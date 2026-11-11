Perú

Papa León XIV en Perú: Museos de Lambayeque, Cusco, Lima y Cajamarca rinden homenaje al santo padre

El Ministerio de Cultura programó talleres, danzas, filatelia, música y horarios extendidos en las cuatro regiones durante la visita apostólica

Un hombre con sotana blanca y pectoral metálico ante la Plaza Mayor y la fachada de la Catedral de Lima.
El papa León XIV visita el Centro Histórico de Lima en el marco de las actividades y operativos de seguridad programados en la capital peruana. (Crédito: Fotocomposición: Infobae Perú/Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Cultura (Mincul) activó una programación especial por la visita del papa León XIV al Perú: museos de Lambayeque, Cusco, Lima y Cajamarca rendirán homenaje al pontífice con talleres, danzas, filatelia y música.

La agenda, llamada “Abramos el corazón: museos y devoción”, reúne actividades gratuitas y horarios extendidos entre el 13 y el 20 de noviembre, según informó la Dirección General de Museos.

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El plan busca acercar los espacios culturales a sus comunidades y presentar a los museos como lugares de encuentro ciudadano durante la visita apostólica. El recorrido de León XIV comenzará el miércoles 11 de noviembre y concluirá el lunes 16, después de seis días en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. La iniciativa conecta las colecciones con expresiones religiosas, artísticas y comunitarias.

Lambayeque abrirá talleres y el museo de Sipán extenderá su horario

En Lambayeque, el Festival de Fe se realizará en la Ramada Cultural del Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán hasta el 13 de noviembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. El programa contempla el taller de dibujo y papel “Mensajes de paz desde Sipán” y el taller de textiles y bordado “Manos que crean fe”. También incluye juegos tradicionales y la mediación cultural “Memorias reproducidas: interpretando el pasado”. El ingreso será libre.

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La programación en ese museo concluirá el 20 de noviembre con una jornada de danzas y exposiciones de la comunidad educativa Señor de Sipán. La actividad se desarrollará de 9:00 a. m. a 12:00 m. y estará dirigida a familias, escolares, público devoto y visitantes. El Museo Tumbas Reales de Sipán mantendrá atención de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. hasta el 15 de noviembre.

Edificio escalonado de color marrón con una rampa frontal, un emblema dorado sobre la puerta, pequeñas palmeras y personas caminando enfrente.
El Museo Tumbas Reales de Sipán presenta su fachada escalonada de tono arcilloso y una rampa de acceso central en Lambayeque, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cajamarca, Cusco y Lima suman danzas, sellos y un recital

La actividad en Cajamarca tendrá lugar el 13 de noviembre en el Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental de Belén. Bajo el título “Ch’ayamuyri Taytakura León XIV”, que significa “Bienvenido, papa León XIV”, los estudiantes de la Institución Educativa Juan Clemente Vergel presentarán la Danza de las Cruces desde las 2:00 p. m. La presentación forma parte de la agenda prevista por Cultura para el homenaje.

El Museo Histórico Regional de Cusco realizará el 16 de noviembre, a las 10:00 a. m., la charla “Filatelia y fe: Tupananchiskama Papa León XIV”. La actividad contará con una exposición de Serpost sobre las emisiones postales conmemorativas vinculadas a la visita del Santo Padre. Estará dirigida a integrantes de comunidades religiosas, aficionados a la filatelia, visitantes y personas interesadas en historia y arte. El ingreso también será libre.

En Lima, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP) presentará el recital “Tupananchiskama Papa León XIV” el 17 de noviembre, a las 7:00 p. m. La Camerata Vocal de Lima interpretará repertorio lírico y folclórico para el público familiar. El ingreso será libre. La visita apostólica concluirá el 16 de noviembre tras la misa en la Base Aérea Las Palmas.

La Dirección General de Museos indicó que la agenda “Abramos el corazón: museos y devoción” articula actividades vinculadas con arte, música, tradiciones y memoria colectiva. El Ministerio de Cultura señaló que busca promover la participación de las comunidades en los museos de las cuatro regiones. Con ese calendario, las sedes mantendrán propuestas hasta el 20 de noviembre, fecha de la jornada escolar prevista en Huaca Rajada-Sipán.

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