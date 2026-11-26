Así se ve por atrás la moneda del BCRP. - Crédito Captura del BCRP

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Luego de una semana, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) vuelve a lanza una nueva moneda de S/1 de plata. La pieza que se ha puesto en circulación se trata de “una moneda de plata alusiva al tricentenario del tricentenario del Convento de Santa Rosa de Ocopa”.

Se trata de una pieza en cuyo reverso muestra la fachada principal del Convento de Santa Rosa de Ocopa, en el distrito de Santa Rosa de Ocopa, provincia de Concepción, departamento de Junín.

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Esta pieza será vendida en la tienda virtual del BCRP y tendría un valor similar a otras piezas con sus mismas características, de S/125, precio actual, que, como se sabe, se ajusta con respecto al valor de la plata.

Anteriormente BCRP puso en circulación flamante moneda de plata por bicentenario de colegio de Puno. - Crédito Captura del BCRP

Características de la moneda

Al igual que otras piezas de su tipo, las características de la moneda son:

Denominación: S/1,00

Aleación: Plata 0,925

Peso fino: ½ onza troy

Diámetro: 33,00 mm

Calidad: Proof

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2026

Emisión máxima: 5 mil unidades

¿Y cómo se ve la pieza? En el reverso, rodeando la moneda se observa la frase: “TRICENTENARIO DEL CONVENTO DE SANTA ROSA DE OCOPA” y a la izquierda el periodo que se conmemora: 1725-2025. El motivo central es la fachada principal del Convento de Santa Rosa de Ocopa, en la que destacan sus dos torres, los campanarios, los relojes y el cuerpo central de la iglesia. En la parte inferior se aprecia la arquería que forma parte del conjunto arquitectónico del convento.

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En el anverso de la moneda figura el Escudo de Armas, el texto “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y la denominación “UN SOL”.

Así fue el anterior lanzamiento. Se emitió una moneda conmemorativa por el Banco Central de Reserva del Perú: la moneda celebra el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre Perú y Estados Unidos, mostrando elementos representativos de ambos países. - Crédito Latina

Otras monedas

Como se recuerda, el Banco Central de Reserva del Perú puso hace solo una semana antes en circulación, el pasado 19 de noviembre de 2026, una moneda de plata conmemorativa del bicentenario del bicentenario del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos de Puno.

También en meses anteriores, el BCRP había sacado otra que conmemoraba los 200 años del Glorioso y Bolivariano Colegio de Señoritas Educandas, y otra conmemorativa del bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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Esta es la lista de algunas de las monedas de plata, según los datos de la tienda virtual del BCRP:

CENTENARIO DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ ( Esta es la más vendida, según el portal )

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE AYACUCHO

BICENTENARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE ANTONIO RAIMONDI

BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN

BICENTENARIO CONGRESO DE LA REPÚBLICA

150 ANIVERSARIO ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS PERÚ Y JAPÓN

CENTENARIO DE LA ESCUELA DE OFICIALES FUERZA AÉREA DEL PERÚ

BICENTENARIO CREACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE RICARDO PALMA

450 ANIVERSARIO CNM - PLATA

CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS

CENTENARIO DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ

CENTENARIO DE LA REINCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA DE TARATA AL PERÚ.

Otra nueva moneda de plata ha sido lanzada por el BCRP. Esta vez conmemora los 200 años de una institución del Estado. - Crédito Captura del BCRP

¿Monedas del papa León XIV?

Como se recuerda, también desde el 9 de noviembre de 2026, el Banco Central de Reserva del Perú puso a la venta medallas (no monedas) de plata y alpaca alusivas a la visita del Papa León XIV al Perú.

“La visita de su santidad el Papa León XIV al Perú este año tiene un significado especial por su estrecha vinculación con el país en el que desarrolló una importante labor pastoral. Fue obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023 y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015″, aclara el BCRP.

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Estas son características de las medallas son:

Una de las medallas es de aleación plata 0,925, tiene peso de 1 onza troy (peso fino), tiene diámetro de 37 mm, calidad proof, canto liso y figura con un año de acuñación el 2026. Costaba S/282

La otra medalla, es de aleación alpaca, peso 29 gr, diámetro 37 mm, de calidad brillante, canto listo, y con 2026 como año de acuñación. Costaba S/37.