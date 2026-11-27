Los precios declarados para los combustibles en estaciones de servicio de Lima exhiben diferencias de hasta S/ 7,60 por galón, según los valores disponibles en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Las tarifas cambian de acuerdo con el distrito, el producto y la actualización que realiza cada grifo.
La plataforma permite revisar el precio informado, la ubicación del establecimiento, los combustibles que comercializa y la hora de la última actualización. Los datos tienen carácter referencial, por lo que los conductores deben confirmar el monto en el surtidor y consultar si existe disponibilidad antes de dirigirse al local.
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La comparación adquiere relevancia ante las brechas entre estaciones situadas incluso dentro de una misma zona. La consulta en Facilito también permite aplicar filtros por departamento, provincia y distrito, una opción útil para quienes circulan fuera de Lima o buscan puntos de venta de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Comas y Lurigancho registraron los menores precios de gasohol regular
El gasohol regular se ofreció por debajo de S/ 20 por galón en diversos grifos de Lima. El menor monto declarado apareció en Comas, con S/ 18,56 por galón, mientras que Lurigancho mostró valores desde S/ 18,79.
La distancia entre el precio mínimo de Comas y el máximo informado en San Juan de Lurigancho llegó a S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con un tanque de 12 galones, la diferencia puede representar S/ 65,16 por carga, siempre que el trayecto hacia la estación más económica no demande un consumo adicional que reduzca el ahorro.
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Los rangos identificados para este combustible fueron los siguientes:
- Comas: entre S/ 18,56 y S/ 23,49 por galón
- Lurigancho: entre S/ 18,79 y S/ 22,76 por galón
- Breña: entre S/ 19,15 y S/ 21,99 por galón
- San Juan de Lurigancho: entre S/ 19,39 y S/ 23,99 por galón
- Ancón: entre S/ 20 y S/ 22,99 por galón
El gasohol premium y el diésel concentraron las mayores brechas de precios
El gasohol premium presentó la separación más amplia entre los combustibles líquidos revisados. En Ate, el menor valor declarado fue de S/ 20,39 por galón; en La Molina, el máximo llegó a S/ 27,99. La diferencia alcanzó S/ 7,60 por galón.
Los precios pueden variar por la ubicación del establecimiento, el costo de transporte, el volumen de ventas, la competencia en cada zona y los gastos operativos. Por esa razón, dos estaciones ubicadas a corta distancia pueden ofrecer tarifas distintas para el mismo producto.
Entre los valores declarados para gasohol premium figuraron los siguientes:
- Ate: entre S/ 20,39 y S/ 26,99 por galón
- Villa El Salvador: entre S/ 20,79 y S/ 24,25 por galón
- Jesús María: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón
- Chorrillos: entre S/ 21,48 y S/ 26,99 por galón
- El Agustino: entre S/ 21,49 y S/ 26,99 por galón
- La Molina: entre S/ 21,99 y S/ 27,99 por galón
Arequipa mostró precios de gasoholes por debajo de S/ 20 por galón en provincias del Perú
Fuera de Lima, los valores declarados en estaciones de servicio de Arequipa también mostraron diferencias según el distrito y el tipo de combustible. En la consulta realizada el 23 de noviembre, algunos grifos reportaron precios inferiores a S/ 20 por galón tanto para gasohol regular como para gasohol premium.
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En Arequipa, algunos establecimientos ya declararon gasoholes por debajo de S/ 20 por galón. Cerro Colorado mostró valores desde S/ 17,19 para gasohol regular y desde S/ 18,80 para premium. Antes de cargar combustible, la recomendación es revisar Facilito, confirmar la existencia del producto y verificar que el precio del surtidor coincida con el monto registrado.
Cerro Colorado concentró los montos más bajos entre los datos disponibles. El gasohol regular se ofreció desde S/ 17,19 por galón y el premium desde S/ 18,80. En otros distritos de la región, como Alto Selva Alegre, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero, las tarifas iniciales fueron mayores, aunque se mantuvieron por debajo de algunos valores registrados en Lima.
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Los precios mínimos identificados en establecimientos de la región fueron:
- Cerro Colorado: gasohol regular desde S/ 17,19 y gasohol premium desde S/ 18,80 por galón
- Alto Selva Alegre: gasohol regular desde S/ 17,86 y gasohol premium desde S/ 20,47 por galón
- Paucarpata: gasohol regular desde S/ 18,29 por galón
- José Luis Bustamante y Rivero: gasohol premium desde S/ 19,49 por galón
El diésel se usa en transporte y trabajo, mientras el GNV y el GLP exigen sistemas adaptados
El diésel B5 S-50 UV mostró una diferencia de S/ 6,47 por galón entre los extremos declarados. El menor monto apareció en San Juan de Lurigancho, con S/ 23,89, y el mayor en Ancón, con S/ 30,36. Una carga de 15 galones puede variar en S/ 97,05 según el grifo elegido.
Este combustible se utiliza con frecuencia en camionetas, vehículos de reparto, buses, unidades de carga y otros motores diseñados para diésel. La selección debe ajustarse a las indicaciones del fabricante: un menor precio no justifica utilizar un combustible incompatible con el motor.
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El GNV se vende por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se comercializa por galón. Ambos requieren vehículos convertidos o fabricados para operar con esos sistemas. Sus usos más habituales incluyen:
- GNV: taxis, autos de servicio, vehículos de reparto y unidades que recorren distancias extensas
- GLP: automóviles particulares, taxis y vehículos con sistemas de conversión habilitados
- Diésel: camionetas, buses, camiones, transporte público y unidades de carga
- Gasoholes: autos particulares, motocicletas y camionetas con motores a gasolina
La masificación del gas puede reducir costos para conductores y ampliar la red de abastecimiento
La expansión de la red de gas puede beneficiar a conductores que recorren largas distancias y enfrentan un gasto frecuente en combustibles líquidos. El acceso a más estaciones de carga reduce los desvíos necesarios para abastecerse y facilita que los usuarios incorporen el GNV en sus rutas diarias.
Antes de instalar un sistema de conversión, el propietario debe verificar que el motor sea compatible, acudir a un taller autorizado y calcular el costo del equipo frente al kilometraje mensual. También debe considerar la ubicación de los puntos de carga, la autonomía del vehículo y las condiciones de mantenimiento.
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Entre los efectos que puede generar una mayor cobertura de gas figuran:
- Menor gasto operativo para taxis, repartidores y vehículos de uso intensivo
- Más alternativas de abastecimiento fuera de los principales corredores urbanos
- Reducción de los tiempos destinados a buscar estaciones de carga
- Mayor previsibilidad para empresas de transporte y pequeños negocios con flota propia
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