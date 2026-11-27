Olenka Mejía expone una presunta indiferencia de la familia de Yahaira Plasencia hacia su hijo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La noticia del embarazo de Silvana Plasencia, hermana de Yahaira Plasencia, desató una nueva polémica familiar. Esta vez, Olenka Mejía, madre del hijo de George Plasencia y expareja del hermano de la salsera, lanzó fuertes mensajes en redes sociales en los que cuestionó las muestras de felicidad de los familiares por la llegada de un nuevo integrante.

La joven abogada no ocultó su indignación y arremetió contra ellos con duros calificativos, además de exponer situaciones que involucrarían al padre de su hijo y a la abuela paterna del menor.

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La celebración por la próxima llegada del bebé estuvo acompañada de mensajes de emoción de los integrantes de la familia Plasencia, quienes expresaron su alegría por convertirse nuevamente en abuelos y tíos. Sin embargo, estas demostraciones públicas habrían generado molestia en Olenka, quien puso en tela de juicio la imagen que proyectan y aseguró que existirían comportamientos que contradicen ese entusiasmo.

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A través de sus redes sociales, la abogada publicó una reflexión que rápidamente llamó la atención por el tono de sus palabras. Aunque no mencionó directamente a Yahaira Plasencia, sus cuestionamientos estuvieron dirigidos a la familia de su expareja, en medio de las publicaciones por el embarazo de Silvana.

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“Qué irónica la vida... demostrar que son ‘grandes abuelos’, ‘grandes tíos’, cuando por dentro toda la familia es una porquería de personas”, escribió Olenka Mejía, dejando en evidencia su rechazo a las muestras de cariño y felicidad que los familiares compartieron por la noticia.

Embarazo de Silvana Plasencia desata furia de Olenka Mejía, quien lanza duros mensajes contra la familia de Yahaira. Captura: IG.

Olenka Mejía cuestiona a la familia de Yahaira por mostrarse cristiana

Las críticas de Olenka no se limitaron a las expresiones de felicidad por el embarazo de Silvana Plasencia. La abogada también cuestionó la fe que, según señaló, profesan los integrantes de la familia, al considerar que sus acciones no serían coherentes con la imagen de personas cristianas que mostrarían públicamente.

“Golpearse el pecho de ‘cristianos’, cuando no tienen ni lo más mínimo a Dios en sus vidas”, agregó en su mensaje.

Embarazo de Silvana Plasencia desata furia de Olenka Mejía, quien lanza duros mensajes contra la familia de Yahaira. Captura: IG.

Olenka Mejía lanza fuerte acusación contra George Plasencia

Otro de los mensajes de Olenka estuvo dirigido a George Plasencia, padre de su hijo, a quien cuestionó por, según ella, mostrarse como un buen progenitor sin que se conozcan determinadas situaciones que habría vivido el menor.

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Embarazo de Silvana Plasencia desata furia de Olenka Mejía, quien lanza duros mensajes contra la familia de Yahaira. Captura: IG.

La abogada hizo referencia a un episodio en el que, según su versión, se habría responsabilizado al niño por un problema, provocándole una reacción emocional. Su reclamo apuntó a la manera en que se manejarían determinados conflictos familiares y a la imagen que su expareja proyectaría frente a otras personas.

“Jactarse de buen padre, solo porque hace varios años no... hablar todo lo que hay detrás, echarle la culpa a un menor y hacerlo llorar”, escribió.

Embarazo de Silvana Plasencia desata furia de Olenka Mejía, quien lanza duros mensajes contra la familia de Yahaira. Captura: IG.

Olenka acusa a Gloria Quintanilla de bloquear a su nieto

La madre de Yahaira Plasencia, Gloria Quintanilla, tampoco quedó fuera de los cuestionamientos de Olenka Mejía. La abogada lanzó una acusación contra ella al asegurar que habría bloqueado a su nieto luego de que el menor intentara comunicarse a través de mensajes.

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Embarazo de Silvana Plasencia desata furia de Olenka Mejía, quien lanza duros mensajes contra la familia de Yahaira. Captura: IG.

“El menor escribe a la abuela y ella ¿lo bloquea? Así se pintan solitos de cuerpo entero. El karma existe y devuelve con fuerza y de diferentes maneras”, expresó.

La abogada acompañó su acusación con una reflexión sobre el karma, asegurando que las acciones de las personas tienen consecuencias y que la vida devuelve lo que uno hace. La frase fue el cierre de sus publicaciones y uno de los mensajes más contundentes que dirigió contra el entorno familiar de George Plasencia.

Embarazo de Silvana Plasencia desata furia de Olenka Mejía, quien lanza duros mensajes contra la familia de Yahaira. Captura: IG.