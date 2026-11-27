Una estación de servicio con el distintivo de Osinergmin ilustra el abastecimiento diferenciado de gasohol, diésel, GNV y GLP según los requerimientos de cada tipo de transporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios declarados para los combustibles en estaciones de servicio de Lima exhiben diferencias de hasta S/ 7,60 por galón, según los valores disponibles en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Las tarifas cambian de acuerdo con el distrito, el producto y la actualización que realiza cada grifo.

La plataforma permite revisar el precio informado, la ubicación del establecimiento, los combustibles que comercializa y la hora de la última actualización. Los datos tienen carácter referencial, por lo que los conductores deben confirmar el monto en el surtidor y consultar si existe disponibilidad antes de dirigirse al local.

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La comparación adquiere relevancia ante las brechas entre estaciones situadas incluso dentro de una misma zona. La consulta en Facilito también permite aplicar filtros por departamento, provincia y distrito, una opción útil para quienes circulan fuera de Lima o buscan puntos de venta de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Una maqueta urbana ilustra las diferencias tarifarias de los combustibles mediante estaciones de servicio y códigos de color asociados a la plataforma Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho registraron los menores precios de gasohol regular

El gasohol regular se ofreció por debajo de S/ 20 por galón en diversos grifos de Lima. El menor monto declarado apareció en Comas, con S/ 18,56 por galón, mientras que Lurigancho mostró valores desde S/ 18,79.

La distancia entre el precio mínimo de Comas y el máximo informado en San Juan de Lurigancho llegó a S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con un tanque de 12 galones, la diferencia puede representar S/ 65,16 por carga, siempre que el trayecto hacia la estación más económica no demande un consumo adicional que reduzca el ahorro.

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Los rangos identificados para este combustible fueron los siguientes:

Comas: entre S/ 18,56 y S/ 23,49 por galón

Lurigancho: entre S/ 18,79 y S/ 22,76 por galón

Breña: entre S/ 19,15 y S/ 21,99 por galón

San Juan de Lurigancho: entre S/ 19,39 y S/ 23,99 por galón

Ancón: entre S/ 20 y S/ 22,99 por galón

Los paneles de una estación de servicio en Lima indican las tarifas de gasohol y diésel junto al distintivo de Facilito de Osinergmin mientras dos vehículos esperan frente a los surtidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium y el diésel concentraron las mayores brechas de precios

El gasohol premium presentó la separación más amplia entre los combustibles líquidos revisados. En Ate, el menor valor declarado fue de S/ 20,39 por galón; en La Molina, el máximo llegó a S/ 27,99. La diferencia alcanzó S/ 7,60 por galón.

Los precios pueden variar por la ubicación del establecimiento, el costo de transporte, el volumen de ventas, la competencia en cada zona y los gastos operativos. Por esa razón, dos estaciones ubicadas a corta distancia pueden ofrecer tarifas distintas para el mismo producto.

Entre los valores declarados para gasohol premium figuraron los siguientes:

Ate: entre S/ 20,39 y S/ 26,99 por galón

Villa El Salvador: entre S/ 20,79 y S/ 24,25 por galón

Jesús María: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón

Chorrillos: entre S/ 21,48 y S/ 26,99 por galón

El Agustino: entre S/ 21,49 y S/ 26,99 por galón

La Molina: entre S/ 21,99 y S/ 27,99 por galón

Tres boquillas de combustible ilustran las alternativas de abastecimiento junto a una tableta con el mapa de estaciones de servicio de Lima de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arequipa mostró precios de gasoholes por debajo de S/ 20 por galón en provincias del Perú

Fuera de Lima, los valores declarados en estaciones de servicio de Arequipa también mostraron diferencias según el distrito y el tipo de combustible. En la consulta realizada el 23 de noviembre, algunos grifos reportaron precios inferiores a S/ 20 por galón tanto para gasohol regular como para gasohol premium.

