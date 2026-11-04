¿Inició la crisis alimentaria? Choclo, alverja y zanahoria suben de precio por problemas de abastecimiento

Reporte periodístico en un mercado de abastos del distrito de Los Olivos, en Lima. En las imágenes se observan puestos de venta de productos agrícolas como limones y choclos, acompañados de carteles con precios y clientes realizando compras. Durante el despacho televisivo de Exitosa se informa sobre el alza en los costos de alimentos de la canasta básica familiar, tales como choclo, zanahoria y arveja, atribuida por comerciantes a factores climáticos que afectan el abastecimiento.

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En los mercados de Los Olivos, el precio del choclo llegó hasta S/ 5 por unidad, mientras que la alverja se vendió a S/ 8 en porciones más pequeñas y la zanahoria mostró incrementos en los puestos de venta. Comerciantes y compradores vincularon las subas con una menor oferta de productos, asociada a las condiciones climáticas que afectaron los cultivos.

El encarecimiento alcanza a las familias que compran alimentos para el consumo diario y también a quienes adquieren insumos para restaurantes. Una compradora relató que pagó S/ 30 por seis choclos y explicó que la suba de precios la obligó a reducir las cantidades que lleva a casa. “¿Qué vamos a hacer? Hay comidas que no se pueden reemplazar”, sostuvo.

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Durante septiembre de 2026, la alverja acumuló un aumento de 18,54%, mientras que el choclo registró una suba de 16,81%, según un reporte del INEI. La zanahoria también comenzó a reflejar variaciones en los mercados minoristas, donde los vendedores señalaron que el ajuste partió desde los centros de abastecimiento.

Compradores y comerciantes realizan transacciones en un mercado de Los Olivos ante el incremento de precios en productos como el choclo y la arveja.

La menor oferta trasladó los aumentos a las compras cotidianas

El precio del choclo cambia según el formato de venta. Una mano puede conseguirse por S/ 15, aunque el producto desgranado alcanza los S/ 16 por kilo. La venta individual, que suele ser una alternativa para quienes adquieren pocas unidades, llegó a S/ 5 en algunos puestos de Los Olivos.

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Un puesto de venta en Los Olivos exhibe productos agrícolas con carteles de precios durante una cobertura televisiva sobre el costo de los alimentos.

Para las familias, la diferencia se percibe en productos que forman parte de preparaciones habituales. La consumidora consultada indicó que antes compraba zanahoria por S/ 2, pero ahora paga S/ 5 por una cantidad similar. En el caso de la alverja, señaló que los S/ 8 actuales alcanzan para una porción menor que semanas atrás.

Un puesto de mercado en el distrito de Los Olivos exhibe tomates con carteles de precios durante una transmisión televisiva sobre el costo de los alimentos.

La compradora afirmó que utiliza estos alimentos para abastecer un restaurante, por lo que las variaciones repercuten en la planificación de las compras y en el costo de los platos. También advirtió que la situación podría agravarse entre diciembre y enero, meses en los que espera que la disponibilidad de algunos productos sea todavía más reducida.

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El choclo y la alverja concentraron las mayores variaciones de septiembre

Los vendedores confirmaron que los incrementos comenzaron semanas atrás y que el cambio en los precios responde, en parte, a la disminución de mercadería que llega a los mercados. En el caso de la alverja, algunos comerciantes consideraron que el valor podría mantenerse debido a la falta de producción en las zonas de cultivo.

Una compradora observa los precios de hortalizas y legumbres exhibidas en el puesto de un mercado minorista del distrito de Los Olivos, en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación se centra en los efectos de las alteraciones climáticas sobre el volumen de cosecha. Los comerciantes atribuyeron el menor abastecimiento a condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que modifica los ciclos agrícolas y puede afectar tanto la calidad como la cantidad de productos disponibles para la comercialización.

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Tres manos seleccionan porciones reducidas de arvejas, maíz y zanahorias sobre una mesa de mercado con cajones vacíos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alza de la zanahoria también se originó en la cadena de distribución. El saco se comercializa entre S/ 150 y S/ 200, según la calidad del producto, antes de llegar a los puestos minoristas. Para el público, el kilo se ofrece entre S/ 3 y S/ 3,50, con diferencias según el tamaño, el estado de conservación y el lugar de venta.

Los comerciantes aseguran que el margen por saco sigue siendo limitado

Pese a que el consumidor paga más por varios alimentos, los vendedores señalaron que sus ganancias no aumentaron en la misma proporción. Según indicaron, el margen por saco se ubica entre S/ 12 y S/ 20 después de cubrir el costo de compra a productores o proveedores, además del traslado y las pérdidas por mercadería que no logra venderse.

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Un camión cargado con cajones de hortalizas se detiene en un camino rural de la costa peruana que conecta los campos de cultivo con los centros urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación limita la posibilidad de absorber las subas sin trasladarlas al precio final. Cuando la mercadería ingresa con valores más altos, los comerciantes ajustan el monto de venta para sostener sus gastos básicos. El resultado se observa en las compras de menor volumen, ya que algunos clientes optan por llevar menos unidades o reemplazar ciertos ingredientes.

La evolución de los precios dependerá de la recuperación de la producción y del abastecimiento en los principales mercados mayoristas. Por ahora, el choclo, la alverja y la zanahoria mantienen valores superiores a los registrados semanas atrás, con impacto directo en los hogares y en los negocios de comida que dependen de estos productos para su actividad diaria.

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