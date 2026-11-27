Christian Cueva jugará partido de exhibición en el marco del aniversario de la provincia cusqueña de Espinar. Crédito: Facebook Club Deportivo Alfredo Salinas.

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Tras el final de la Liga 1 2026 y luego de celebrar su cumpleaños por todo lo alto, Christian Cueva volverá a los campos de juego durante sus vacaciones. El mediocampista participará de un encuentro de exhibición con el Club Deportivo Alfredo Salinas, que se realizará por el aniversario de la provincia de Espinar, en Cusco.

El anuncio fue realizado por la institución cusqueña, que difundió una imagen del futbolista con la camiseta número 10. El club confirmó que el exseleccionado peruano será parte de una jornada deportiva preparada para la celebración local, aunque todavía no se han precisado públicamente los detalles de la programación ni el rival del encuentro.

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“Vestirá nuestra camiseta N° 10 en el encuentro de exhibición programado por el Aniversario de la Provincia de Espinar”, informó Alfredo Salinas en su comunicado. La entidad señaló que la presencia del volante forma parte de una fecha especial para compartir con sus aficionados y reunir al público alrededor del fútbol.

Cueva llegará a Cusco luego de concluir su campaña con Sport Boys y mientras analiza las alternativas para la temporada 2027. El pase del mediocampista aún pertenece a Juan Pablo II, club de Chongoyape que lo cedió al conjunto rosado para el Torneo Clausura. Su futuro depende de las conversaciones entre las instituciones y el entorno del jugador.

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Así fue anunciado Christian Cueva para el partido de exhibición por el aniversario de la provincia cusqueña de Espinar. Crédito: Facebook Club Deportivo Alfredo Salinas.

El volante peruano cerró su participación oficial del año hace algunas semanas y aprovechó la pausa del calendario para celebrar sus 35 años. Ahora reaparecerá en un partido sin carácter oficial, una actividad que también lo mantendrá vinculado a la competencia antes de definir su continuidad en la Liga 1.

El aporte de Christian Cueva en 2026

Christian Cueva inició el 2026 con Juan Pablo II, donde disputó el Torneo Apertura. Con el equipo de Chongoyape registró dos goles y tres asistencias en 15 partidos, con presencia importante en la zona de creación. Aquella etapa precedió a su salida a préstamo hacia Sport Boys para la segunda parte de la temporada.

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En el Callao, el mediocampista elevó sus cifras ofensivas. En 14 partidos oficiales con la camiseta ’rosada’, anotó cuatro tantos y aportó tres asistencias entre la Liga 1 y la Copa de la Liga.

Su llegada le dio experiencia al cuadro dirigido por Carlos Desio. Cueva asumió la conducción del mediocampo y aportó en acciones decisivas, pese a que su estadía estuvo condicionada desde el inicio por el préstamo acordado con Juan Pablo II hasta el término de la campaña.

El volante picó la pelota en penal y logró el primero en el Monumental - Crédito: L1MAX.

El volante dejó en suspenso su futuro cuando terminó la competencia. “Muy contento de haber llegado acá al Boys, al Callao”, expresó tras uno de sus últimos compromisos, aunque evitó adelantar si continuaría en la institución. Su vínculo contractual con el club de Chongoyape se extiende, según los reportes, hasta fines de 2027.

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¿Christian Cueva jugará el centenario de Sporting Boys?

La posibilidad de que Cueva siga en Sport Boys para el centenario del club tomó fuerza en los últimos días. El periodista Paul Pérez indicó en el programa ’Modo Fútbol’ que, aunque el jugador tiene contrato con Juan Pablo II, su retorno a Chongoyape parece poco probable.

“Me dijeron que si bien Christian Cueva tiene contrato con Juan Pablo II es improbable que regrese y lo más probable es que siga en Boys, aunque no sé si la alternativa se mantenga o no”, señaló el comunicador.

Pérez agregó que Juan Pablo II no tendría previsto imponer obstáculos a una nueva cesión. “Cueva se siente cómodo donde está y en Juan Pablo tampoco hacen ningún lineamiento para que vuelva a salir prestado”, explicó sobre un escenario que favorece la permanencia del volante en Sport Boys.

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El volante volvió a aparecer en el marcador para la remontada de los 'rosados' en el Callao - Crédito: L1MAX.