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En Arequipa, algunos establecimientos ya declararon gasoholes por debajo de S/ 20 por galón. Cerro Colorado mostró valores desde S/ 17,19 para gasohol regular y desde S/ 18,80 para premium. Antes de cargar combustible, la recomendación es revisar Facilito, confirmar la existencia del producto y verificar que el precio del surtidor coincida con el monto registrado.

Un panel informativo de Osinergmin y Facilito presenta la variación de precios de combustibles en cuatro distritos de Lima junto a surtidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerro Colorado concentró los montos más bajos entre los datos disponibles. El gasohol regular se ofreció desde S/ 17,19 por galón y el premium desde S/ 18,80. En otros distritos de la región, como Alto Selva Alegre, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero, las tarifas iniciales fueron mayores, aunque se mantuvieron por debajo de algunos valores registrados en Lima.

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Los precios mínimos identificados en establecimientos de la región fueron:

Cerro Colorado: gasohol regular desde S/ 17,19 y gasohol premium desde S/ 18,80 por galón

Alto Selva Alegre: gasohol regular desde S/ 17,86 y gasohol premium desde S/ 20,47 por galón

Paucarpata: gasohol regular desde S/ 18,29 por galón

José Luis Bustamante y Rivero: gasohol premium desde S/ 19,49 por galón

Un teléfono muestra un mapa de Lima con puntos de estaciones de servicio y el símbolo de Facilito de Osinergmin junto a representaciones de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel se usa en transporte y trabajo, mientras el GNV y el GLP exigen sistemas adaptados

El diésel B5 S-50 UV mostró una diferencia de S/ 6,47 por galón entre los extremos declarados. El menor monto apareció en San Juan de Lurigancho, con S/ 23,89, y el mayor en Ancón, con S/ 30,36. Una carga de 15 galones puede variar en S/ 97,05 según el grifo elegido.

Este combustible se utiliza con frecuencia en camionetas, vehículos de reparto, buses, unidades de carga y otros motores diseñados para diésel. La selección debe ajustarse a las indicaciones del fabricante: un menor precio no justifica utilizar un combustible incompatible con el motor.

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El GNV se vende por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se comercializa por galón. Ambos requieren vehículos convertidos o fabricados para operar con esos sistemas. Sus usos más habituales incluyen:

GNV: taxis, autos de servicio, vehículos de reparto y unidades que recorren distancias extensas

GLP: automóviles particulares, taxis y vehículos con sistemas de conversión habilitados

Diésel: camionetas, buses, camiones, transporte público y unidades de carga

Gasoholes: autos particulares, motocicletas y camionetas con motores a gasolina

Dos surtidores de combustible y una cinta métrica representan la brecha de precios en Lima junto a la aplicación de consulta de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masificación del gas puede reducir costos para conductores y ampliar la red de abastecimiento

La expansión de la red de gas puede beneficiar a conductores que recorren largas distancias y enfrentan un gasto frecuente en combustibles líquidos. El acceso a más estaciones de carga reduce los desvíos necesarios para abastecerse y facilita que los usuarios incorporen el GNV en sus rutas diarias.

Antes de instalar un sistema de conversión, el propietario debe verificar que el motor sea compatible, acudir a un taller autorizado y calcular el costo del equipo frente al kilometraje mensual. También debe considerar la ubicación de los puntos de carga, la autonomía del vehículo y las condiciones de mantenimiento.

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Un teléfono montado en el tablero de un vehículo traza una ruta con puntos de abastecimiento en Perú mientras transita hacia una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los efectos que puede generar una mayor cobertura de gas figuran:

Menor gasto operativo para taxis, repartidores y vehículos de uso intensivo

Más alternativas de abastecimiento fuera de los principales corredores urbanos

Reducción de los tiempos destinados a buscar estaciones de carga

Mayor previsibilidad para empresas de transporte y pequeños negocios con flota propia