa con vacuna ilustra el escenario sanitario frente al dengue en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor puede acelerar la reproducción del mosquito transmisor

Barrena alertó que la llegada de temperaturas más altas puede acelerar el ciclo biológico del mosquito que transmite el dengue. En condiciones habituales, ese proceso demora entre 10 y 14 días, pero el calor puede reducirlo a cinco o siete días, lo cual multiplica la presencia del vector en menos tiempo.

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Una hembra puede depositar entre 10 y 100 huevos en recipientes destapados que contienen agua. En un ciclo regular, esa reproducción puede derivar en la aparición de entre 100 y 1.000 nuevos mosquitos. Si las temperaturas aumentan, la secuencia se repite con mayor velocidad y eleva las posibilidades de transmisión dentro de las viviendas y los barrios.

El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

El médico remarcó que la región todavía no atravesaba lluvias intensas ni un episodio extraordinario de El Niño. Aun así, el número de contagios ya genera preocupación. Durante la emergencia de 2023, el peor año de dengue para la zona, los registros llegaron a oscilar entre 6.000 y 8.000 casos por semana.

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Los antecedentes exponen la dimensión que podría alcanzar una nueva escalada. En 2017, Piura registró casi 38.000 contagios y 33 muertes. En 2023, acumuló alrededor de 80.000 casos y 148 fallecimientos. La evolución actual todavía está por debajo de esos picos, aunque la presión sobre los hospitales aparece antes de que se presenten condiciones climáticas más favorables para el mosquito.

Una calle anegada en Piura ejemplifica el impacto de las lluvias en una región que concentra más de 13.000 contagios de dengue en Perú. (Composición:Infobae Perú)

El hospital de campaña requiere personal, insumos y equipamiento

El ministro de Salud anunció la instalación de un hospital de campaña con 120 camas en Piura. Barrena consideró que la medida puede aliviar parte de la demanda, pero señaló que la infraestructura necesita personal sanitario, medicamentos, equipos e insumos para entrar en funcionamiento y sostener la atención de los pacientes.

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El especialista advirtió que 120 camas podrían resultar insuficientes si los contagios semanales suben a entre 3.000 y 4.000 casos. La necesidad de ampliar la respuesta sanitaria no se limita a los espacios físicos, ya que también incluye médicos, enfermeros, técnicos y recursos para la vigilancia de quienes presentan señales de complicación.

Una mesa informativa en San Isidro exhibe una maqueta del mosquito transmisor del dengue y frascos con peces guppy utilizados para el control biológico de larvas. (Foto: Municipalidad de San Isidro)

El dengue no cuenta con un tratamiento específico que elimine el virus. La atención se concentra en la hidratación, el monitoreo clínico y la detección temprana de signos de alarma. Cerca del 83% o 84% de los diagnósticos puede seguir un control domiciliario presencial o telefónico, mientras los pacientes con síntomas de mayor riesgo deben recibir internamiento.

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Una mujer de 42 años, procedente de Yaután, falleció luego de presentar complicaciones de salud en Casma. Composición: Infobae

El Colegio Médico de Piura pidió reforzar la eliminación de criaderos en viviendas, patios y recipientes que acumulen agua. También solicitó que la población acuda a los puntos de vacunación habilitados. El Ministerio de Salud autorizó la inmunización para personas de 10 a 20 años, mientras el personal sanitario puede acceder a las dosis entre los cuatro y los 59 años.

La vacuna requiere dos aplicaciones con un intervalo de 90 días. Quienes recibieron la primera dosis en agosto pueden completar el esquema en noviembre. La inmunidad se adquiere cuatro semanas después de la segunda aplicación, un plazo que vuelve necesario sostener las medidas de prevención doméstica mientras la región enfrenta una demanda hospitalaria que ya supera la capacidad disponible.

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