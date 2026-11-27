Reporte informativo de ATV Noticias sobre la variación de precios en productos de la canasta básica familiar. Desde el mercado de productores, se monitorean los costos de alimentos de primera necesidad como aceite, arroz, conservas de pescado y azúcar, tanto al por mayor como al por menor. La cobertura incluye imágenes de abarrotes, verduras, carnes de ave y pescado en puestos de venta.

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El presupuesto destinado a la canasta básica familiar enfrenta nuevas presiones por el alza del aceite, el arroz y las conservas de atún en el Mercado de Productores de Santa Anita, uno de los principales puntos de abastecimiento mayorista de Lima. Los incrementos alcanzan tanto a las compras por unidad como a la venta por caja, mientras otros productos, como el azúcar, registraron una reducción.

Una compra puntual de una botella de aceite, un kilo de arroz y una lata de atún pasó de costar alrededor de S/ 13 a entre S/ 14,20 y S/ 14,30. La diferencia puede parecer limitada en una sola adquisición, pero se amplía en hogares que consumen estos productos de forma regular y deben reponerlos varias veces durante el mes.

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El comportamiento de los precios ocurre después de semanas de aumentos en productos frescos como zanahorias, tomates, limones y algunas especies de pescado. Las lluvias y los efectos asociados al fenómeno de El Niño han afectado la disponibilidad de ciertos alimentos, con repercusiones en el abastecimiento y en los valores que llegan a mercados y bodegas.

Varios sacos de arroz exhiben sus precios por kilo en un puesto comercial del Mercado de Productores de Santa Anita, en Lima.

El aceite subió hasta S/ 1 por unidad y la caja mayorista llegó a S/ 70

El aceite figura entre los productos con mayor variación dentro de esta lista de alimentos de consumo cotidiano. Una unidad que antes se ofrecía a S/ 6 pasó a costar S/ 6,50. En algunos puestos, el incremento puede llegar a S/ 1, según la marca, el formato y el volumen adquirido por el comprador.

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Un comerciante de abarrotes atiende en su puesto durante una emisión televisiva sobre los precios de los productos de la canasta básica en Perú.

En la venta al por mayor, el movimiento también fue visible. La caja de aceite pasó de S/ 66 a S/ 70, una diferencia de S/ 4 que impacta en comerciantes minoristas, restaurantes y familias que optan por compras en mayor volumen para reducir el gasto por unidad.

El arroz, otro producto central de la alimentación diaria, elevó su precio en las variedades más accesibles. El kilo que podía encontrarse a S/ 3 se vende ahora alrededor de S/ 3,50. El comerciante Elmer indicó que el aumento se concentra en los tipos de arroz de menor precio, que suelen tener mayor demanda entre los compradores que buscan alternativas económicas.

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Un cajón de fresas ilustra un reporte televisivo sobre los precios de los alimentos de la canasta básica en el Mercado de Productores de Santa Anita, en Lima.

El arroz y el atún suman presión sobre las compras de consumo frecuente

La subida del arroz supone un ajuste directo en el gasto de los hogares, debido a que se trata de un alimento presente en buena parte de las comidas familiares. Una diferencia de 50 céntimos por kilo representa un incremento de cerca de 16,7% frente al precio anterior de S/ 3, aunque el costo final puede variar según la variedad y el puesto de venta.

Un informe televisivo registra el incremento de precios en alimentos básicos como arroz, aceite y conservas en Perú.

Las conservas de atún también registraron aumentos a causa de la menor disponibilidad de pescado. Una caja de 48 unidades de una marca pasó de S/ 200 a S/ 220, mientras otra alternativa subió de S/ 190 a S/ 200. La variación se traslada a la compra individual y reduce el margen de quienes buscan este producto como fuente de proteína de preparación rápida.

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Por unidad, una lata que antes costaba S/ 4 puede venderse ahora entre S/ 4,20 y S/ 4,30. El precio depende del comerciante y de la marca disponible dentro del mercado mayorista. Para una familia que compra varias latas durante la semana, la diferencia se suma a los aumentos ya registrados en otros alimentos de primera necesidad.

Puestos de víveres y verduras en un mercado de Perú exhiben productos de la canasta básica familiar en el marco de reportes sobre el aumento de precios.

El azúcar bajó, pero la leche y los fideos no modificaron sus valores

El azúcar mostró una tendencia distinta a la del aceite, el arroz y el atún. El saco de 50 kilos redujo su valor de S/ 178 a S/ 160, una caída de S/ 18 en el canal mayorista. El descenso también llegó a la venta por kilo, que pasó de S/ 3,80 a S/ 3,20.

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La reducción del azúcar puede aliviar parcialmente el gasto de los hogares, aunque su efecto depende de los hábitos de consumo de cada familia. El menor valor por kilo contrasta con el encarecimiento de alimentos que tienen una presencia más constante en la mesa diaria, como el arroz y el aceite, además de los productos frescos que ya habían mostrado variaciones durante las últimas semanas.

Una tabla informativa expone el incremento de precios en once alimentos básicos en el Perú a partir de registros del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

La leche y los fideos, por ahora, mantienen sus precios en el Mercado de Productores de Santa Anita. Esa estabilidad evita que el aumento se extienda a todos los componentes de una compra básica, aunque la evolución de los costos dependerá de la disponibilidad de insumos, el transporte y las condiciones climáticas que influyen sobre la cadena de abastecimiento.

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